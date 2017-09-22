«Человек погиб из-за деревенских понтов»

Кадры с видеорегистратора. На записи видно: кортеж несется через сплошную

15 сентября около 15 часов на автодороге, ведущей из Мурманска в норвежский Киркенес, произошла авария. Колонна из трех автомобилей Минобороны в сопровождении машины ВАИ выехала на встречную полосу с активным движением. Дело происходило на участке, где узкая дорога идет на подъем и резко поворачивает налево. Микроавтобус Минобороны Volkswagen Caravelle врезался в едущий навстречу Chevrolet Lanos. Водитель гражданской машины 34-летний Олег Карамзин погиб на месте, его жена и двое детей получили травмы. Четверо военнослужащих также травмированы. Один из них, доставленный в реанимацию с переломом позвоночника, — главком ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Также пострадали его зам генерал-майор Владимир Кочетков, полковник Олег Смыковский, старшина Андрей Батаев.

Минобороны, помолчав четыре дня, выпустило пресс-релиз, в котором как о доказанном факте говорится о вине погибшего водителя Chevrolet: «Водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с двигавшимся в составе воинской колонны микроавтобусом».

Что характерно, расследованием ДТП военное ведомство не занимается. Аварии с жертвами разбирают специализированные следственные отделы в составе органов внутренних дел. Выводы они делают только после проведения экспертиз. Поэтому умозаключения Минобороны, мягко говоря, выглядят неэтичными. Попытка списать вину на погибшего — это не только способ «спасти» репутацию, но и уход от возможной выплаты компенсации семье Олега Карамзина.

К тому же эта попытка, спустя несколько дней после ДТП, выглядит нелепо: к тому времени в Сеть уже слили несколько записей видеорегистраторов машин очевидцев, на которых ясно видно: кортеж несется через сплошную, прямо перед машинами встречного движения. Микроавтобус, замыкавший колонну, по меньшей мере на полкорпуса выезжает на встречку с явным превышением скорости (на данном участке ограничение — 90). Столкновение произошло именно в момент обгона. Легковушка же остается на своей полосе и, скорее всего, принимает чуть левее, чтоб не врезаться в затормозивший идущий в попутном направлении автомобиль.

На другом видеоролике, записанном несколькими секундами раньше, тот же микроавтобус летит по разделительной. При этом дорога однополосная, водители на встречке съезжают на обочины, чтобы пропустить спешащего главкома. Куда он спешит? В сторону военного поселка Спутник, на учения «Запад-2017».

Автомобиль, перевозивший генералов, принадлежит Центру обеспечения деятельности Северного флота. Водитель, согласно карте предрейсового осмотра, был трезв.

Машина ВАИ в голове колонны шла с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком, это тоже есть на видеозаписях. И, согласно ПДД, водители должны были уступить ей и всей колонне дорогу. Только это вовсе не означает, что «гражданские» обязаны рассыпаться по обочинам, как холопы перед каретой барина. Понятие «уступить дорогу» означает, что, цитирую, «участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». Заметим: водители, двигавшиеся попутно, так и сделали.

Приказ Министра обороны РФ от 19 мая 2007 года № 195 «О порядке осуществления сопровождения транспортных средств Вооруженных сил Российской Федерации автомобилями военной автомобильной инспекции» четко регламентирует действия машины с маячком: для нее недопустимы отступления от правил, «связанные с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, превышением установленной скорости движения».

Кроме того, водитель автомобиля со спецсигналом не должен подвергать опасности других участников движения. Он осуществляет маневр, лишь убедившись, что ему уступают дорогу. Здесь же, на мокрой дороге в условиях плохой видимости перед закрытым поворотом военные нарушили все, что могли. Пользователи популярного мурманского ресурса, на котором идет активное обсуждение деталей аварии, обратили внимание, что в районе, где произошла трагедия, обгон запрещен на протяжении 10 км.

«Не справился с управлением», ага. «Выехал на встречную полосу», ну-ну. У него другого выбора не было. Убили человека из-за деревенских понтов», — пишет один из комментаторов.

Официальные результаты проверки пока не опубликованы.