«Не выбирал выражений в адрес врагов родины»

Игорь Гриб, бывший украинский пограничник, который сейчас занимается созданием капелланской службы в силовых органах, 28 августа написал на своей странице в фейсбуке: «24 августа 2017 года мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель, за встречу с девушкой, с которой он познакомился и общался только в соцсетях, без личного знакомства, сначала «ВКонтакте», потом — в скайпе. Она должна была приехать на встречу из Российской Федерации».

Отец уточнил: по договоренности с родителями, Павел обещал вернуться домой в тот же день. Когда сын не появился дома и на следующие сутки, Игорь Гриб отправился в Гомель сам — на поиски.

«И там (в Гомеле) я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором возбуждения дела является ФСБ РФ по Краснодарскому краю, г. Сочи», — пишет отец.

В Гомельской погрангруппе Игорю Грибу сообщили, что не располагают информацией относительно Павла. Да и вообще руководство погранслужбы Беларуси от встречи с гражданином Украины отказалось. В то же время украинские пограничники предоставили подтверждение: Павел Гриб действительно пересек государственную границу через КПП «Новая Гута» (Черниговская область) — «Новые Яриловичи» (Гомельская область). По мнению отца, молодого человека в третью страну под предлогом свидания с девушкой выманила ФСБ.

ФСБ хотела встречу именно в Белоруссии, а город он сам выбрал

19-летний Павел — родители это подчеркивают особо! — не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, не служил в армии: состояние здоровья не позволяет. Зато парень активно «сражался» в соцсетях, не выбирая выражений в адрес тех, кого считал врагами своей родины.

С высказываниями сына в соцсетях связывает его похищение и Игорь Гриб.

«Революцию Достоинства Павел встретил с надеждой на изменения в стране. И после военной агрессии России против Украины, он был активным подписчиком в социальных сетях, часто не подбирал выражения в отношении врагов Родины. Возможно, это и стало поводом провокационных действий ФСБ РФ», — пишет он в фейсбуке.

Догадки отца подтвердила и 17-летняя россиянка Татьяна, жительница Сочи, с которой Павел Гриб и отправился на встречу в Гомель.

«Мы с Павлом давно переписывались и обсуждали такие темы, как украинский национализм, о политике говорили и о разных других вещах, о которых на территории РФ лучше не говорить. Думаю, с начала нашей такой переписки за мной и начали следить спецслужбы», — рассказала в интервью «Еврорадио» Татьяна.

Девушка утверждает, что сотрудники ФСБ вынудили ее встретиться с Грибом именно в Белоруссии, а город якобы выбрал сам Павел. Она вынуждена была согласиться на «шантаж», поскольку сама находится под той же статьей УК РФ, что и Павел — «террористическая деятельность».

«Они пришли ко мне домой в 6 часов утра и провели обыск. Потом мне пообещали, что дело закроют и мне дадут оформить документы — на них стоит запрет на оформление для выезда».

Кроме того, в интервью она подчеркивает, что неоднократно пыталась отговорить украинца встречаться, а их свидание продлилось «не больше часа».

В дело вступают официальные лица

Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси, Госпогранслужба Украины обратилась к белорусским коллегам с просьбой выяснить судьбу Павла Гриба. Факт пересечения госграницы официальный Минск подтвердил лишь 31 августа. Но и только: где находится юноша, что с ним, известно не было.

29 августа Черниговская городская прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве с предварительной квалификацией по статье 115 УК (умышленное убийство). Столь трагичная формулировка в квалификации — обычная практика при исчезновении человека. Павел Гриб по-прежнему оставался пропавшим без вести.

И лишь 7 сентября начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии интернет-изданию «Украинская правда» сообщил: Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило уведомление от УФСБ по Краснодарскому краю, что гражданин Украины Павел Гриб содержится в СИЗО Краснодара. И что задержан по обвинению в терроризме, по 205-й статье УК РФ, еще 25 августа этого года.

Кирилич сказал, что украинские консулы в Ростове 31 августа и 1 сентября посещали управление ФСБ, однако им отказали во встрече с задержанным, что является грубым нарушением консульской конвенции между Украиной и Россией. Официальный Киев подчеркивает: Россия должна была сообщить о ситуации в течение 3 дней.

А пока все это время Павел не получает не только правовой помощи, но и остался без лекарств, которые должен принимать регулярно.

Сегодня, 8 сентября, в СИЗО, где находится Павел Гриб, приехали представители защиты, в частности, адвокат Андрей Сабинин (семья уже заключила договор с правозащитной группой «Агора»). Но адвокату тоже не позволили встретиться с Грибом.

В беседе с «Новой газетой» Сабинин рассказал, что его не пускают с формулировкой: вы «не участвуете в деле».

«Меня не пустили в СИЗО, хотя я предоставил и удостоверение, и ордер. Не пустили со ссылкой на следователя, сказав, что я не участвую в уголовном деле. Самого следователя мне найти не удалось. Конечно, это совершенно незаконный отказ, поскольку для первого свидания с подзащитным, для получения его согласия на защиту, мне разрешение следователя не нужно по закону», — пояснил Сабинин.

После отказа во встрече адвокат обратился в краевую прокуратуру. Сабинин добавил, что вернется в СИЗО №5 сразу после выходных, и продолжит добиваться встречи с подзащитным.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой прояснить информацию о местонахождении, условиях содержания и состоянии здоровья Павла Гриба. Как отмечают родственники, 19-летний украинец имеет инвалидность и вынужден принимать специальные препараты.

Выписку из медицинской карты стационарного больного Павла Гриба его родственники также опубликовали в фейсбуке.

Выписку из медкарты Павла Гриба выложила в открытый доступ сестра / Facebook

Семья молодого человека намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за нарушения Россией его базовых прав и свобод. Об этом журналистам на брифинге в Киеве рассказала сестра Павла, Ольга Гриб.

При участии Георгия Устинова

Москва, Киев