Потерпевший вызывает подозрение

Видеозапись допроса подозреваемого в нападении на руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина, обнародованная НТВ, и официальное сообщение на сайте московской полиции больше похожи на инструкцию, как вести себя после задержания за нападения на оппозиционных активистов, правозащитников, журналистов.

Чистосердечное признание нападавшего на Николая Ляскина с железной трубой. Кадр НТВ

Вначале был массированный троллинг в социальных сетях:

— Навальный сам заказывает нападения на штабы и своих сторонников.

— Варламов сам заказывает обливание зеленкой.

— Латынина сама заказала поджог автомобиля.

После нападения на Николая Ляскина троллинг в соцсетях вылился фактически в официальное обвинение руководителя московского штаба Навального в заказе нанесения самому себе ударов металлической трубой по голове и плечу.

Полиция оперативно задержала подозреваемого и даже успела сообщить, что нападавший — 36-летний уроженец Ленинградской области, ранее судим и состоит на учете у психиатра. А уже на следующий день на официальном сайте ГУ МВД Москвы появился пресс-релиз, что задержанный дал показания об обещании Ляскина заплатить ему 150 тысяч рублей и даже передал аванс в 10 тысяч рублей… за инсценировку нападения.

К вечеру того же дня, 20 сентября, НТВ обнародовало часть видеозаписи допроса задержанного:

— Откуда вы знаете Ляскина?

— Ну в штабе. Это в волонтерская… предвыборном штабе Алексея Ляскина.

— Навального?

— Да, Алексея Навального. Узнал в Петербурге, что можно подзаработать волонтером.

— На какую тему у вас состоялся разговор?

— Я сказал, что есть желание денег заработать. Он мне предложил 220. Инсценировать нападение на двоих человек.

Такого еще не было. МВД никогда публично не озвучивало, что отрабатывает версии инсценировок нападений. Хотя и отрабатывало. Это я по себе знаю.

Когда 29 декабря 2008 года в Казани на меня напали двое отморозков с битами, следователь тоже интересовался, не сам ли я организовал нападение. Правда, в эту «рабочую версию» плохо вписывалась 9-сантиметровая рана на голове, над которой хирург часа полтора колдовал в операционной 7-й горбольницы и сказал, что мне очень повезло. Мол, если бы удар пришелся сантиметра на полтора левее, то затронул бы височную кость, и мною занимался бы уже патологоанатом.

Следователь оказался находчивым и назначил экспертизу: а не мог ли я получить эту рану, незапланированно упав и ударившись головой о камень.

Я тогда потребовал допроса с применением полиграфа. И полиграф показал, что все рассказанное мною об обстоятельствах нападения — правда.

В итоге уголовное дело тихо-тихо спустили на тормозах. Хотя у следствия были очень качественные фотороботы нападавших.

У меня нет никаких сомнений, что стоит Николаю Ляскину потребовать экспертизы на полиграфе и его самого, и подозреваемого в нападении, как версия, изложенная на сайте полиции, развалится.

Вызывает недоумение и видеозапись допроса, переданного на НТВ. Дело в том, что

это не просто видеозапись. Это «процессуальный материал» предварительного дознания. И за разглашение таких материалов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 310 УК РФ.

С этой статьей УК мне тоже довелось столкнуться. В начале 2013 года в моем распоряжении оказались документы из «почтового» уголовного дела в отношении братьев Навальных. Вскоре меня вызвали на допрос в СКР и следователь по особо важным делам Роман Нестеров потратил несколько часов на выяснение того, как у меня оказались документы и почему я разгласил «данные предварительного расследования».

Через несколько дней Нестеров вынес постановление, в котором указал, что не нашел оснований для возбуждения в отношении меня уголовного дела по ст. 310 УК. А установить сотрудника, передавшего мне документы, не смогли, потому что доступ к ним, видимо, имели очень многие.

Но видеозапись «беседы» подозреваемого в нападении на Ляскина, попавшая на НТВ, вряд ли успела широко разойтись по полицейским кабинетам. Слишком мало времени прошло с момента записи. И установить, кто конкретно передал НТВ этот «процессуальный материал», явно разглашающий «данные предварительного действия», уверен, труда не составит. Но в полиции об этом, думаю, не беспокоятся, потому что прекрасно знают, что на видео — ахинея, а человек, озвучивший эту ахинею, неподсуден. Не зря ведь в самом первом сообщении о его задержании было указано, что он находится под наблюдением психиатров.

Полагаю, что, распространяя официальное сообщение на сайте ГУ МВД и передавая на НТВ видеозапись допроса подозреваемого в нападении на Николая Ляскина, в полиции прекрасно знали, что никакого процессуального продолжения у этого сообщения не будет. Но и официального опровержения тоже не будет.

Дело идет к тому, что произойдет рост количества нападений на гражданских активистов. А у нападавших, на случай задержания, в карманах уже будут лежать «явки с повинной», что потерпевший сам заказал инсценировку нападения. Это как в 90-х бандюки преспокойно разъезжали с оружием, с заранее приготовленным заявлением, что только что нашли ствол и хотят добровольно сдать его в милицию.