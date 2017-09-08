Узбек работает дворником в Ясенево

Дворник Мухиддин идет в общежитие. Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Сейчас получаю 25 тысяч в месяц. Но все получают по-разному: иногда меньше, иногда больше. Каждый месяц надо за патент платить, еду купить, регистрацию. Остается 300 долларов (16 тыс. рублей) где-то, отправляю их в Узбекистан.

Учился в Узбекистане на сварщика. И в Узбекистане работал сварщиком, но там мало платили. Там много работы, но платят мало.

Зачем мне про родину рассказывать? Вот здесь как живут? Вот и там то же самое. Есть бедные, есть богатые. Но там скучно.

В Узбекистане у меня жена и трое детей. Одна девочка и два мальчика. Последний раз их видел два года назад. Девочка — вот только в школу пошла, в первый класс. Ей 7 лет. Мальчикам 10 и 13. Хочу, чтобы они остались в Узбекистане. Скучаю по ним. Созваниваемся раз в два дня.

Город здесь красивый, в центре особенно. Но и здесь (в Ясенево) тоже нормально. Чисто.

Живу в общежитии, в комнате для работников, в которой живет всего 14 человек: дворники, сварщики, сантехники… все, кто на этой территории работает. Самое тяжелое для меня — это снег. Тяжелое время зима. Вечером убрал снег — утром снова убирать.

Радостный день у меня был, когда мы отмечали Новый год. Новый год — нормальный праздник. Собрались в общежитии. Поставили елку. Но не пили. Зачем это нужно?

В мечеть хожу на праздники. Вот был у мечети на проспекте Мира на Курбан-байрам. Но в саму мечеть не попал, мне места внутри не хватило. Но там хорошо было, много народу, и полиция нам не мешала. Красивая там мечеть.

Смотрю по телевизору российское кино и футбол. Болею за «Реал Мадрид». Любимый мой игрок — Роналду, нормально он играет. Самому в футбол поиграть некогда, да и сил не остается. Работаю практически каждый день.

Ни разу тут ни с кем не ругался. Общаемся с москвичами нормально. Третий год работаю на одном месте. Здороваемся всегда. Научился тут материться.

Мухиддин разбирает содержимое мусорного контейнера. Фото: Влад Докшин / «Новая»

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ Мухиддин, 42 ёшда

Касби: Ҳовлибон

Ўзбекистон Ҳозир 25000 ойлик оляпман. Аммо ҳамма ҳар хил ойлик олади: айрим пайт камроқ, айрим пайт кўпроқ. Ҳар ой патент учун тўлаш керак, озиқ -овқат сотиб олиш керак, регистрация. 300 долларлар атрофида қолади, уларни Ўзбекистонга жўнатаман. Ўзбекистонда пайвандловчиликка ўқиганман. Ва Ўзбекистонда пайвандловчи бўлиб ишлаганман, бироқ у ерда кам тўлашарди. У ерда иш кўп, аммо кам тўлашади. Нима учун ватаним ҳақида айтиб берай? Мана , шу ерда қандай яшашади? У ерда ҳам худди шундай. Камбағаллар бор, бойлар бор. Аммо у ерда зерикарли. Ўзбекистонда хотиним ва уч та болам бор. Бир қизалоғим ва икки ўғлим. Охирги марта уларни икки йил олдин кўргандим. Қизалоғим - эндигина мактабга борди, биринчи синфга. 7 ёшга кирди. Ўғилларим 10 ва 13 ёшда. Улар Ўзбекистонда қолишларини хохлайман. Уларни жуда соғинаман. Икки кунга бир қўнғироқлашиб турамиз. Бу ерда шаҳар жуда чиройли , асосан марказ. Лекин шу ерда ҳам(ясеневода) яхши. Тоза. Ётоқхонада, ишчилар учун мўлжалланган хонада яшаяпман. Бу хонада 14 киши турамиз: ҳовлибонлар, пайвандловчилар,сантехниклар... шу ҳудудда ишловчи ҳамма. Мен учун энг қийини бу - қор. Қийин пайт бу - қиш. Кечқурун тозаладинг-эрталаб яна тозалаш керак. Янги йилни нишонлаган кунимиз мен учун бахтиёр кун бўлган эди. Янги йил - яхши байрам. Ётоқхонада бирга йиғилдик. Арча ўрнатдик. Лекин спиртли ичимлик ичмадик. Нимага керак? Байрам кунлари масжидга бораман. Қурбон ҳайитида проспект Мирадаги масжид олдида бўлгандим. Бироқ масжиднинг ичига киролмадим, мен учун жой етишмади. Аммо у ерда яхши бўлди, одам кўп эди ва полиция бизга ҳалақит бермади. У ерда масжид чиройли. Телевизор орқали русс киносини ва футбол томоша қиламан. Реал мадриднинг ишқибозиман. Мен ёқтирган ўйинчи- Роналду, яхши ўйнайди. Ўзимга футбол ўйнашга вақт йўқ, ундан ташқари куч хам йўқ. Қарийб хар куни ишлайман. Бирор марта бу ерда бирор киши билан урушмаганман. Москваликлар билан яхши суҳбатлашамиз. Учинчи йил бир жойда ишлаяпман. Ҳар доим саломлашамиз. Бу ерга келиб сўкинишни ўргандим.

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин выходит из своего «кабинета». Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин на встрече со старшими по подъезду. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин на 19-м этаже. Жители дома называют его Мишей. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин катит мусорный контейнер у подъезда дома, территорию которого он убирает. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин закупается лапшой быстрого приготовления, хлебом, сосисками, маслом и яйцами. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Мухиддин в парке в Ясенево. Фото: Влад Докшин / «Новая»