Капитал Маркса

Фото: Егор Алеев / ТАСС

До 1 октября контрольное управление администрации президента должно провести проверку формирования зарплат на «Почте России». Такое поручение Владимир Путин дал по итогам «Прямой линии», во время которой сельский почтальон из Тюменской области спросила, как жить на зарплату в 3600 рублей. В июле в связи с окончанием срока контракта покинул должность гендиректор «Почты» Дмитрий Страшнов. Ранее Генпрокуратура просила Следственный комитет возбудить уголовные дела в связи с выплатой премий топ-менеджерам компании: 95,4 миллиона рублей — генеральному директору и 270 миллионов рублей — его заместителям.

В конце августа в ютубе появилось видеобращение сотрудниц почтового отделения № 3 города Маркса. Женщины рассказали, что в обветшавшем помещении с потолка падает штукатурка и нет даже уборщицы, почтальонам урезают зарплату и навязывают дополнительные обязанности по продаже продуктов и промышленных товаров.

Что в толстой сумке на ремне?

Одна из протестующих согласилась поговорить с «Новой» на условиях анонимности. «Если в газете прочитают мое настоящее имя, я точно полечу со своего места, а хочется довести дело до конца», — объясняет Алина. Марксовские почтальоны выложили свое видео в интернете и подали коллективную жалобу, подписанную восемью работниками, в районную прокуратуру. Понятно, что руководство уже знает недовольных не только по фамилиям, но и в лицо. Впрочем, привычка бояться начальства, характерная для работников бюджетных учреждений, не признает логических доводов. В Саратовской области почтовики пытаются отстоять свои права впервые.

Алина работает почтальоном 5 лет. В ее обязанности входит доставка газет, заказных писем, пенсий и продажа товаров, никак не связанных с услугами связи. «Это называется «впаривать». Кому нужны конфеты по 183 рубля, если в коробке всего девять штук? Подсолнечное масло, гречка, тушенка, зеленый горошек, консервированная кукуруза, стиральный порошок — все дороже, чем в магазине. Вот шоколадка за 79 рублей, если я пять часов хожу с ней по жаре, во что она превратится?» По словам собеседницы, начальство отказывается принимать назад нераспроданный товар. «Большую часть покупаю сама. Расплачиваюсь в течение месяца, выходит рублей на 500».

Как признается Алина, таким же способом приходится выполнять план по подписке. На полугодие нужно оформить подписку на 1000—1200 рублей.

«Я выписываю кулинарные брошюры. Потом ими баню топлю».

По официальным сведениям, выручка «Почты России» от продажи товаров в отделениях связи в 2016 году превысила 17 миллиардов рублей (на 14% больше показателей 2015 года) и составила 10,3 процента от общей выручки компании. В частности, продажи товаров бытовой химии, косметики и личной гигиены повысились на 30%.

По впечатлениям собеседницы, набитая консервами почтовая сумка весит около 10 килограммов. «Рвется часто, зашиваю и дальше ношу, новую не допросишься. Куртки лет шесть-семь не присылали. Обувь дают, но ее невозможно носить — сначала выдали берцы, потом туфли на шнуровке, в которые нога не лезет».

Почтальон обходит свой участок пешком примерно за 5 часов. И так шесть дней в неделю в любую погоду. После возвращения в отделение нужно сдать извещения от заказных писем и заполнить отчеты. Это еще полтора часа бумажной работы (здесь пишут от руки).

«Ремонта в отделении не было с 1990 года. В туалете сливной бачок не работает. Чайник включаешь — пробки выбивает. Окна гнилые, покупаем пленку и оббиваем рамы, чтобы не дуло. Зимой холодно, батареи старые, чугунные, забиты все. Дверь, через которую почту принимаем, три месяца висит на одной петле. Сварщика нужно вызывать с почтамта из соседнего Энгельсского района, нам все лето говорят: он то на больничном, то в отпуске».

В отделении нет грузчиков, пожилые женщины (в основном, здесь работают пенсионерки) таскают коробки сами. «Нам за это не доплачивают. Теперь у нас и уборщицы нет. Ну уж полы бесплатно мыть мы не подписывались», — смеется Алина. Она получает минимальную пенсию 7800 рублей. Почти вся сумма уходит на оплату съемной квартиры в райцентре. На зарплату нужно покупать еду, одежду и оплачивать учебу ребенка.

По официальным заявлениям, «Почта России» за четыре года направила на повышение зарплат работников 22 миллиарда рублей, средняя зарплата выросла на 25 процентов до 20,9 тысячи рублей. По подсчетам марксовского почтальона, за пять лет ее жалование увеличилось «рублей на 100—200». Собеседница оформлена на 0,8 ставки. «Мой оклад — 6640 рублей «грязными», на руки выходит ровно 6000. Мы два-три месяца просили выдать нам трудовые договора (при трудоустройстве этих документов не дали). После того, как в интернете выложили ролик, приехало начальство из Энгельса, привезли бумажки. В договоре написано, что у меня оклад 7410 рублей, в расчетке — 8300. Как это понимать?»

Терпение лопнуло после того, как почтальонам не заплатили «сетевые» за июль — дополнительное вознаграждение за доставку платежек. Доставка одной квитанции стоит 9 копеек, в месяц почтальон получал 200—500 рублей. «Теперь, как нам сказали, будет только оклад. Мы решили: увольняться не будем, попробуем биться, — говорит Алина со смехом. — Начальство сейчас ищет зачинщика, грозит нам неприятностями. Ну, уйдем мы, кого на наше место возьмут, если даже на время отпуска не могут найти сменщика? По крайней мере, хоть чего-то добьемся для тех, кто будет работать после нас».

