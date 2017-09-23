Первое заседание совета муниципальных депутатов в Тимирязевском округе завершилось забастовкой «яблочников». Оппозиционные активисты утверждают, что у них в ночь голосования украли голоса.

Как рассказала «Новой» муниципальный депутат от «Яблока» Юлия Галямина, на УИК № 435 кандидат от «Единой России» Марина Москвина получала 42 голоса. «Ночью после выборов выяснилось, что некий кандидат от партии «Коммунисты России» Пухович, который по всем остальным участкам получил в районе 10 голосов, подает жалобу на нарушение его прав при подсчете голосов», — говорит Галямина. ТИК принимает решение о пересчете бюллетеней, но при пересчете не присутствует никто из наблюдателей, только кандидат Марина Москвина. Далее пачка бюллетеней, привезенная из УИКа №435 вскрывается — Москвина получает 70 голосов (то есть на 28 голосов больше, чем у нее было). Новые результаты заносятся в систему ГАС «Выборы», и в результате пересчета мандат самовыдвиженки Ольги Смирновой переходит Марине Москвиной, а единороссы получают большинство в муниципальном собрании.

На заседание муниципального собрания Тимирязевского района приходит порядка 40 жителей. В основном, это пожилые женщины с палочками и только несколько сторонников «яблочников» (их легко узнать по значкам «Верните 28 голосов»). Семь независимых депутатов также сидят с этими значками, они занимают всю левую часть комнаты, с правой стороны сидят восемь единороссов, в том числе Марина Москвина.

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— Заклеймили женщину, — говорит пенсионерка в берете и черном пальто, — Вон она сидит, даже не смотрит ни на кого. Мы тут не на Майдане — публичную травлю устраивать. Еще пойдите докажите свои фальсификации!

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Пенсионерка перекрикивает депутатов, которые пытаются договориться о том, чтобы перенести заседание в более просторное помещение — в коридоре у двери толпится еще человек 20.

Галямина выступает с предложением вообще перенести заседание на другой день, так как Центризбирком будет рассматривать их жалобу по фальсификации выборов и 28 “лишним голосам” на следующий день: «Мы все с вами уважаем Эллу Александровну Памфилову. Давайте дождемся решения вышестоящего органа, и уже затем будет решать и обсуждать вопросы района».

Сторона единороссов выражает свое недовольство этим предложением, в зале начинается гул и крики «А чего мы тогда сюда приперлись?». Ведущая заседания предлагает депутатам проголосовать за это предложение. Ожидаемо: все восемь представителей «Единой России» — против переноса, семь независимых депутатов — за. Собрание продолжается.

Активистка у окна не выдерживает и выкрикивает с места: «Для вас собрание мундепов важнее ЦИКа? Что вы тут устроили? Требуем разбирательства по ситуации одиннадцатого сентября при подсчете голосов! Она тут сидеть не должна!», — и указывает пальцем на смотрящую в стол Москвину. Пенсионерки рядом начинают агрессивно затыкать активистку: «Сумасшедшая! Ага, за справедливость она! Что вы тут заладили — одиннадцатое сентября, не доказано ничего!».

Гул в зале перерастает в крик и взаимные оскорбления друг друга, одна из пожилых женщин даже хватается за трость. Ведущая заседания объявляет перерыв — уже третий за собрание, она предупреждает, что перерывы будут объявляться каждый раз, если будет продолжаться шум.

Галямина говорит, что всех этих активных «протестующих» и поддерживающих Москвину согнали сюда намеренно — как массовку от «Единой России».

Юлия Галямина направила телеграмму Сергею Кириенко с приглашением поприсутствовать на собрании депутатов Тимирязевского района. Страница Вконтакте Юлии Галяминой

Начинают выбирать кандидатов на пост председателя собрания.

«Яблочники» и самовыдвиженцы отказываются участвовать в этом, потому что не признают итоги выборов. «Единая Россия» выдвигает бывшую главу управы Тимирязевского округа Аллу Жукову и депутата Наталью Завьялову, которая вообще не живет даже в Северном округе.

Мужчина из зала выкрикивает: «Я хочу других кандидатов! Видели мы эту Жукову в деле!». Женщина из первого ряда шикает: «А кого хочешь? Навального что ли?».

Двое кандидатов начинают рассказ о себе, отвечают на вопросы жителей и стороны «яблочников». И Жукова, и Завьялова считают, что ситуацию с «якобы украденными 28 голосами» должен решить суд, они ничего комментировать не имеют права. Также женщины придерживаются одинаковой позиции по программе реновации (они ее полностью поддерживают) и считают, что нужно тщательнее следить за работой ГБУ «Жилищник».

Независимые депутаты объявляют забастовку и отказываются голосовать. «Единороссы» голосуют за своих кандидатов сами. Главой собрания избирают Аллу Жукову, Завьяловой пришлось проголосовать «против» себя из-за равного количества голосов.

Главу выбрали, присутствующие в зале начинают постепенно друг за другом уходить, когда начинается обсуждение проблем района. Собрание шло почти пять часов.

В пятницу после заседания рабочей группы в ЦИКе, Юлия Галямина рассказала «Новой»:

— Мы ждём суда. ЦИК не может принять решение. Единственное, что они сделали — зафиксировали некоторые процессуальные нарушения. Мы подали в суд. Дальше будем добиваться какой-то реакции от правоохранительных органов — ОВД Тимирязевский сейчас ведёт себя крайне странно, они потеряли наше заявление. Также мы планируем подать ряд заявлений в Следственный комитет. Надеемся, что политическая воля Эллы Памфиловой обеспечить содержательно честные выборы повлияет на дальнейший ход действий.