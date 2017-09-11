Юлия Латынина: Православный терроризм-лайт

На прошлой неделе екатеринбургский псих въехал на грузовичке, груженом горючими веществами, в стеклянное фойе кинотеатра, поджег их и попытался скрыться. Поначалу эта история казалась диким глюком. Псих — он и в Африке псих, и хотя понятно, что неадекватные люди притягивают друг друга (это называется индуцированный психоз), все-таки эта выходка казалась единичный. Нелепый ее характер подчеркивал тот факт, что кинотеатр, собственно, «Матильду» не собирался показывать — а псих поджег все равно.

Но вот в понедельник сгорели две машины у офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера Учителя (подкинули притом записку: «За Матильду гореть»), и стало ясно, что бездействие властей выпестовало прямо на наших глазах уникальное, доселе не имевшее место общественное явление — православный терроризм. Или, если угодно, православно-монархический терроризм. Во славу мироточащего Николая II.

Православие доселе не значилось в списке религий, которое подозревали бы в причастности к терроризму. Даже, знаете ли, как-то не требовалось рассказывать на всех углах, что православие — это исключительно мирная религия, а все, кто говорит обратное, — это ортодоксофобы. Это было как-то очевидно. Конечно, были у православия дела давно минувших дней: «жидовствующие» еретики, сжигаемые в железных клетках в начале XVI в., террор против инакомыслящих, учиненный Афанасием Великим в Египте, боевики Кинегия, громившие язычников и их статуи и пр., — но это, согласитесь, все плюсквамперфектум. На текущий момент православие могло похвастаться разве что молодчиками Энтео, про которых за глаза было видно, что люди стараются ради пиара.

Короче — не замечалось за этими людьми желания жертвовать жизнями и даже на исламизм-лайт не тянуло.

Безумие, как известно, заразительно. Собственно, сумасшествие отличается от идеологии тем, что сумасшествие — это когда сумасшедший один, а идеология — это когда их много. Тем не менее, когда Наталья Поклонская впервые стала публично ревновать покойного императора к его красавице-содержанке, мало кто мог предположить, что это чувство, заслуживающее, несомненно, самого пристального интереса со стороны специалистов, завладеет широкими массами населения, в том числе и мужского рода. В конце концов — уж больно покойник был ничтожен. Любят обычно Наполеонов и Чингисханов.

Наталья Поклонская (с иконой Николая II) и отец Сергий (справа от нее). Фото: Илья Буткевич / ЖЖ voxpop-66

Самое прекрасное при этом, что «Матильда» — вполне кремлевский проект.

The Insider еще в феврале опубликовал вполне скабрезные подробности ее финансирования, разглашенные одним из отрезанных от сладкого пирога фигурантов, — продюсером Владиславом Москалевым.

Если верить Москалеву, то деньги на проект «Матильда» выделялись якобы по просьбе Владимира Винокура и будто бы из некого кремлевского фонда (он же — общак); главным благодетелем был экс-управделами президента Кожин, который на глазах Москалева набрал телефон и отдал «Газпромбанку» команду «десять». После этого бабки были загнаны на офшор, Москалев также утверждал, что режиссер Учитель будто бы «вынес миллион наличными из кабинета Винокура на Старой площади в синей сумке на моих глазах». Учитель, впрочем, тут, понятное дело, был стороной страдающей. Он денег не крал, наоборот, он снимал на них фильм. К нему претензий быть не может.

Трудно сказать, насколько достоверны рассказы Москалева, но несомненно то, что все участники проекта — «Газпромбанк», Кожин и пр. — вряд ли заинтересованы в шумихе, поднятой Поклонской. И в отличие от Поклонской это люди куда более серьезные. Тот факт, что фильм, который послужил причиной появления православно-монархического терроризма, снимался на «кремлевские» деньги, лишний раз показывает, что Кремль стал плохо «контролировать поляну».

Несколько раз можно было вмешаться и остановить православную истерику, разворачивающуюся вокруг фильма.

Вот даже Рамзан Кадыров после массового «винтилова» мусульман на Дворцовой площади внезапно сменил тон и заявил, что в митингах в защиту мусульман Мьянмы больше нет необходимости.

Наши православные активисты, куда более чем Чечня, чутки к властному неудовольствию, и можно не сомневаться, что прекратить балаган можно было одним движением.

Однако этого не сделано.

Почему? Может, нет желания ссориться с православной общественностью? В таком случае — это просчет. Несмотря на все усилия Поклонской, Милонова и примкнувшей к ним епархии Ханты-Мансийского автономного округа, принявшейся собирать подписи за запрет «Матильды», результаты их кампании были смехотворные.

Поклонская и Ко в ходе масштабной и отмеченной официальными СМИ кампании собрали только «несколько сот» подписей за запрет «Матильды». Иначе говоря, количество избирателей, которых кампания против «Матильды» отпугнула от власти и заставила ужаснуться средневековью, не на два, а на три порядка превышало количество избирателей, которым есть дело до сексуальной неразборчивости покойного царя.

Скорее всего Кремлю просто было все равно.

Сгоревшее крыльцо ККЦ «Космос» в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

Кремль систематически поощрял любое насилие, которое может быть направлено против оппозиции. Кремлю хотелось создать в России эдакий внутренний Донбасс. Ситуацию, при которой носители любых видов мракобесия внутри России самостоятельно мочили бы любые ростки свободы, а Кремль мог бы развести руками и сказать: «Мы здесь ни при чем» — это инициатива народа. Это — шахтеры и трактористы.

К сожалению, логика истории заключается в другом. Власть — это не стена, из которой можно вынуть кирпичик. Власть — это сфера, пузырь. А математическое свойство сферы заключается в том, что если из сферы выколоть одну точку, она стягивается в другую. Если власть утрачивает монополию на насилие — это и есть выколотая точка.

Мы могли заметить это в последнее время на примере Чечни; на примере вышедшей из-под контроля грызни бульдогов под ковром; громких арестов, в отношении которых руководство страны не было поставлено в известность, и ареста Улюкаева, на который, судя по всему, руководство развели. Теперь мы видим это и на примере православного терроризма-лайт. Только лайт надолго ли?