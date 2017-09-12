Как Михаила Саакашвили внесли в Украину

В воскресенье, 10 сентября, во Львове, примерно в семь утра я села на междугородную маршрутку там, где посоветовали — возле Яновского кладбища. На мой вопрос, тихо адресованный водителю, — точно ли микроавтобус останавливается недалеко от КПП «Краковец» (автомобильного перехода украино-польской границы) или придется еще пройти, — хором откликнулся чуть не весь салон: «А, Саакашвили встречать!» Информационное обеспечение предстоящей кампании реально находилось на высоте…

Следующие полтора часа пролетели в дискуссии, следствием которой стали несколько взаимоисключающих выводов:

— Не надо нам иностранцев, уже были, никакого толку!

— Саакашвили в Грузии победил олигархов и здесь сможет!

— Нечего штурмовать кордон! Порошенко сказал «Нельзя!», значит, нельзя! Грузину, что ли, закон не писан?

— Именно! По закону надо, а не по приказу. Вы привыкли, что ваши права нарушают, и молчите, а потом валите на работу в Польшу!

По дороге, возле Яворова, подобрали нескольких парней с рюкзаками. Накануне актив «Руха новых сил» (украинская партия Саакашвили — Ред.), разбивший палаточный лагерь близ КПП, и Давид Сакварелидзе, экс-заместитель генпрокурора Украины, ныне общественный деятель и заместитель Саакашвили в новой политической силе, обратились к жителям западных областей страны: ваша самоотверженность спасла Майдан, и вот опять нужна помощь, приезжайте!

Возле КПП сошли только парни и я. Остальные политизированные граждане следовали дальше по своим делам.

Лагерь

Лагерь сторонников Михаила Саакашвили. Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

Лагерь на пустыре состоял из полусотни палаток с флагами и транспарантами и, навскидку, тысячи человек (штаб акции называл две с половиной тысячи участников). Среди них выделялись черной униформой бойцы батальона «Донбасс» во главе с комбатом — народным депутатом Семеном Семенченко. Семенченко давал интервью: «Перемен нет, народ обманут!»

Периодически вспоминали о «титушках», якобы действующих в сговоре с полицией — мол, дано добро на беспорядки, чтобы потом «зачистить» территорию. С вечера действительно произошло несколько инцидентов с попыткой кровопускания со стороны неизвестных граждан без документов спортивной наружности, что прибыли группой на автобусе. При каждом таком тревожном сигнале бойцы «Донбасса» строились в колонну, надевали каски, респираторы, брали в руки щиты и дубинки — готовились отражать атаку. Представители дружественной грузинской диаспоры в лагере были также хорошо заметны благодаря командным голосам.

Рядом с палатками смонтировали сцену с экраном — показывать новости и хронику. Выступали депутаты Рады, что пообещали исполнить в случае чего роль «живого щита»: Мустафа Найем, Егор Соболев, Виктор Чумак и другие, а также лидеры внепарламентских сил: руководитель «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко, в прошлом министр обороны, и бывший шеф СБУ Валентин Наливайченко, ныне глава движения «Справедливость».

Из их слов явствовало: страна накануне очередного Майдана и смены режима «наследника Януковича — диктатора Порошенко». Возвращение в страну гражданина Украины Саакашвили как торжество справедливости в отдельном конкретном случае, утверждали оппозиционеры, запустит этот процесс и сделает перемены к лучшему необратимыми.

Палаточный городок полиция оцепила по периметру полосатой лентой, как при оформлении ДТП. А сами полицейские выстроились в шеренгу вдоль отрезка шоссе, забитого фурами, ждущими своей очереди на границе. Пока что роль «живого щита» приходилось играть силовикам. На противоположной стороне дороги, ближе к мотелю, собрались противники возвращения Саакашвили, которыми тоже руководили политики. Впрочем, там митинговал без энтузиазма совсем небольшой отряд.

Госпогранслужба предупредила: у прессы, освещающей событие, могут возникнуть трудности. КПП «Краковец» — объект режимный, его обнесли проволочным заграждением, хотя связь между подготовкой к возможному «прорыву» со стороны Михаила и появившейся колючкой отрицали. Внутри зоны контроля пограничники стояли в бронежилетах, и медали у многих были приколоты почему-то прямо на разгрузки.

