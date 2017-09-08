Таджик стелет газон на Китай-городе

Рустам Тухтаров. Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

— Родился я и вырос в городе Курган-Тюбе. Город наш — оазис в долине реки Вахш, там много садов. После распада СССР в Таджикистане стало неспокойно. Началась гражданская война, много людей, особенно русских, уехало. И получилось так, что в школе, которую я заканчивал, не осталось учителей начальных классов. Директор собрал нас, отличников, и попросил заменить их. Так я стал учить детишек. Выдержал четыре года.

Женился, родился у нас сын, и я понял, что на зарплату содержать семью не смогу. Рискнул поехать на заработки в Москву. Это было в 1997 году. Приехал в огромный город! У нас-то где-то сто тысяч живет. Хотя и университет есть, и Институт энергетики, мы третьи в Таджикистане после столицы и Худжанда. А здесь — Красная площадь, Кремль, ВДНХ!

Кем работать? У меня образования никакого. Знакомые помогли устроиться готовить шаурму на «Каширском дворе». Домой письма писали и отправляли их с земляками. Они же и деньги передавали. Мы их заворачивали в конфеты или еще куда. Банков-то не было! Это сейчас раз — и через пять минут мои их уже дома получили. Потом появились мобильные телефоны. Мы купили с друзьями один на всех и сообщали родственникам, когда будем звонить. Там собиралась очередь.

Потом мы с ребятами устроились в контору по озеленению и стали сезонными рабочими. Полгода здесь, полгода дома.

Сейчас у меня уже трое сыновей. Младшему 15 лет, старший учится на факультете информатики в нашем университете, а средний Олимжон после школы первый раз приехал со мной. Мечтает получить российское гражданство, отслужить в армии и остаться в России, чтобы стабильная жизнь была, а не как у меня — сезонная.

Всё ждали с женой, что дочка родится. Это выгоднее. Отдал замуж, калым получил! Шутка! А сыновьям всем надо дома строить, много денег надо. Зарабатываем мы здесь 1500–1800 рублей в день. Учитель дома получает в месяц 6 тысяч в пересчете на рубли.

Работаем почти без выходных. Снимаем квартиры. Нас 10 человек. Купили вскладчину две стареньких «четверки», чтобы на работу ездить и инструмент возить. Смотрят на нас из иномарок косо. Двадцать лет назад такого не было.

Ходим в мечеть, а Коран держать в квартире боимся, чтобы в экстремизме не заподозрили.

Скоро сезон закончится, и поедем домой. К родителям, жене и сыновьям. Все будет хорошо.

Рустам Тухтаров кладет газон в сквере на Китай-городе. Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ Рустам Файзалиевич Тухтаров. 42 сола.

Ихтисос : Кабудизоркунанда. Чои таваллуд - шахри Кургон-теппа.Шахри мо манзараи хеле зебо дар водии Вахш буда он чо богхо хеле бисьеранд. Баъди бархам хурдани Иттифоки Шурави дар Точикистон хает норохат гардид. Чанги шахрванди сар шуд. Бисьер Одамон махсусан русхо Точикистонро трк карданд. Дар мактабе ки ман бояд хатм мекардам муаллимони синфи ибтидои намонданд. Мудири мактаб мо талабагони аълохонро чамъ оварда касби муаллимиро пешкаш карданд. Хамин тавр ман ба кудакон омузгор шудам. Чор сол пурсаброна кор кардам. Сипас оиладор шудаму нахустин писарамон ба дунье омад. Ман дарк кардам ки минбаъд бо музди кориам оилаамро таъмин карда наметавонам. Карор кардам ба Москва биеям. Соли 1997 дар ин шахри бенихоят бузург омадам. Ахолии шахри мо такрибан 100000 нафарро ташкил медихад. Университет хаст ва донишкадаи энергетики низ. Шахри мо баъди пойтахт ва Хучанд дар Точикистон чои сеюмро ишгол мекунад. Ин чо бошад Майдони Сурх Кремль ВДНХ! Дар кучо кор ебам? Ягон маълумоти махсус надорам. Бо кумаки дустон ба кор даромадам. Дар Каширский Двор шаурма тайер карда мефурухтам. Ба хона мактуб навишта бо хамватанон мефиристодем. Пулро низ бо онхо рохи мекардем. Пул фиристодан хеле душвор буд. Мо онро ба когази канд печонида гусел мекардем. Бонкхо он вакт набуданд. Холо осон шудаги-дар панч дакика тавассути бонк ахли оила пулро мегиранд. Сипас телефои мобили пайдо шуд. Бо дустон якчоя телефон харидем ва бо навбат юа хона занг мезадем. Сипас бо дустон якчоя дар идораи Кабудизоркуни ба кор даромадем ва коргарони мавсими гардидем. Шаш мох ин чо ва шаш мох дар хона. Холо ман сохиби се писар хастам. Писари хурдиам 15 сола мебошад. Писари калониам дар факултаи информатикии шахри Кургон - теппа мехонад. Писари миенаам Олимчон баъди хатми мактаб Хамрохи ман ин чо омад. Орзу дорад ки шахрванди Русия гардад,хизмати харбиро гузашта дар Русия бимонад, то ки бардавом зиндаги кунад на ин ки мисли ман мавсими. Хамрохи завчаам тавлиди духтарро интизор будем. И кулайтар аст. Ба шавхар доди калым гирифти! Шухи! Барои писарон бошад хона сохтан лозим пули калон даркор. Ин чо дар як руз 1500-1800 рубл кор мекунем. Дар Точикистон бошад муаллимон дар як мох 6000 рубл маош мегиранд. Бе истирохат кор мекунем. Бо дустон якчоя хонаро ба ичора мегирем. Мо 10 нафарем. Якчоя ду мошини жигулии четверка харидем, то ки ба кор олоти кориро барем. Аз иномаркахо ба мо чашм ало карда мегузаранд бист сол пеш ин хел набуд. Дар масчид меравем лекин дар хона Куръонро нигох намедорем то ки моро дар экстремизм айбдор накунанд. Ба кариби мавсими кор тамом мешавад ва ба хона назди волидон зану фарзандон бармегардем. Хамааш хуб мешавад! Ташаккури зиед ба шумо!

Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

Озеленители за работой. Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

Перерыв. Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»

Рустам Тухтаров с друзьями идут на праздничную молитву в праздник Курбан-байрам. Фото: Сергей Кузнецов / специально для «Новой»