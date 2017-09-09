Фальсификаторов прикрывать не будут?

Сергей Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино Юрия Носенко и его заместителя Светлану Антонову в течение нескольких часов после появления в Сети видео, на котором последняя предположительно обсуждает фальсификации выборов муниципальных депутатов 10 сентября. О своем решении мэр Москвы сообщил на своей странице «ВКонтакте»: «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится». Примечательно, что это первое упоминание о выборах муниципальных депутатов 10 сентября в социальных сетях Собянина за последние недели.

Накануне многие наблюдатели отмечали, что информации о выборах вообще мало. Председателю ЦИК Элле Памфиловой даже пришлось сделать по этому поводу публичное замечание Мосгоризбиркому. Чуть раньше заявление о том, что президент Владимир Путин намерен впервые проголосовать на районных выборах, распространил Кремль.

Из этих элементов складывается неожиданно интенсивная политизация выборов 10 сентября в Москве, которые до последнего момента рассматривались как «технические».

Собянин сформулировал явный сигнал: фальсификаторов в Москве прикрывать не будут.

Теперь интрига воскресных выборов состоит в том, насколько такой окрик может быть услышан. Политически ангажированная публика может наблюдать, достаточно ли подобного сигнала для локальной перестройки системы.

Обострение интриги выгодно представителям оппозиции: тем, кто сделал серьезную ставку на массовое выдвижение собственных кандидатов на не слишком престижные должности муниципальных депутатов.

Андрей Бузин сопредседатель движения «Голос»

— Конечно, это необычная ситуация, потому что все предыдущие истории московских выборов, начиная с 96-го года, — это влияние администрации на избирательный процесс. Причем не в самом лучшем виде, когда мы говорим о периоде с 2007 по 2011 год.

С 2012 года ситуация несколько изменилась: московская администрация очень хорошо восприняла сигнал с самого верха о том, что мы должны отказаться от прямых фальсификаций. И перешла к другим административным избирательным технологиям: от отказа в регистрации кандидатов до агитационной компании в форме информирования через СМИ, подконтрольные администрации. Так как грубая фальсификация подпадает непосредственно под УК РФ, все старались от этого отказываться. Это, конечно, не сравнить с ситуаций до 2012 года.

То что произошло сейчас, свидетельствует о том, что московская администрация решила в этот раз не прибегать к такому виду нарушений. Что, конечно, радует. Потому что показательно это выглядит как первая стадия перехода к нормальным выборам.

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Александр Кынев политолог

— На мой взгляд, ничего тут существенного нет. Потому что выборы 2011 года начались с целой серии похожих скандалов. Мало кто, может, помнит, но в 2011-м была целая плеяда таких историй. В Ижевске, например, в Кемерово. И один из выводов, которые сделали власти за последующие годы, это была попытка уйти от таких ломовых способов влиять на результаты. Чтобы не раздражать и делать это возможностями и методами, которые тяжело зафиксировать.

Сейчас совсем другая эпоха: у всех есть гаджеты, чтобы снять происходящее. Совершенно понятно, что невозможно гарантировать, что фальсификации не будут записаны на аудио и камеры. Это игра с огнем. В этом смысле очевидно, что последние годы давались установки манипуляцию на выборах проводить за счет технологий, на которых тяжело поймать.

«Власть просто перестраховывается».

И до того, как скандал пойдет дальше, она пытается снять с себя моральную ответственность. Но если это происходит один раз, то скорее всего это произойдет на этих выборах еще раз. Особенно в регионах, где уже сейчас говорят о давлении на бюджетников, о фальсификациях на досрочке. Скандалы по стране есть, и это говорит о том, что если на виду поблажек у системы нет, все скрывается, соблазны приводят к тому, что чиновники злоупотребляют властью.

Надеяться на воспитательные беседы, что якобы чиновники не будут нарушать, потому что их наказали, это смешно и наивно. Если ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит. А ружье — это отсутствие баланса между наказанием за фальсификацию и безнаказанностью.