Трудности у прессы действительно возникли: связь «легла». Причина, утверждали коллеги, в штабной машине связи с «глушилкой», разместившейся у ограждения.

Саакашвили в лагере ждали в полдень. Он с семьей ехал из Варшавы. Поначалу даже показалось — на велосипедах. По крайней мере в фейсбуке Михаил выставил фото: он и сын в ярких шлемах, на лесной дороге. И подпись: «Мы возвращаемся!» На самом деле, конечно,

экс-президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации, экс-друг Петра Порошенко, лишенный им же данного гражданства, следовал автобусом с фиолетовыми занавесками и с табличкой «Нерегулярные перевозки» на лобовом стекле.

В польском Жешуве его встречали, как условились, Юлия Тимошенко, адвокаты, депутаты, в том числе депутат Европарламента Яцек Вольски, к ним присоединилась группа журналистов мировых СМИ. Дальше дорога — через польский КПП «Корчова» к государственной границе Украины…

В 11.00 организаторы предложили прессе, скопившейся на КПП «Краковец», не нервничать по поводу отсутствия интернета, а совершить марш-бросок в Польшу — слава безвизу! — чтобы там поучаствовать в брифинге и всем вместе вернуться назад. Минивэном, куда в том числе определили и меня, рулил киевлянин Андрей, представившийся «другом батальона «Донбасс». Процедуры на обеих сторонах границы мы проходили беспрецедентно долго. Потом летели по автобану, понимая, что опоздали, разминулись, пока Андрею не позвонили: вступил в силу план «Б». По Жешуву отбой, гоните в Пшемышль на железнодорожный вокзал, к скоростному «Интерсити», что с минуты на минуту отправится на Киев — Саакашвили уже на перроне общается с народом.

Власть поверила, что Михаил собрался штурмовать автопереход в Краковце, а он спокойно проедет поездом.

Украинские пограничники войдут в состав лишь на станции Мостиска-2, на украинской территории, и экстрадировать Саакашвили назад, то есть в Польшу, не будет технической возможности. Не выносить же известного политика с применением силы, в присутствии депутатов и аккредитованной прессы — для них предусмотрительно тоже куплены билеты. Да и обычные пассажиры в качестве свидетелей международного скандала никому не нужны. Вот что значит иметь в ядре оппозиции бывшего шефа спецслужбы! Впрочем, сведущие люди утверждают, что операцию «курировал» нардеп Юрий Деревянко, на счету которого много результативных антикоррупционных инициатив.

Поезд

Михаил Саакашвили на вокзале. Слева — сопровождающие его депутат Юлия Тимошенко и еврочиновники. Фото: Reuters

Пшемышль, вокзал, перрон. Забегаем в пятый вагон. Столпотворение: десятки камер, фотовспышки, люди с микрофонами в буквальном смысле слова влезают друг к другу на плечи. Саакашвили с удовольствием отвечает на вопросы по-украински, по-грузински, по-английски, по-французски, по-русски. Набились зеваки с чемоданами, снимают на мобилки. Не каждый раз с президентом удается прокатиться или просто руку ему пожать! Лица стюардесс бледны. «Интерсити» — поезд украинского формирования, маршрут на Пшемышль открыт совсем недавно как свидетельство неуклонного движения Украины в сторону Евросоюза. Как вести себя в подобной ситуации, стафф не знает.

Оператор польского телеканала, отчаявшись пробиться к вип-объекту, взбирается на прозрачную полку для багажа и, толкая перед собой камеру объективом вперед, ползет, подобно катерпиллеру, все ближе, ближе. «Кур-ва!» — одобрительно комментирует его самоотверженность юная напарница-репортер.

Время отправления по расписанию давно прошло. Стоим.

И тут по громкой связи — женский, дрожащий от волнения голос: «Согласно распоряжению руководства «Укрзализныци», мы не отправимся в рейс, пока лицо, которому запрещен въезд в Украину, не покинет поезд. Благодарим за понимание!» Саакашвили, Юлия Тимошенко, другие депутаты и активисты, окруженные прессой, проталкиваются в тамбур — советоваться, выходить в эфир.

