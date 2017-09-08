Фотопроект «Москвичи». Спасибо за причиненные неудобства

Этот выпуск мы посвятили людям, которые работают на улицах Москвы.

В последние предпраздничные дни они работают почти круглосуточно, в любую погоду, чтобы успеть к 9 сентября.

Они стучат своими молотками, укладывают квадратные метры плитки, закатывают асфальт, тянут кабели, высаживают цветы.

Не бреются, спят по пять часов прямо на рабочих площадках, едят «Доширак» и бодрят себя энергетиками. Все это — для Москвы.

Рабочие приезжают из десятка стран, бывших когда-то одной большой страной, и общий язык для бригад разных национальностей — русский. Они делают для российской столицы, в общем-то, больше, чем за всю свою жизнь сделает среднестатистический москвич.

Вклад этих тружеников в историю города огромный. И, конечно, это их праздник тоже. В этом номере мы публикуем их истории и говорим всем: Спасибо, Շնորհակալություն, Чоң рахмат, Ташаккур, მადლობა, Рахмат сизларга, Mulțumesc, Дякуємо, Təşəkkür edirik, Дзякуй...

Дизайн: Евгений Казаков, специально для «Новой газеты»

Помощники Москвы. Цифры

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, в первой половине 2017 года в Москве на миграционный учет был поставлен 1 377 101 человек, из них работать приехали 772 835 человек. По неофициальным оценкам, трудовых мигрантов в столице значительно больше — около 2 000 000 человек.

В основном трудовые мигранты приезжают в Россию, в том числе в Москву, из стран бывшего СССР. По данным за 2016 год, больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана — 411 434 человека. В первой тройке также находятся Таджикистан и Украина. Из этих стран на работу в Россию в прошлом году приехало около 600 000 человек. Единственная страна, не входившая в СССР, однако попавшая в десятку по количеству собственных граждан, выезжающих в Россию на заработки, — это Китай. При этом граждан стран — членов Евразийского экономического союза работодатели могут принимать на работу, не учитывая ограничений по защите национального рынка труда. Это касается трудовых мигрантов из Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В 2014 году к ЕАЭС также присоединилась Армения, и с 2016 года работодатели могут принимать армян на работу без ограничений. Это значительно увеличило их количество на московском, да и общероссийском трудовом рынке. В Москву приехало работать 66 745 армян, а в Россию в целом — 209 887.

Патент на работу в Москве для иностранца (в том числе и для гражданина страны — члена ЕАЭС) сейчас стоит 4200 рублей в месяц.

Столица лидирует по количеству мигрантов, занятых в домохозяйствах. В 2014 году их, по данным выборочного исследования Росстата, было нанято больше миллиона человек.

Мужчин приезжает в Россию примерно на 10% больше, чем женщин. Согласно исследованию НИУ «Высшая школа экономики», средняя зарплата трудового мигранта составляет чуть больше 30 тысяч рублей. Любопытно, что зарплаты разнятся в зависимости от страны, откуда прибыл мигрант. Например, гражданин Белоруссии получает в среднем 41 тысячу, а Таджикистана — всего около 28.

Многие приезжающие на работу впоследствии получают вид на жительство в России. В Москве с января по июнь 2017 года вид на жительство получило 8535 человек, а уже проживает по нему 24 000 москвичей.

Мария Ефимова,

для «Новой»