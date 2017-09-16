83 голоса превратились в 13

Кира Лукьянова, кандидат от «Яблока» и команды Гудкова, избиралась в муниципальное собрание в районе Проспект Вернадского. Лукьянова — мама четверых детей, работала детским психологом. Первый раз попала в состав участковой избирательной комиссии наблюдателем на президентских выборах 2008 года:

— Тогда я первый раз столкнулась с кошмаром под названием «вбросы», рассказала Лукьянова «Новой», — После масштабных фальсификаций 2012 года я не выдержала и, увидев призывы движения «За честные выборы», пошла работать в избирательную комиссию №2746. Там я добросовестно отработала три избирательные кампании.

В этом году Кира сама пошла в депутаты. В день выборов она и еще двое кандидатов от «Яблока» по их району договорились с наблюдателями от других партий.

— Я присутствовала в ТИКе, когда туда стали привозить результаты. В нашем округе девять участков. На восьми участках я занимала позиции от первой до третьей из всех 23 кандидатов. Мои голоса колебались от 50 (на маленьких участках) до 140 (на самом большом). Мои коллеги набирали приблизительно такое же количество голосов или чуть меньше. Картина резко поменялась на результатах УИКа №2742. На этом участке, к сожалению, не было наших наблюдателей. Мои коллеги получили 146 и 141 голос, это максимальное значение по всем участкам. А мне достались жалкие 13 голосов. При том, что я знаю людей, которые пришли голосовать на этот участок. Мы очень хорошо агитировали, ходили по квартирам в этой части района. Не могло быть такого результата, минимально я набирала — 50, и то — это был самый маленький участок.

Председатель ТИКа Светлана Стукалова отказала Лукьяновой в жалобе, добавив, что они не «хотят создавать прецендент».

«Она мне сказала, что, если мы из-за каждого голоса будем пересчитывать, тут все будут захаживать», — говорит оппозиционный кандидат.

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Лукьянова рассказывает, что свидетелем подсчета голосов на участке №2742 стал действующий депутат и кандидат муниципального собрания от КПРФ Владимир Жилин. Жилин рассказал «Новой», что на увеличенной форме протокола он увидел цифру за Лукьянову — 83 голоса, которая потом превратилась в «13»:

— Я сам был наблюдателем на другом участке, здесь от нас был мальчик, который потом куда-то пропал. Я пришел на этот участок, когда все комиссии уже завершили подсчет. По положению, они не имею права задерживать результаты. Я их спрашиваю, где результаты, они мне начинают какую-то ерунду нести «ой, там что-то не сходится». Потом я все-таки настоял, чтобы они выписали эти данные. Но единственное, в чем я ошибся, надо было мне их сфотографировать, а я их просто переписал. Потому что потом я выясняю, что там такой кошмар… У меня было записано на Лукьянову — 83, а стало — 13. Они восьмерку превратили в единицу. А Мамаевой (кандидату от «Единой России») прибавили примерно столько же, сколько у той забрали.

Лукьянова говорит, что по результатам, она стала седьмой, но если бы не украденные голоса, была бы первой: «Я не знаю, может, у кого-то тоже украли голоса, потому что на пятом проходном месте — действующий депутат от «Единой России», который всего на один голос опережает моего коллегу из «Яблока».

Женщина уже подала жалобу в Мосгоризбирком, полицию, а также в ЦИК с требованием предоставить видеозапись с участка.

Лукьянова и член ТИКа с правом решающего голоса Павел Авраамов написали в районных группах в фейсбуке посты с просьбой всех, кто голосовал за Лукьянову, подписать об этом письменное заявление:

— Сергей Митрохин сказал, что это будет нужно при предъявлении доказательств. И что мы имеем сейчас: в ТИКе мне написали цифру — 13, но мы уже собрали 20 заявлений и продолжаем собирать. В штабе Гудкова также интересуются, дают советы, но они говорят, у них 100 жалоб и всего два юриста. И еще одного прекрасного юриста мне посоветовали жители. То есть участие местных жителей очень велико. Они переживают и поддерживают. Это очень приятно. Потому что, например, мамина подруга тут спросила «А Киру выбрали, да?». Никто же не знает, кого вообще выбрали, это нигде не написано! А сейчас все утихнет и все забудут.

Похожая ситуация сложилась в Восточном Измайлове. Кандидат от КПРФ Маргарита Чуканова рассказала «Новой газете», что по состоянию на час ночи победила в Восточном Измайлове и заняла пятое проходное место, на 37 голосов опережая Екатерину Горбачёву, зама ячейки «Единой России» ее района. Но потом оказалось, что протокол одного участка куда-то пропал:

— В три часа позвонили из ТИКа, поздравили меня, но мы понимали, что что-то не то. До ТИКа все довезли, и оказалось, что протокол 933 участка куда-то пропал. Вот нет его нигде. У меня там 93 было голоса, а у Горбачевой — 101. Половина четвертого утра: звонят из ТИКа и говорят «Маргарита Алексеевна, а тут другой протокол ввели в ГАС Выборы». И у Горбачевой в этом протоколе — 162 голоса, а общее количество голосов не изменилось. Я написала жалобу в ТИК, подала заявление в полицию, позвонила в ЦИК. В ТИК мы приехали, они два часа молчали, у них сводный протокол даже не заполнен. В 8-30 утра состоялось заседание ТИКа. Результаты такие: три человека составили особое мнение, что протокол 933 участка сфальсифицирован, и данные этого участка введены в ГАС Выборы. Эти три человека протокол не подписали, но в ГАС Выборы Горбачёва сейчас является новоизбранным муниципальным депутатом.