Кинопоказчики дрогнули

Объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк» Александра Мамута отказалась от показа фильма «Матильда» из-за угроз кинотеатрам. На эту сеть приходится около 20% общей кассы — 626 экранов. «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава сети Роман Линин объяснил, что это вынужденное решение:

«Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете. Как самая большая с точки зрения количества кинотеатров и географии сеть мы просто не можем подвергать опасности наших многочисленных посетителей».

Александр Мамут объясняет, что отказывается от демонстрации фильма, дабы привлечь внимание чиновников к бездействию правоохранительных органов в связи с угрозами кинотеатрам.

Похоже, прокатчики и дистрибьюторы всерьез напуганы последними акциями против показа «Матильды»: житель Ирбита Денис Мурашов въехал на УАЗе в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, неизвестные подожгли два автомобиля рядом с московским офисом адвоката Учителя Константина Добрынина, разбросав листовки «За Матильду гореть». В Петербурге прошла демонстрация православных: депутат Виталий Милонов, митрополит Варсонофий, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Константин Серов, Игорь Албин, Николай Бондаренко и другие вели колонны из казаков, спортивных фанатов, студентов, которых добровольно-принудительно отправили на «крестный ход».

Во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ фильма, после чего в торговый центр, где находится кинотеатр, пришло сообщение о бомбе. Тогда же должен был состояться показ в московском «Иллюзионе», но его перенесли «по техническим причинам».

Релиз «Матильды» намечен на 26 октября.

Предварительную продажу билетов на фильм открыла сеть кинотеатров «Люксор». В компании верят в коммерческий потенциал картины: впервые в истории российского проката предпродажи начались более чем за полтора месяца до релиза.

Прямая речь

Олег БЕРЕЗИН, генеральный директор компании «Нева-фильм», считает, что это знаковая, рубежная история с точки зрения здравого смысла и с точки зрения экономики: «Конечно, 20% кассы это много. Но, возможно, зритель, если его окончательно не запугают, пойдет смотреть фильм в соседний кинотеатр. Таким образом, процент потерь будет минимизирован. Проблема более глобальная. Если государство не сможет или не захочет гарантировать общественный порядок, будет общественный беспорядок. Кинотеатры сделают крайними как не «принявшими меры».

Но уже известно, что на местах правоохранительные органы неохотно принимают заявления от кинотеатров об угрозах.

Эта всеобщая нервозность обстановки не способствует желанию отправиться в кино. Нет внятной реакции на происходящее нашего главного зрителя. Разрастающиеся на глазах толпы «поклонников» Поклонской — серьезный повод для дестабилизации. И снова все спишут на «Матильду».

Юлия СОЛДАТОВА, член Совета «Ассоциации владельцев кинотеатров»:

— Ситуация крайне тревожная. Мы не понимаем, почему государство до сих пор не вмешалось. Это очевидное проявление слабости. У нас со всех концов страны поступает информация об угрозах. Начиная с 8 сентября мы проводим нескончаемые, в том числе ночные, заседания. Обсуждаем отказ «Формулы Кино» показывать картину. Что дальше? Идет дискуссия, какие решения должна принять Ассоциация. Наша позиция: никто — ни прокатчик, ни мы, ни шантажисты с листовками не могут навязывать кинотеатру своей воли. Но в то же время риск громаден. Не дай бог, произойдет теракт — ответственным будет либо гендиректор сети, либо собственник.

Настаивать на том, что кинотеатры должны демонстрировать фильм, не обращая внимания на угрозы, мы не можем. Сегодня каждый кинотеатр боится последствий. Никакая страховка не покроет пожара. А если жертвы? Кинотеатр — не рассадник зла и не поле боя. Это просто площадка для встречи фильма со зрителем. Дайте возможность зрителям выбрать, какой фильм смотреть, и самостоятельно оценить его качество.

Мы не знаем, кто стоит за спинами этих больных людей. И пока нет на этот счет официальной позиции, мы как граждане чувствуем себя незащищенными. Нам в качестве примера рассказывают, что во Владивостоке премьерный показ состоялся. Но представьте, сколько там было охраны. А по договору, кинотеатр ставит несколько сеансов в день. Да он на одной охране разорится! Этот разрушительный процесс направлен против одной из продвинутых прослоек общества: ведь руководят кинотеатрами люди, занимающиеся культурой, искусством. Не слишком зависимые. И вот мы стоим перед очередной разновидностью цензуры.

Мы ищем варианты, как выйти из патовой ситуации. Как показать, что нами нельзя управлять дирижерам с больной психикой. И как обеспечить безопасность людей, пришедших в кино. Ведь параллельно с «Матильдой» у нас в киноафише много других фильмов. В том числе детских: скоро осенние каникулы. Заметьте, хаос начался, как только пошли заседания Минкульта, на которых начали переносить даты выхода картин, расчищать под отечественные блокбастеры афишу.

Владельцам и показчикам всех сетей надо объединяться и принимать консолидированное решение. Пока каждый защищает свой огород, будет только хуже. Сегодня уже ясно — нет личного поля на кинорынке. Мы все связаны.