Как подтвердили в районной прокуратуре, по жалобе почтальонов начата проверка. Областное управление ФПС сообщило, что помещение почтового отделения принадлежит муниципалитету, «это исключает ремонт за счет арендатора». Заявка на ремонт служебной двери «находится на контроле». «В структуру энгельсского почтамта входят 95 отделений, многие из которых испытывают потребность в ремонтных работах. Заявки выполняются в приоритетном порядке», — заявило ведомство информагентству «Свободные новости». Сведения о зарплате сотрудников в региональном управлении не смогли прокомментировать, сославшись на закон о персональных данных.

Ходовая профессия

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Почта России» считается одним из крупнейших работодателей в стране. Здесь работают около 350 тысяч человек. Каждый день они обслуживают почти 6,5 миллиона клиентов. В год почта доставляет около 2,5 миллиарда писем и платежек, 300 миллионов посылок и более 3,3 триллиона рублей пенсий, платежей и переводов.

Сообщения о протестах почтовых работников в разных регионах появляются в прессе один-два раза в год. В основном, почтальоны и операторы заявляют о массовых увольнениях, жалуясь на маленькую зарплату и условия труда. В июне на президентской «Прямой линии» зачитали смс-ку: «Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3600, как жить?». «Надо проверить, откуда берутся такие цифры», — ответил Владимир Путин. Через неделю жалобщицу нашли: вопрос главе государства прислала жительница села Равнец Тюменской области Анура Садыкова, работающая почтальоном больше 20 лет. Роструд разъяснил прессе, что женщина оформлена на полставки. По сведениям «Почты России», на неполной ставке работают 65 тысяч почтальонов в отдаленных и малонаселенных пунктах, «соответственно, и получают они по 5-6 тысяч рублей в месяц».

«Официально мой рабочий день длился семь часов, реально — до десяти. Если работать добросовестно и разносить почту в день поступления, уложиться в норматив невозможно», — рассказывает Татьяна Валентиновна, работавшая почтальоном в Энгельсе.

Татьяна Валентиновна пошла работать на почту, чтобы выплатить кредиты внука. Доставочный участок располагался в частном секторе, «это больше 400 домов и улицы по три километра длиной, весной и осенью — грязь по колено, зимой — снег по пояс».

С третьего числа каждого месяца начинают приходить платежки за коммунальные услуги, по две-три на каждый дом. Я, высунув язык, бегала по участку, чтобы люди успели заплатить до 10-го числа и не попали на пени. Письма из налоговой, штрафы, судебные извещения — их тоже нельзя задержать ни на день, — вспоминает Татьяна Валентиновна. — Подписка сейчас маленькая, зато рекламные листовки нам навязывали целыми тюками. Письма от магов-экстрасенсов, реклама чудо-сковородок — эту макулатуру тоже почтальоны разносили за мизерную доплату.

Самый сложный вид работы—доставка пенсии. «На первых порах у меня были три потери по тысяче рублей: кому-то дала лишние, пришлось вкладывать свои, — рассказывает бывший почтальон. — Пенсии выдают по графику с третьего по 22-е число месяца. В какие-то дни в моей сумке было по 400 тысяч рублей. По правилам положено носить по 40 тысяч за раз, но тогда я бы до ночи не управилась. За месяц разносила около 2 миллионов рублей. Если мы жаловались начальству на маленькую зарплату, нас спрашивали: а сколько у вас чаевых? Обычно приносишь пенсию, бабушка дает червонец, кто побогаче — 50 рублей. За месяц набегало примерно 700 рублей, летом еще абрикосы, яблоки, все ждут тебя с пакетиком».

Престижно быть Печкиным

Найти дом сельского почтальона легко: как говорят соседи, у нее самый красивый забор. Каждая штакетина выкрашена в свой цвет. Во дворе — фигурная клумба в виде коня. Анна Владимировна работала на почте 36 лет, в июле ушла на пенсию, передав место соседке. Как говорят жители, той «крупно подфартило» — должность почтальона здесь считается престижной. В крошечном селе, от которого до райцентра — 32 километра, до Саратова—250, практически нет других рабочих мест, где два раза в месяц стабильно выдают живые деньги. Речь идет о сумме в 3,6 тысячи рублей.

Анна Владимировна начала работать на почте в 1980 году. «В колхозе зарплата была 200 рублей, каждый двор выписывал по семь-восемь газет и журналов — районка, областной «Коммунист», «Известия», «Крестьянка», «Работница», «Здоровье», «Веселые картинки», «Мурзилка». Письма были, новогодние открытки шли почти до марта». Почту из райцентра привозили на попутках в соседнее село, где находится отделение связи. Доставить корреспонденцию за пять километров в родную деревню помогал муж — летом на тракторе, зимой на санях. Асфальтовой дороги между селами тогда не было, и до сих пор нет.

Три года назад почтальону выдали служебный велосипед. «На нашем бездорожье его на месяц не хватило. Ехала на работу — подо мной развалился. Сказали, новый не положен. Я купила свой, — рассказывает Анна Владимировна. — Сумки тоже за свой счет шьем: 600 рублей портнихе за работу плюс стоимость ткани».

Как говорит собеседница, в последние годы работать стало сложнее: появился план по реализации товаров народного потребления. «Надо продать продуктов на 3 тысячи рублей в месяц. Кому?! В деревне осталось 100 домов. Если что-то срочно нужно купить, бабушки пойдут в магазин, потому что там торгуют в долг», — разводит руками бывший почтальон.

Анна Владимировна была оформлена на полставки. На деле рабочий график в дни раздачи пенсии растягивается до 18.00 часов. Зимой почтальона по вечерам сопровождал муж — в деревне нет ни одного фонаря.

Маркс, Саратовская область