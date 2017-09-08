Узбек мостит Лубянку

Стройка на Лубянской площади. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

— Вообще, я все умею. Делаю ремонты квартир, отделку… Но больше всего люблю класть плитку. Учусь всему быстро, вот тут освоил бензорез. Мне нужно было пару дней посмотреть на ребят, как это делается, и я стал резать.

Я из кишлака в Кашкадарьинской области. Там тихо, домов мало. Мы жили в предгорьях, там растет бахча и хлопок, скот гуляет. В основном этим люди и занимаются или уезжают на заработки. Я закончил три года финансового колледжа в Ташкенте по банковскому делу, но работу найти не смог никак.

Первый раз я приехал в Москву 2010 году. Страшно было, я тогда русского языка совсем не знал. В 2014-м уехал домой, там женился, родилась дочь. Но в 2015-м вернулся: нужно зарабатывать на семью. Дома ждет жена с маленькой дочерью, ей уже три года. Большую часть зарплаты, конечно, им отправляю, они откладывают на квартиру.

Самый мой несчастливый день был, когда не выдали деньги нам за ремонт квартиры. Было очень тяжело, даже продукты мы купить не могли, и из квартиры нас выгоняли. Но обошлось, к счастью.

А так, в основном москвичи с уважением к нам относятся. Хотя и говорили, что чужой, чтоб уезжал, но это нечасто было.

Садриддин называет свой инструмент «колодой». Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ Садриддин Эрданаев,28 ёшда, Ўзбекистон

Касби: Йўлка плиткаси терувчиси Аслида мен ҳамма ишни қила оламан. Хонадонларни таъмирлайман ва пардозлайман. Лекин ҳаммасидан кўра плитка ўрнатишни жуда ёқтираман. Ҳамма ишга тез ўрганаман, шу ерда бензорез билан ишлашни ўргандим. Бир неча кун йигитларнинг ортидан кузатишим керак эди, буни қандай қилиш кераклигини тушуниш учун ва мен кеса бошладим. Мен Қашқадарьё вилоятидаги қишлоқданман. У ер тинч, уйлар кам. Биз тоғ этагида яшардик, у ерда полиз экинлари ва пахта ўсади, уй хайвонлари ўтлашади. Асосан инсонлар шулар билан шуғулланишади ёки пул ишлашга кетишади. Банк ишлари бўйича Тошкентнинг иқтисодий колледжини 3 йил ўқиб тугатдим, бироқ ҳечам иш топа олмадим. Биринчи марта Москвага 2010-йил келгандим. Қўрқинчли эди, ўшанда русс тилини мутлақо билмас эдим. 2014-йил уйга кетдим, у ерда уйландим, қизим туғилди. Аммо 2015-йили яна қайтдим: оила учун пул ишлаб топиш керак. Уйда хотиним билан кичкина қизалоғим кутади, у 3 ёшга кирди. Маошимни кўп қисмини уларга , албатта, жўнатаман, улар эса уй сотиб олишимиз учун йиғишади. Менинг энг бахтсиз куним , уй таъмирлаганимиз учун пул тўлашмаган кун. Жуда қийин эди, ҳатто маҳсулотлар сотиб олиш имкони йўқ эди ва уйдан бизни ҳайдашаётган эдилар. Бахтимизга, бу бизни четлаб ўтди. Асосан эса Москваликлар бизларга ҳурмат билан мунособатда бўлишади. Лекин уйга қайтиб кетишим учун бегонасан деб айтишган, аммо бундай вазиятлар кам бўлган.

Перерыв. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

В свободное время бригады любят поиграть в футбол. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Вид на новую площадь. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Садриддин общается со своим приятелем Нуриком, вторым узбеком в грузинской бригаде. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Работники украшают колоды, которыми уплотняются плиты. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

В конце дня Садриддин увозит рабочий инструмент. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Стройка на Лубянской площади. Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»

Фото: Виталий Кавтарадзе / специально для «Новой»