Америка открывает Russia gate

В Америке не стихает интерес к «российской теме». Речь идет о вмешательстве Кремля в ход американских выборов (так утверждают спецслужбы, ссылаясь на секретные данные) и связях людей из окружения Трампа с Россией. На эту тему выступил даже известный голливудский актер Морган Фриман.

Петр Саруханов / «Новая»

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Специальный прокурор Р. Мюллер собирается предъявить официальное обвинение бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман на слушаниях в сенатском комитете заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия вмешалась в американские выборы, и он в качестве посланника своей страны будет «решительно противостоять подобным действиям». Вдобавок Сенат, утверждая оборонный бюджет в 700 млрд долларов, выделил 500 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе — оружием. 100 млн — балканским государствам на помощь «в сдерживании российской агрессии».

Новая роль Моргана Фримана

В голливудских фильмах он несколько раз играл роли Всевышнего и президента США. Теперь в видеоролике общественной организации «Комитет по расследованиям в отношении России» Морган Фриман заявляет, что «Америка была атакована Россией» и находится в состоянии войны. В очередной раз американцам напоминают о скоординированной российскими властями деятельности хакеров и разведслужб, их вмешательстве в ход выборов. Доказательства вмешательства Кремля в выборы широкой общественности не были представлены, но с ними разведслужбы США ознакомили членов конгресса, принимавших закон о новых санкциях в отношении России. Материалы разведки предоставлялись в соответствии с уровнем допуска законодателей к секретным материалам.

На сайте Комитета собрана практически вся открытая информация о предполагаемых связях команды Трампа с российскими политиками и бизнесменами, данные о предполагаемых «посредниках» — Наталье Весельницкой, Ринате Ахметшине и др., а также об участниках переговоров с обеих сторон и заинтересованных лицах; сообщения о ходе парламентских расследований и работе команды спецпрокурора Р. Мюллера, новости и видеоархив по теме.

Морган Фриман в рекламном ролике новой организации призывает Дональда Трампа выступить с обращением к нации, официально объявить о кибератаках со стороны России и о начале полномасштабного расследования российского вмешательства в выборы. «Представьте себе сценарий, в котором бывший офицер КГБ, раздраженный развалом своей страны, планирует месть. Воспользовавшись хаосом в постсоветской России, он поднялся по служебной лестнице и стал президентом. Он установил авторитарный режим и обратил свой взор на заклятого врага. И как настоящий шпион из КГБ, каким он является, тайно использовал кибероружие для атаки на демократические страны во всем мире. Используя социальные сети для распространения пропаганды и дезинформации, он убеждал людей, проживающих в этих странах, что нельзя доверять собственным СМИ, демократическим процессам и даже соседям. И он победил. Владимир Путин так зовут этого шпиона. И это вовсе не сценарий фильма», — убеждает Фриман американцев.

Пожалуй, впервые обвинения в адрес России прозвучали на популярно-бытовом уровне, чтобы всякая домохозяйка, фермер или ковбой поняли — это реальная угроза. Заявления политиков, тем более политологов, интересны обычно только узкой группе людей. Популярный актер эффективнее и эффектнее донесет послание массам. Собственно, это и подтверждает создатель Комитета режиссер Роб Райнер: Фримана позвали поучаствовать в проекте «из-за весомости его голоса». Он играл Всевышнего, напоминает режиссер, в ролике звучит «голос Бога».

В консультативный Комитет, помимо убежденного либерала Райнера, агитировавшего на выборах за Хиллари Клинтон, вошел Макс Бут — неоконсерваторный историк и публицист. Бут родился в Москве, но вырос в Лос-Анджелесе, его родители эмигрировали в США. В руководство организации также вошел бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. А представлял новую организацию американским СМИ бывший спичрайтер и помощник президента Буша-мл. Дэвид Фрум, в свое время придумавший термин «ось зла» (в 2002 году это были Иран, Ирак и КНДР, нас тогда там не было). Получился неожиданный сплав: известный кинорежиссер, бывший глава разведки, историк и популярный радиоведущий. «Когда речь идет об атаке на нашу страну, для меня не важно, что мы сидим рядом. Речь идет об Америке и все мы — патриоты», — заявил изданию The Daily Beast режиссер, снявший такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит» (с Ди Каприо), «Неспящие в Сиэттле» (с Томом Хэнксом), «Несколько хороших парней» (с Николсоном, Крузом и Деми Мур).

Голливуд вновь заинтересовался российской тематикой. Как пишет издание The Hollywood Reporter, из новых фильмов «Красный воробей» и «Курск» при монтаже были вырезаны сцены с участием персонажа, изображавшего российского президента. По версии журналистов, создатели в последний момент испугались масштабной хакерской атаки, подобно той, которая была осуществлена на студии Sony после фильма «Интервью», в котором был сатирически изображен лидер Северной Кореи. Актриса Дженнифер Лоуренс, снявшаяся в роли российской шпионки в «Красном воробье», на пресс-конференции в Лондоне отказалась общаться с российскими журналистами — по «политическим мотивам».

Иностранные агенты «в тылу врага»

После нескольких лет полного бездействия российские СМИ в США попали под пристальное внимание американских чиновников и законодателей. Сенатор Марк Уорнер — член комитета по разведке, требует объяснений от интернет-ресурса Facebook, где были опубликованы рекламные посты о некоторых мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией в Америке. Интернет-ресурс заблокировал эти страницы и не раскрывает их содержания. По данным The New York Times, одна из реклам была посвящена антииммигрантскому митингу в штате Айдахо в августе 2016 года, организованному группой Secured Borders, которую обвиняют в связях с Россией. Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, заявила о выявлении операции, в рамках которой на сайте размещались тысячи рекламных постов на такие острые темы, как иммиграция, расовые вопросы и права ЛГБТ. Это происходило в течение двух лет, вплоть до мая 2017 года. Предполагается, что за публикациями стоит Россия. Сенатор Уорнер требует продолжения расследования: кто, когда, как и за сколько.

Три конгрессмена-демократа, Фрэнк Паллон, Анна Эсью и Майк Дойл, обратились в Федеральную комиссию по массовым коммуникациям с требованием провести расследование деятельности радио «Спутник» и интернет-сайта одноименного агентства. Конгрессмены считают, что их деятельность направлена на подрыв американской политики.

Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Этот закон (FARA) был принят в США в 1938 году, чтобы поставить заслон распространению гитлеровской пропаганды. С тех пор он обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов организации, официально работающие на территории США в интересах зарубежных государств.

Интернет-издание Yahoo News сообщило, что сотрудники ФБР 1 сентября встретились с бывшим корреспондентом агентства «Спутник» при Белом доме, чтобы выяснить, насколько это издание можно считать «рупором» российского правительства и не нарушен ли закон о регистрации иностранных агентов. ФБР изъяло флешку со служебной перепиской и внутренними документами — тысячи страниц материалов, которые в будущем могут быть представлены прокурору.

Речь не идет о закрытии вещания RT в США. Вещает и радио «Спутник», как пишут конгрессмены в письме в комиссию по связи, «достаточно в Вашингтоне включить волну на частоте 105,5 FM, чтобы услышать, как российское правительство пытается влиять на политику США».