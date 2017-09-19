Иммунитет к государству

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О возможных «карательных» мерах министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в интервью программе «Итоги недели» (НТВ). По словам Скворцовой, ведомство не может насильно всем «насадить» вакцинацию. При этом если ребенок заболел по вине родителей, то, возможно, не стоит им оплачивать больничный лист, добавила министр.

В пользу вакцинации, по мнению Скворцовой, убедительнее всего говорит статистика. Оказывается, за последние 10 лет заболеваемость сезонным гриппом в России снизилась в 10,3 раза, гепатитом B — в 6 раз, корью — более чем в 5 раз. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции по технологиям разработки новых вакцин, в том числе самых передовых — векторных. «Я могу уверенно сказать, что так, как мы проверяем качество вакцин, не проверяет ни одна страна мира. Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем, таким образом, иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия», — утверждает министр.

Программное заявление Скворцовой об изменении иммунитета целого поколения, прозвучавшее на конгрессе «Иммунобиологический щит России», судя по всему, обусловлено тем, что в стране неуклонно снижается количество исчерпывающе привитых детей.

Надо заметить, что с точки зрения здоровья нации это, действительно, не здорово.

И вспышки кори в Европе в последние годы — вполне очевидная перспектива и для России. Опасно это? Безусловно. Что-то предпринимать надо? Естественно.

В Европе, кстати, родителей пытаются именно финансовыми мерами принудить к вакцинированию. С 1 июня в Германии вступил в силу закон, который обязывает каждого родителя дошкольника доказывать властям, что ребенок получил все положенные прививки. Отказ предъявить доказательства или их отсутствие обернутся штрафом в размере 2500 евро. В Италии с сентября 2017 года в школы и детские сады будут принимать только тех детей, которые получили 12 обязательных прививок. Среди них — вакцины от кори, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, гепатита В и ветрянки.

Однако есть большое сомнение, что в России страх перед тем, что не оплатят больничный, окажется сильнее, чем страх осложнения от прививки для родного ребенка. И в этой дилемме, отягощенной отечественными реалиями, метод финансового «кнута» сработает вхолостую.

Минздраву, как, впрочем, и иному ведомству, отвечающему в стране за социальную поддержку и обеспечение, давно не верит никто. Цифры и показатели успехов, которые транслирует телевизор, пролетают мимо сознания обычного гражданина. Потому что цифры — отдельно, а антураж и общая бесхозность с оттенком нищеты в детских поликлиниках в регионах — отдельно. Второе впечатляет и формирует репутацию отечественной медицины куда более аргументированно, чем в столько-то раз уменьшившаяся заболеваемость гриппом.

И здесь усилия Минздрава эффективнее было бы направить на то, чтобы в прививочный кабинет родители не заходили как в зону риска.

По статистике, у 1% детей неизбежно возникают осложнения от прививки. Прививка, как ни крути, — вторжение в тончайшую иммунную настройку. Но родители, которые хоть раз сталкивались с тем, как это делается, знают: тщательная подготовка, учет противопоказаний, предварительная и последующая диагностика состояния здоровья ребенка будут обеспечены, если только обратиться в платную клинику. В обычной поликлинике в лучшем случае померяют температуру и осмотрят горло.

Именно этот фактор в российских реалиях становится основным аргументом для отказа от прививки.