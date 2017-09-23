Не время отстаивать принципы

В воскресенье, 24 сентября, в Германии пройдут 19-е выборы в бундестаг. 61,5 миллиона граждан, наделенных избирательным правом, смогут проголосовать за 598 депутатов, которые в последующие 4 года будут определять вектор развития крупнейшей и наиболее влиятельной страны Евросоюза. Выборы пройдут на фоне серьезных турбулентных процессов — и во внутренней, и во внешней политике ФРГ.

Как известно, в связи с гражданской войной в Сирии канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейцев разместить у себя как можно больше беженцев. «Мы справимся!» — эта фраза, произнесенная фрау канцлерин в начале полномасштабного миграционного кризиса, стала крылатой.

В 2015 году, на пике этого кризиса, большую популярность набрали правопопулистские — по определению немецких политологов — силы, завоевавшие поддержку тех, чей комплекс коллективной вины оказался слабее страха за свою безопасность: один из главных лозунгов этого движения — «Исламу не место в ФРГ». Зрители российских центральных каналов, например, хорошо знакомы с антиисламской «ПЕГИДОЙ», активно показавшей себя в истории с якобы имевшим место изнасилованием русской девочки Лизы в январе 2016 года (информация об изнасиловании в ходе расследования не подтвердилась). «ПЕГИДА» («Патриотические европейцы против исламизации Запада»), появившаяся как локальная онлайн-инициатива, продемонстрировала способность консолидировать на почве антиисламской идеи тысячи демонстрантов в разных городах Германии.

Другая заметная правопопулистская сила — партия «Альтернатива для Германии», на волне антимигрантских настроений набиравшая до 14% голосов поддержки населения. Основанная в Берлине в 2013 году, «АдГ» объединила людей различных, порой взаимоисключающих политических воззрений. Среди внутрипартийных союзов, например, были и «Федеральный комитет гомосексуалов в «АдГ», и «Христиане в «АдГ» (причем первые выступали за полное уравнивание в правах однополого гражданского партнерства с традиционным браком, а вторые — против). Собственной популярностью «АдГ» обязана удачному моменту возникновения и умелому «перехвату повестки». Однако, рискуя стать «партией одного вопроса», «Альтернатива» пожертвовала сплоченностью.

42-летняя Фрауке Петри, химик и бывшая предпринимательница из Дрездена, несколько лет назад казалась безоговорочным лидером «АдГ», но весной этого года на федеральном партийном съезде в Кельне большинство членов «АдГ» выступило против курса Петри на «реальную политику» и предпочло Петри дуэт противоположностей: Александра Гауланда и Алис Вайдель. Гауланду 76 лет, 40 из которых он состоял в ХДС. В 2012 году он стал одним из основателей «Берлинского круга» — антимеркелевского движения за возвращение ХДС к консервативным истокам. Политик отрицал правоэкстремистскую ориентацию «ПЕГИДЫ», но однажды в разговоре с журналистами «Франкфуртер Альгемайне» (правда, «не под запись») заметил, что «людям нравится Боатенг (защитник сборной Германии по футболу африканского происхождения. — М.Б.) как футболист, но они не хотели бы, чтобы он был их соседом».

Алис Вайдель и Александер Гауланд из правой «Альтернативы для Германии». Фото: EPA

Алис Вайдель (38 лет) — бывший аналитик «Голдман Сакс» (что, казалось бы, противоречит антиглобалистской позиции «Альтернативы») и открытая лесбиянка (что, казалось бы, противоречит традиционным ценностям партии). Она — за выход Германии из еврозоны, но экономической повесткой не ограничивается. «Семья — там, где дети» — вот ее основной тезис. По словам Вайдель, воспитывающей двоих сыновей с гражданкой Швейцарии, она готова защищать «брак для всех» от наступающей исламизации. «Ди Вельт» назвала Вайдель «будущим «АдГ»: «…хорошо выглядит, умная, одаренная риторически и, видимо, готовая пожертвовать принципами ради власти».

По последним опросам, отдать свой голос за правых из «Альтернативы» готовы около 7% избирателей — в два раза меньше, чем в 2015 году.

Собственно, интрига сводится к тому, какая из четырех «малых» партий — «АдГ», Свободная демократическая партия, «Союз-90»/«зеленые» или Левая партия — займет третье место после ХДС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

3 сентября Ангела Меркель довольно уверенно выиграла теледебаты у Мартина Шульца, бывшего депутата Европарламента и кандидата на пост канцлера от СДПГ. При этом функционеры ХДС отмечают, что «выборы выигрываются не на телевидении», и опасаются вмешательства в кампанию российских хакеров.

Мартин Шульц, лидер социал-демократов. Фото: EPA

Правые надеются не только на русских хакеров, но и на русских избирателей. «АдГ» старается переманить протестный русскоязычный электорат у Левой партии (во время югославского конфликта только левые открыто выступали против американских бомбежек, что позволило им завоевать симпатии выходцев из Советского Союза). Сейчас «АдГ» выпускает листовки на русском языке и совместно с журналом Compact Magazin für Souveränität — единственным успешным правым СМИ в стране — проводит Российский конгресс в Магдебурге, где, среди прочего, обсуждается «химическое оружие американцев, созданное для уничтожения мужского населения Германии».

Марк Погребисский, специально для «Новой»

Берлин — Москва