— Ваши действия?

— Меня Порошенко взял в заложники вместе с другими пассажирами, и где! На территории другой страны! — максимально повышает ставки международного скандала Михаил, возвышая голос до крика.

Наблюдаю за польской семьей, матерью и сыном-подростком, которым «повезло» очутиться в эпицентре политического вихря. Женщина пытается листать журнал, подчеркнуто не обращая внимания на происходящее вокруг, — сохраняет равновесие. Мальчик, напротив, с жадным интересом озирается и несколько раз пытается со своего места сделать фото на смартфон. Мать морщится, останавливает. Только снова старается отмахнуться от развевающейся полы чьего-то пиджака.

Консультация в заблокированном поезде. Фото: Reuters

Спустя еще час объявление, адресованное анонимному «лицу», повторяют. Но теперь уже со ссылкой на распоряжение Национальной полиции Украины. Разумеется, вагон никто не покидает. Снова оживление: Саакашвили собирается идти… к машинисту. Чтобы что? Самому рулить? Впрочем, отправляется в окружении депутатов к начальнице поезда. Она спряталась. Кто-то из коллег цитирует признание бедной железнодорожницы: «Сказали, что уволят сразу, если повезу Саакашвили!» Между тем и «Укрзализныця», и Нацполиция открещиваются от запретительных приказов.

Минул еще час.

Многие пассажиры вышли на перрон — чего сидеть в духоте и неизвестности, тем более с детьми? Из туалетов отчаянно пахнет. Слышно, как у соседнего вагона женщина-украинка сорванным голосом орет на стюардессу, не выбирая выражений:

«Я деньги заплатила! У меня диабет, сахар поднялся, я сдохну сейчас, слышишь, тварь?!» Другая пассажирка громко делится с семьей по телефону: «Да куда там «уже едем»! Этот (непечатно) интервью дает, пиарится!»

— Потрясающе! Украина диктует свои условия на территории суверенной Польши! — язвит по поводу действий власти карьерный дипломат Маркиян Лубкивский. Он был советником у Наливайченко — главы СБУ, а сейчас помогает шефу строить политическую карьеру. Юлия Тимошенко вызывает украинского консула. Тот делает все, что в его силах и полномочиях: привозит минералку и несколько коробок пиццы для оголодавшей прессы. Виктор Чумак, народный депутат, генерал юстиции, который много лет служил на руководящих должностях в Госкомгранице, сообщает «по секрету»:

— Ждем, пока включится польский МИД. Идет побудительный к сознательности Порошенко процесс. Работает международная дипломатия.

Но прогнозирует, что если даже отправимся из Пшемышля, то в дороге всякое может произойти:

— Поломку, например, придумают, вынужденную остановку. Или сообщат о заминировании. Лишь бы мы границу Украины не пересекли.

Чумака поддерживает депутат Дмитрий Добродомов:

— Видите, какую тактику он (Порошенко. — О.М.) использует? Люди сами должны возмутиться, что Саакашвили причиняет им столько неудобств!

Сомнений, что указания отдает непосредственно и лично президент Украины, нет ни у кого из оппозиционеров. Спустя три часа становится ясно: международная дипломатия не помогла.

Но на соседнюю платформу подают следующий обозначенный в графике «Интерсити». На него «Рух новых сил» тоже заранее выкупил пакет билетов. Михаил принимает решение покинуть многострадальный состав, спускается на перрон. Его встречают уже не только аплодисментами, но и свистом.

Особенно, когда останавливается, чтобы ответить на новые вопросы журналистов у раскрытого решетчатого выхода к поездам и мешает тем, кто спешит с вещами. Все же вокзал, а не пресс-пойнт…

Юлия Тимошенко на вокзале. Сейчас Саакашвили объявит о возвращении к плану «А». Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

— Юля! Юля! Убери его оттуда, это большая ошибка! — драматическим шепотом взывает Наливайченко к Тимошенко.

Реакция раздражения становится еще острей, когда Саакашвили подходит ко второму «Интерсити». «Не пустим!» — слышится крик. «Мы не хотим тут до ночи стоять!» Не теряя достоинства, политик разворачивает свою команду и следует в обратном направлении:

— Я принял решение вернуться к плану «А» — едем автобусами!

