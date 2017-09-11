«Одни патриоты убивают других…»

Дмитрий Дубров музыкант, Plotnik82

— Я написал эту песню в 2014-м, в самый разгар боевых действий. Конечно, она о моей малой родине, о Донбассе, где прошла вся моя сознательная жизнь. Но, по большому счету, она о любой войне.

Людям несвойственно убивать себе подобных, и это хорошо. Те, кто рулит процессом, понимают, что для войны необходима безоговорочная вера в идеалы, ради которых человек готов переступить эту грань. Вот почему понятиями «родина» и «патриотизм» спекулируют направо и налево. Об этом и песня.

Что до моего мнения по поводу конфликта в Украине, оно только одно: война должна прекратиться как можно скорее!

Песни с нового альбома Дмитрия Дуброва «Акустика"»можно услышать 23-го сентября в московском клубе Glastonberry Pab