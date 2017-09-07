Лия Ахеджакова: «Я его актриса! Очень, очень его!»

Я позвонила своей сестре и спросила: «Томка! А мы с тобой точно были на спектакле Кирилла Серебренникова «Figaro. События одного дня» в Театре Наций или мне это приснилось?» Сестра сказала: «Ты с ума сошла? Конечно, были».

Почему это я сошла с ума? Не я…

Утверждают же прокуроры, что спектакля «Сон в летнюю ночь» не было. Не верят ни билетикам, ни рецензиям. Так прямо и сказали: «Написать можно что угодно». Значит, и «Фигаро» могло не быть…

Хотя он был. И — есть. Классный, веселый, отвязный, жизнерадостный, беспредельно талантливый спектакль…

Помню, сцена, где Фигаро (Евгений Миронов) общается со своей матерью (Лия Ахеджакова). И Ахеджакова «фугачит» монолог, явно что-то добавляя по ходу дела от себя, и так это было неожиданно, шкодно, весь зал просто умирал от смеха... Миронов сначала остолбенел, а потом стал хохотать, обнимать, целовать Ахеджакову и аплодировать ей, и все актеры вслед за ним… И такое было единение зрительного зала с участниками спектакля, такое высокое качество содержательной радости, потому что Лия Ахеджакова не чушь несла, там был смысл и чувствовалось, как актерам в этом спектакле интересно работать, потому что простор, воздух, свет и высочайший уровень, который задал, конечно, режиссер Кирилл Серебренников.

Сегодня у Серебренникова — день рождения.

Я позвонила Лие Ахеджаковой.

Она не в Москве, но тут же откликнулась.

«Я счастлива, что вы дали мне такую возможность — поздравить Кирилла Семеновича с днем рождения. Я всегда прежде, когда не забывала, поздравляла его.

А сегодня, когда с ним проделали такую ужасную, подлую вещь, хочу поздравить с днем рождения особенно тепло, вот прямо очень, очень горячо!

Я потрясена его работами и в театре, и в кино. Дважды играла у него. Это недостаточно, это мало — всего два раза, один раз в спектакле и один раз в кино. Я только немножко его актриса. Но я — его актриса! Очень, очень его!

Он мой друг. Мой сильный и верный друг. И — огромный человек.

Я желаю ему здоровья! И выдержать всю эту мерзость, которая происходит вокруг него.

Конечно, лучше бы всего этого не было вообще. Не все страдания возвышают, есть такие, которые оглушают, разрушают, убивают. Но раз уж случилось то, что случилось, я желаю Кириллу Семеновичу не уйти в нестерпимую тоску, дикую усталость, безнадегу и бесконечные мучения. Он с достоинством держится. И надеюсь, так же достойно выйдет из этого испытания. И приобретет такой жизненный опыт, который воплотится потом в его спектаклях и фильмах.

Я хочу выразить ему слова утешения, успокоения, поддержки, любви!

И — обязательно поцеловать! При встрече. В самое близкое время».