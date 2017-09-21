Условный противник был бит не без эксцессов

Вражеские воображаемые госдуарства-агрессоры: Весбария, Лубения и Вейншория. Фото: nn.by

Многодневные стратегические учения «Запад-2017» разворачивались от мелких вначале стычек с некими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) и диверсионно-разведывательными группами (ДРГ), которые при активной поддержке внешних сил — трех соседних государств с выдуманными названиями Вейшнория, Весбария и Лубения — вторглись на территорию Союзного государства. Цель вторжения — смена режима в Минске. Кроме того, вражеские ДРГ и НВФ еще выдвинулись в Калининградскую и Ленинградскую области и начали так называемые гибридные боевые действия. В ответ выдвинулись мощные силы, в том числе части 1-й гвардейской танковой армии из-под Москвы.

На незадачливых сторонников так называемой демократии из условной «западной» группировки, что весело продвигались вперед на автомобилях, грузовиках и багги, обрушились объединенные силы «северных» — авиация и боевые вертолеты, танки и артиллерия, тяжелые огнеметы и ракеты.

Силы были неравные, ДРГ и НВФ рассеяли и обратили в бегство. По официальным реляциям, все шло успешно.

16 сентября на полигоне «Лужский» (Ленобласть) экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации наносили ракетные удары по наземным целям. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что «летный состав отработал полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности». Командиры ведущих вертолетов «распределяли цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара, летчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции и укрепления.

При этом, правда, забыли сообщить, что под удар также попали живые люди и настоящая техника, а не только мишени.

Видео: 66.ru

Тем временем 18-го на полигон прибыл с инспекцией президент Владимир Путин, вместе с высшим военным руководством, с кучей журналистов и иностранных военных атташе.

Видео атаки случайно записал очевидец. 19-го видео вывесил портал 66.ru. Видно, что пара Ка-52 идет на боевом курсе на малой высоте и вдруг ведомая машина выпускает НАР типа С-8 по стоянке машин. Был разбит армейский КамАЗ с кузовом-фургоном (КУНГ), повреждена «Нива» вроде бы с госномерами ФСО и три человека были ранены. Ракетный удар был, похоже, нанесен прицельно, что косвенно подтвердила пресс-служба ЗВО, сообщив, что во время визита Путина 18-го ничего такого не было и сообщения в прессе «провокация или глупость», а ранее «системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели».

Непонятно, ошибся ли оператор вооружения на Ка-52, или прицельный пуск был каким-то образом «самопроизвольным». В этом будет разбираться специальная комиссия, но пока ситуация неясная, следовало прекратить все боевые вылеты всех штурмовиков и вертолетов, которые применяют С-8, и по ходу «Запада-2017», и в Сирии. Конечно, ничего такого сделано не было.

Военное руководство устроило Путину, журналистам и атташе на полигоне «Лужский» огневое шоу, где все стреляло, в том числе «наносились удары НАР с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52».

Атташе-наблюдателям, возможно, стоило разъяснить, что они едут в зону, где по ним могут «самопроизвольно» нанести ракетный удар, чтобы хоть шлемы и бронежилеты взяли. Но сказывается, очевидно, сирийский опыт наших генералов: удачный пиар всего важнее.

И никто бы и не узнал ничего, да сейчас все везде и всегда снимают видео. Кстати, российские истребители регулярно перехватывают со сближением западные самолеты и корабли на Балтике и Черном море. При нынешнем уровне подготовки техники и кадров и при очевидной полной безответственности военного начальства, там тоже ведь может случиться «ошибочный захват цели», а потом «самопроизвольный сход ракеты», только война в результате уже будет не потешная, как «Запад-2017».

На втором этапе «Запада-2017» начались некоторые стилистические разночтения в Союзном государстве. В Москве продолжали настаивать, что добивают вражьи ДРГ и НВФ в рамках антитеррористической операции, а полковник из центрального аппарата Минобороны в Минске Сергей Савицкий рассказал журналистам: «Противник нанес массированный ракетный и авиационный удар по территории Беларуси, развязал агрессию против Союзного государства и при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии перешел в наступление сухопутной группировкой, продвинувшись на 30 км».

Выходит, что после гибридной фазы началась отработка полномасштабной региональной войны в Европе.

Конечно, объединенная российско-белорусская система ПВО успешно отразила авиационное нападение «западных».

Союзные войска перешли в контрнаступление, а бомбардировщики нанесли массированные удары по «объектам инфраструктуры, фортификационным сооружениям и колоннам техники условного противника». Балтфлот условно потопил вражескую субмарину. Фронт учебных боевых действий стремительно расширился: в Черном и Баренцевом морях начались ракетные стрельбы. Конечно, официально эти расширенные маневры не были частью «Запада-2017», а так, случайно совпали по времени. Также случайно в последний день «Запада-2017» была пущена из Плесецка (полигон «Мирный») мобильная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-24 «Ярс». А пара стратегических бомбардировщиков, так совпало, вылетела в Атлантику и, огибая Шотландию с севера, вышла в точку пуска крылатых ракет большой дальности (КРБД) по восточному побережью США и еще пара дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 «выполнила полеты над нейтральными водами Балтийского и Норвежского морей».

В общем, все кончилось хорошо, условный «западный» агрессор был бит и окончательно запуган ограниченным ядерным ударом наших МБР и КРБД. Сменить режим ему не удалось ни в Минске, ни в Москве.