Интерпол узнал премьера Косово

В Косово наконец-то появилось полноправное действующее правительство. Почти три месяца потребовалось парламенту, чтобы преодолеть тупиковую ситуацию, которая грозила перерасти в масштабный политический кризис.

По итогам июньских выборов наибольшее количество голосов (35%) набрал объединенный блок трех ультранационалистических партий. За то, что его создали три бывших полевых командира времен войны с Сербией, он получил неофициальное имя «боевое крыло».

Сразу после подведения итогов голосования лидеры «боевого крыла» заявили о своей победе и желание создать сильное правительство национального возрождения. Но не тут-то было. Из 120 депутатских мест националисты могли рассчитывать только на 39, что явно не тянуло на квалифицированное большинство.

В парламенте четырежды проваливались попытки поставить на голосование вопрос о конституировании законодательной и исполнительной ветвей власти. В Приштине уже заговорили о необходимости новых досрочных выборов. Однако «боевое крыло» не сдавалось. Представители националистических партий вели упорные закулисные переговоры с депутатами от других партий, обещая кому-то министерские портфели, другим непрозрачно намекая на возможность их компрометировать в случае отказа.

Усилия не пропали даром. В коалицию с националистами согласились войти мелкие партии этнических меньшинств (в том числе Сербский список, представляющий интересы проживающих в Косово сербов), за которыми в парламенте на постоянной основе зарезервировано 20 мандатов.

Но даже после этого до необходимого количества голосов не хватало совсем чуть.

Решающим стало согласие партии «Альянс за новое Косово» (АНК) поддержать «боевое крыло».

АНК — не новичок на косовской политической сцене. Партия была создана в 2006 году предпринимателем Бехджетом Пацолли. В России его имя хорошо известно в связи с громким скандалом.

Зарегистрированная в Швейцария строительная фирма Пацолли «Мабетекс» в начале 90-х годов получила выгодный контракт на масштабное обновление и реставрацию ряда исторических зданий в российской столице, в том числе и Сенатского корпуса в Кремле. По завершению работ у швейцарских прокуроров возникло подозрение, что со стороны «Мабетекс» не обошлось без коррупции. В отношении фирмы и некоторых высокопоставленных российских чиновников началось расследование, в рамках которого были арестованы заграничные счета бывшего управделами президента России Павла Бородина. Более того, его самого задержали во время визита в США по запросу прокуратуры Швейцарии, и он даже около месяца провел в швейцарской тюрьме.

Позже дело было закрыто за недостаточностью улик, с подозреваемых сняли обвинения, и Пацолли начал политическую карьеру. Ее вершиной можно назвать то, что в 2011 году он стал президентом Косово. Правда, его президентство продлилось чуть больше месяца. В качестве компенсации за досрочное освобождение от обязанностей главы государства Пацолли назначили первым вице-премьером правительства.

В нынешнем косовском парламенте партия Пацолли получила четыре мандата, которые, собственного говоря, и сделали возможным коалицию во главе с «боевым крылом». Взамен, по информации местных источников, глава «Мабетекс» запросил для АНК пять министерских должностей, а для себя лично — пост министра иностранных дел.

Новое правительство Косово ожидаемо возглавил Рамуш Харадинай, лидер партии «Альянс за будущее Косово» (АБК). В середине нулевых он уже был премьер-министром. Из-за расследования Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии Харадинай добровольно сложил с себя полномочия и отправился в Гаагу.

За Харадинаем прочно закрепилась печальная слава одного из самых жестоких косовских полевых командиров.

Созданный им отряд коммандос «Черные орлы» был замешан в многочисленных этнических чистках сербов. Лично Харадиная обвиняли по 37 преступным эпизодам. Дважды он представал перед международным судом, но оба раза был оправдан за недоказанностью – до судебных слушаний свидетели или внезапно погибали, или отказывались от своих показаний.

Теперь новый премьер обещает наладить конструктивный диалог с Белградом по проблеме северных территорий, населенных преимущественно этническими сербами. Нормализация отношений с Сербией является со стороны Брюсселя одним из обязательных условий того, что в перспективе Приштина может надеяться на ассоциированное членство в Евросоюзе. Первым шагом должен стать безвизовый режим для косоваров, что, кстати, было главным предвыборным лозунгом Харадиная.

Только открытым остается вопрос — готовы ли в Белграде разговаривать с нынешним косовским премьером? В Сербии Харадиная по-прежнему считают военным преступником, и на территории страны в отношении него действует ордер на арест. Кроме того, сербские власти регулярно подают его в международный розыск.