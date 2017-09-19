Правительство копит на Крым

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству найти 165 млрд рублей на развитие инфраструктуры в Крыму и Калининградской области на следующие три года. В августе Медведев потребовал от министров «безусловной реализации» этих проектов. По данным РБК, источником средств может стать увеличение сборов с телекоммуникационных операторов, отказ от гуманитарной поддержки Донбасса и повышение акцизов на бензин. Ранее обсуждалась возможность повышения тарифов на электроэнергию из-за затрат на поставки в Крым.

«Новая газета» недавно писала о том, что правительство вступает в период активного поиска и дележа денег, который связан с рекордным объемом несогласованных заявок ведомств на получение бюджетного финансирования в 2018 году.

Первые результаты борьбы министерств и регионов за оскудевшие ресурсы федерального центра не заставили себя ждать. В списке выгодополучателей может оказаться Минтранс, который претендует на существенный транш из распределяемых 165 млрд (в основном на строительство и ремонт автомобильных дорог), и три субъекта федерации, социально-экономическое развитие которых сейчас волнует правительство больше всего: Крым, Севастополь и Калининградская область.

В остальном планы по срочному наполнению бюджета представляют собой хрупкую конструкцию. Например, идея об увеличении налоговой нагрузки на операторов на фоне скандального «пакета Яровой», который может обойтись отрасли в 17 трлн рублей, смотрится довольно странно. Если правительство не намерено разорить российский телеком, то дополнительные сборы придется оплачивать абонентам.

Другой пункт плана касается двухэтапного повышения акцизов на бензин на 1 рубль в 2018 году. Одобренные правительством темпы индексации акцизов почти вдвое превышают значения, закрепленные в Налоговом кодексе как предельные. «Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов», — сказал министр финансов Антон Силуанов. Республика Крым, как и Калининград, и так является дотационным регионом, получая в виде федеральных трансфертов более половины консолидированных доходов регионального бюджета, но

теперь всем россиянам предлагают отдельно позаботиться о строительстве Ротенбергами трассы «Таврида» за 135 млрд рублей.

Результат повышения нагрузки на АЗС будет таким же, как и в случае телекома: бизнес заложит свои потери в стоимость конечной продукции. Розничные цены на полный бак из-за рыночных колебаний и роста акцизов могут вырасти почти на 200 рублей. Между тем по стоимости бензина в долларовом выражении Россия в этом году впервые обогнала США и постепенно движется к уровню европейских стран. Тормозит процесс лишь то, что подорожание топлива в России всегда было социально значимой проблемой. С таким шумом поднимать ее в год президентских выборов власти могут и не рискнуть.

Отдельно в этом ряду стоит гуманитарная поддержка самопровозглашенных республик на востоке Украины, которая особенно напоминает скрытые акцизы на крайне вредные для российской экономики геополитические авантюры — в этом смысле их сокращение пошло бы только на пользу. Впрочем, речь идет не о полной заморозке денежных потоков на Донбасс, а лишь о возможной «оптимизации» отдельных целевых субсидий.

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Из текущего состояния государственных финансов можно сделать два вывода. Во-первых, бодрое начало работы кабмина после летнего затишья подтверждает гипотезу о том, что

поиски денег «на Крым» и для других нужд снова будут вестись по направлению бортничества.

Минфин и другие ведомства пытаются встроить в российскую налоговую систему новые поборы, притом что даже текущая нагрузка не способствует ни экономическому развитию, ни сокращению неравенства в стране.

Во-вторых, резкие перераспределительные маневры, совершаемые накануне внесения проекта трехлетнего бюджета в Госдуму, сами по себе говорят о больших неполадках в бюджетном процессе. Мучения, с которыми штопаются дыры в карманах государства — признак того, что верстка бюджета на следующий год до сих пор остается главной стратегической задачей нынешнего правительства.