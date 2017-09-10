От Шарлотты Рэмплинг до Изабель Юппер

В Париже состоялась акция в поддержку Кирилла Серебренникова. Утром в воскресенье, 10 сентября, в фойе танцевального театра «Шайо» (с видом на Эйфелеву башню) собралось три десятка известных деятелей искусства – актриса Шарлотта Рэмплинг, сценограф Марк Лэне, поэт и переводчик Андре Макрович, бывший министр культуры Франции – Джак Ланг, директор Авиньонского фестиваля Оливье Пи, директор Comédie-Française Эрик Рюф…

Был, конечно, директор театра «Шайо» Дидье Дешам: ситуация с Серебренниковым его возмутила особенно, ведь именно в «Шайо» в 2014-м были парижские показы серебренниковских спектаклей «Сон в летнюю ночь» и «Метаморфозы», а теперь российские следователи говорят, что никакого спектакля не было.

Сон, говорят, может, и был, а спектакля – не было. Метаморфозы, понятное дело.

Пришел Давид Бобе (директор национального центра драматического искусства «Нормандия-Руан»), друг Кирилла, который вместе с Серебренниковым работал над несколькими спектаклями в рамках проекта «Платформа», — и в России, и во Франции.

Во Франции в поддержку Серебренникова за эти месяцы высказались носители многих звучных имен – от актрисы Изабель Юппер (которая еще 29 мая, как раз в день встречи Путина и Макрона, произнесла яркую речь на церемонии вручения театральной премии «Мольер») до министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, который «поднял вопрос» «Гоголь-центра» на позавчерашней встрече с Сергеем Лавровым в Москве.

«Нас очень беспокоит положение режиссера, который внес значительный вклад в культурное сотрудничество наших стран. /…/ Мы вынуждены громко заявить о нашем сожалении тем фактом, что этот арест негативно сказывается на свободе творческого выражения в России. Мы надеемся на самое быстрое разрешение этой ситуации», — сказал французский министр.

Фото: Юрий Сафронов/ "Новая газета"

Того же добиваются и люди, собравшиеся сегодня в «Шайо».

—Я предлагаю сейчас всем собраться здесь, сделать коллективное фото, а потом поставить ваше имя и вашу подпись вот там, в специальной книге – и таким образом вы становитесь участниками Комитета поддержки Кирилла Серебренникова и я вам за это благодарен, — сказал режиссер Давид Бобе.

Фото: Юрий Сафронов/ "Новая газета"

В комитете, судя по фото, никак не меньше сорока человек. И это не самые последние люди Франции.

«Мне кажется, что /дело Серебренникова/ — это произвол, — сказал Джак Ланг, легендарный (миттерановских времен) министр культуры, нынешний директор Института арабского мира. И добавил: «И это нормально, что творческое сообщество всего мира поднялось, чтобы настойчиво просить у российских властей: сделаете все для того, чтобы большой артист смог возобновить свою работу».

Изабель Юппер, которая сейчас на съемках в Ирландии, присоединилась к «комитету поддержки» заочно. «Господин Путин, оставьте его в покое. Сходите лучше на его спектакли», — это ее слова.