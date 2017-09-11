«Смотрите, с каким отрывом наш первым идет!»

Штаб Дмитрия Гудкова за час до конца голосования работает в режиме колл-центра. Волонтеры в маленькой комнате при входе отсматривают присланные в общий чат фотографии бюллетеней, звонят в Центризбирком и координируют работу наблюдателей на участках.

«Срочно отправляйтесь в ТИК вместе с комиссией, прошла информация о вбросе на вашем участке!» — о нарушениях узнают каждые десять минут. Массовый завоз военных на УИКи на Арбате под замыленные камеры, голосование жителей давно снесенных домов, надписи карандашами на бюллетенях. Гудков говорит, что в Центризбирком на фальсификации жаловаться не будут — они не были массовыми в этот раз. А результаты этих выборов в штабе считают «новой историей успеха».

— Навальный выложил в инстаграм фотку, как голосовал, — смотрит в айфоне девушка на огромном пуфике в углу, — Проголосовал за «Яблоко» в этот раз? Как думаете?

Кто-то комментирует, не отрываясь от работы: «Ну, неясно, если совести хватило. По крайней мере, точно не за ЛДПР».

Ровно в восемь часов в штабе раздаются аплодисменты. «День быстро прошел, долго будет идти ночь», — говорит парень с ноутбуком в наклейках, среди которых и «Надоел», и «Навальный 20!8». Возле него на доске написаны телефоны горячей линии ассоциации «Голос» и партии «Яблоко». В комнате около 30 человек, руководитель штаба Аня собирает всех за столами: «Мониторим кандидатские чаты, чаты наблюдателей. Делим протоколы, вбиваем в сводную таблицу». Все садятся за работу. Когда отчет по УИКу обработан — работник кричит свою фамилию и получает новый номер участка. Это происходит каждые пять минут.

Фото: Татьяна Васильчук / «Новая газета»

Проходит минут 20 и в комнате, где сидит колл-центр — первые восторженные крики. Ребята получили от своего кандидата результат по одному УИКу на Пушкинской улице: «Смотрите, с каким отрывом наш первый идет!» Все понимают, что это пока не значит абсолютно ничего, но через пару минут из комнаты, где идет обработка бюллетеней, одна за другой поступают новости о взятых УИКах. Те, кто за столом, победно вскидывают руки:

— Чувак из Митино пишет: я в своем УИКе победил. И Печатники — наши, кажется. Что с Арбатом? — Арбат-1 пока, вижу, просрали — это там, где военных завезли. Арбат-2 — берем большинство пока.

К девяти приезжает Гудков и садится вместе со всеми. Он пока не знает первые результаты и недоволен катастрофически низкой явкой в столице — 14,5%.

— Конечно, мы были к ней готовы, власти не хотели информировать об этих выборах, — говорит Гудков, — Всю работу ЦИКа и правительства Москвы делали мы — ходили по квартирам, расклевали листовки, которые потом благополучно срывали дворники по утрам. Все делали только те, кому это было нужно. Это было нужно нам. И я очень надеюсь, что эта история получится. Просто нам всем она сейчас как никогда нужна.

Тем временем в штабе одна за другой продолжают появляться новости о выигранных УИКах. Особенно впечатляет центр — Хамовники, Пресня, Якиманка, Басманный, там подозревают абсолютное большинство «своих» на мандаты. Про Якиманку девушка за столом смеется: «4 из 5 наших прошло. Не прошла только кандидат, которая вообще ничего не делала — и то, ей 12 голосов не хватило».

Руководитель штаба Максим Кац со счастливой улыбкой строчит новости в твиттер, телеграм и на сайт mundep.gudkov.ru. Как только поступают сообщения о «точных проходах», записывает информацию, победно сжимает кулаки:

— Все говорят у нас: апатия, вот, политика никому уже не интересна. Но больше всего меня поразило количество людей, которые пришли к нам и сказали, что хотят избираться. Мы с Гудковым думали, что, дай бог, у нас 300 кандидатов будет. А их у нас 1000 оказалась, никто даже близко не представлял такого.

Хорошие новости приходят из центра — взято большинство в Тверском, Красносельском. За пределами Садового кольца — ситуация чуть хуже (где-то — ничего, где-то — один мандат ухватить удается). Кацу дают информацию по провалам в Люблино, Марьино.

— Ну, это места дикие…, — он все равно улыбается, — Ясенево вот неожиданно, очень жалко, что пролетели.

На юго-западе, в Гагаринском, «яблочники» занимают 12 из 12 возможных мест, Кац смеется: «Самое смешное, что там голосовал Путин».

Гудков ходит по штабу и раздает комментарии СМИ, его главный тезис по результатам сегодняшнего дня звучит так: «В Москве больше нет никаких парламентских партий, кроме «Единой России», — И действительно, по соотношению выигранных мандатов следующее — «Яблоко», — Из коммунистов пока проходят только наши, которые были в нашей команде, шли от нашей платформы! Это победа Москвы. Потому что эти люди не закончатся сегодня, завтра — они продолжат политику нон-стоп. Единственная политическая сила, которая в состоянии противостоять Путину и Собянину — это объединенные демократы.

— Именно что «объединенные», — комментирует парень рядом со мной, — Власти, кажется, не ожидали от нас такой настойчивости. Они снижали, как могли, явку, а те, кто хотел выиграть, все равно пришли и выиграли. Мы самолично сделали такой результат, вот это самое офигенное. ЦИК сейчас замер, точно.

К часу ночи обработана 1/6 бюллетеней. Ребята приносят огромные пакеты еды из «Макдональдса» — сидеть до утра.

Гудков приносит гитару. Кац завороженно смотрит в экран ноутбука — о победе пишут даже там, где ее совсем не ждали: «В Очаково-Матвеевском — три? Строгино на грани!». Гудков спрашивает «Даже Строгино?». Кац говорит: «Строгино — активный район, ты чего? Я там всех снарядил».

— В Куркино не один из единороссов не прошел. Но там моя команда тоже. У «Единой России» там конфликт.

— А в Красносельском Яшин, похоже, мунсобрание возглавит.

Читайте также Оппозиционные кандидаты победили на муниципальных выборах в Москве

Приезжает победивший кандидат из «Печатников», его встречают овациями, девушка рядом, уставшая, но со счастливой улыбкой восклицает: «Ну вот когда бы мы о таком думали...».

После обработки почти всех голосов к утру понедельника стало ясно: команда Гудкова будет иметь представительство, как минимум, в 40 районах Москвы. В 14 из них — «гудковские» взяли большинство мандатов, а значит, в этих районах может встать вопрос о смене главы управы. Из более чем 1200 кандидатов штаба уже известно, что муниципальными депутатами станут 250 человек — это «потрясающая цифра», так считает Гудков. Причем эти люди — не одни «яблочники», там есть и самовыдвиженцы, и справедливороссы, и коммунисты. Все те, кто принял решение пойти на выборы не просто от своей партии, а от единой демократической коалиции.