— Саакашвили водит народ по платформам, как Моисей по пустыне, — шутит кто-то из окружения.

Автобус

В седьмом часу вечера двумя автобусами подкатываем к шлагбауму на польской стороне автомобильного перехода «Шегини», в тридцати километрах от КПП «Краковец». Воскресенье заканчивается. Очередь из большегрузных фур, легковых машин, автобусов с туристами и прочего транспорта растянулась, сколько видит глаз, вдоль поля. Автобус, в котором едут Саакашвили и Тимошенко, поляки пропускают на проверку первым. Больше не въезжает никто. «Серая зона» пуста. Журналисты оказываются фактически отсеченными от происходящего.

Наконец, к шлагбауму выходят с официальной информацией два вежливых польских офицера-пограничника. С ними «профильно» общается депутат Чумак. Нам передают: украинские коллеги попросили поляков до окончания проверки оппозиционного политика полностью остановить движение на КПП…

Стемнело. Новости не радуют. Теперь появилась угроза теракта. По сведениям, полученным от СБУ, заминирована часть автомобильного перехода «Шегини»,

заминирован оцепленный колючей проволокой КПП «Краковец», а пешеходный переход вообще закрыт без указания причин. Фактически украино-польская граница — на замке. Эмоции очереди начинают зашкаливать. У шлагбаума разворачивается стихийный митинг — благо, несколько депутатов Рады остались на месте, пусть отдуваются, объясняют. Люди говорят о справедливости. Политики — «Вот сменим власть, и тогда…»

На контрольно-пропускной полосе зажглись огни.

— До-до-му! — несется многоголосое скандирование, по-украински — «домой». — На ра-бо-ту!

Связь хорошая, телевизионщики наперегонки снимают «лайфовые» сюжеты и «делят» между собой героев.

— Журналисты, хоть вы нас не бросайте! До утра промаринуют точно! — просят женщины. Мы отводим глаза. В заминирование никто, конечно, не верит — потому что «информированные лица» предупреждали заранее.

Начинаем петь гимн Украины.

Кому-то на телефон пересылают видео со звуком: Михаил Саакашвили «строит», воспитывает на «Шегини» украинских пограничников. Он срывается: «Неужели вы не хотите жить, как в Польше? Такие дороги, такие зарплаты, а вас унижают…» Обещает, что нынешняя власть, отдающая приказы, сбежит, как сбежал Янукович. «А вас привлекут к ответственности!» Камера фиксирует молодые, напряженные лица, очень похожие на лица бойцов Внутренних войск во времена Майдана. Их ставили в шеренги перед «Беркутом», «живым щитом», «мальчиками для битья», на которых можно сорвать праведный гнев…

Саакашвили, говорят, планировал просить взамен паспорта справку лица без гражданства, это позволило бы, не нарушая закон, попасть в Украину. Но получилось по-другому. Как именно — я не видела (поскольку — пресса), и знаю лишь от депутата, чью фамилию, по его просьбе, не называю.

Группа активистов и бойцов батальона «Донбасс», что добрались из лагеря от КПП «Краковец», неожиданно «оттеснили пограничников и вывели Михаила из транзитной зоны по живому коридору».

Момент прорыва польско-украинской границы сторонниками Михаила Саакашвили. Фото: Reuters

Мой собеседник убежден, что прорыв не планировали, он спонтанный, просто накипело.

В общем, поздним вечером Саакашвили уже пил кофе в львовской Ратуше, у мэра Андрея Садового, своего политического соратника. А очередь на КПП стала продвигаться: о минах больше не вспоминали…

Нацполиция Украины представляет ситуацию следующим образом. В результате событий возле КПП «Шегини» произошла стычка с неизвестными, травмированы одиннадцать полицейских. Открыты уголовные производства, идет экспертиза и опрос свидетелей. Глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил: сейчас анализируются видеоматериалы с камер наблюдения, правоохранители выясняют, кто непосредственно возглавил акцию, дал команду к массовым беспорядкам. По умолчанию следует, что сам Михаил Саакашвили миновал госграницу без документов.

Львов. Выступление Саакашвили пред журналистами. Фото: Reuters

Львовская область — Пшемышль (Польша) — Киев