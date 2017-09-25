Меркушкин отъехал

В понедельник, 25 сентября, в Самарской области сменился губернатор. Николай Меркушкин, которого отправляли в отставку уже несколько лет подряд, все-таки ушел: официально по «собственному желанию», но очевидно, что он был слишком сильным «аллергеном». «Федеральный центр избавился от него, чтобы не провоцировать конфликты», — считает политолог Александр Кынев. Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев добавляет: в регионе после отставки губернатора «всеобщее ликование». «Конкретно о своих чувствах могу сказать словами из песни: «Этот день мы приближали как могли», — говорит Матвеев «Новой».

Губернатор-мем

Меркушкина называли одним из самых одиозных губернаторов страны – и в общем было за что. Придя в Самарскую область в 2012 году после 17 лет управления Мордовией, Меркушкин сразу запустил конвейер скандалов со своим участием. Самые громкие были связаны с экономикой: закрылись три птицефабрики и несколько свинокомплексов, исчезла «дочка» АвтоВАЗа «АвтоВАЗагрегат». На вопрос о погашении долгов последнего Меркушкин ответил просто: «Никогда». Большие проблемы возникли со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года: смета росла быстрее стадионных ярусов, и к 2017 году вместо 13 млрд. рублей она составила 23 млрд. рублей. К тому же год назад Алексей Навальный показал «поместья на Рублевке», которые, по данным ФБК, принадлежат Меркушкину и его родным и близким – всего недвижимости на 866 млн. рублей. При этом РБК в феврале 2017 года оценил госдолг региона в 67,4 млрд. рублей, а сам регион из донорского в 2012 году стал глубоко дотационным в 2017-м.

Но Меркушкин заработал свою репутацию не только за достижения в экономике региона, но и за акустическое сопровождение этой деятельности. Речи губернатора становились локальными мемами: Самара, по его мнению, средоточие интересов ЦРУ, Галина Старовойтова была связным Госдепа, американцы же взломали почту самарской областной администрации в 2016 году. Меркушкин придумал формулу «это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем». Кроме того, он известен термином «мордовский панцирь»: 92-97% голосов за партию власти, которые регулярно отдаются Мордовией на любых выборах. «Когда Болотная пошла, когда всё закачали, разогрели. Через цепи прорвались брать Кремль. Запах крови почувствовали, как на Украине брать здание одно за другим. И если бы Мордовия не так проголосовала бы, что бы было? Всё могли потерять, как на Украине», — заявил в августе прошлого года Меркушкин. Собственно, свои выборы в 2014 году в Самарской области он тоже выиграл с результатом больше 91% голосов «за» — показатели, сравнимые с соседним Казахстаном.

На церемонии прощания с регионом Меркушкин заявил, что его уход – «может быть, потеря для Самарской области», хотя сам он, возможно, «задержится»: мол, «переходный период» и «передача дел». «Но никаких критических, нерешенных проблем я после себя не оставляю», — заявил он.

Поменяли на местного

В принципе, отставка Меркушкина может быть расценена как «символический жест, который укладывается в череду отставок, начавшихся еще в прошлом году», — говорит Александр Кынев. Сейчас к тому же на носу президентские выборы. «Недовольство жителей региона как в сообщающихся сосудах распространяется на все вертикали власти, поэтому действия федерального центра оправданы», — считает политолог. Нужно было сбить раздражение у людей, и поэтому непопулярного губернатора убрали именно сейчас, добавляет депутат Матвеев.

Новое место работы Меркушкина – спецпредставитель президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. По мнению экспертов, это, конечно, почетная пенсия для Меркушкина, которому дали возможность сохранить лицо за «заслуги перед режимом» (например, за знаменитые 106% голосов за «Единую Россию» в 2007 году в Мордовии). Кроме того, сыграло еще и своеобразное чувство юмора президентской Администрации, считает Матвеев. «Меркушкин известен как махровый мордовский националист и всем рассказывал про величие мордовской нации. Теперь ему дали возможность по восемь часов подряд на чисто мокшанском языке в приятной компании рассказывать мордовские сказки», — иронизирует самарский депутат. Вместе с тем, назвать эту должность совсем уж церемониальной нельзя: финно-угорские народы много лет воспринимаются как потенциальный источник сепаратистских настроений, и так просто Меркушкину кивать на ЦРУ уже не получится.

Временно исполняющим обязанности Меркушкина пока назначен бывший мэр Самары Дмитрий Азаров, который в последнее время занимал пост председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Совфеде. Сам самарец, Азаров сделал карьеру в газовой промышленности, а затем ушел в администрацию города в подчинение к тогдашнему мэру Виктору Тархову. В 2008-2010 годах Азаров был министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области, и тогда случилась экологическая катастрофа в Тольятти, когда из-за лесных пожаров сгорело больше 8 тысяч гектаров леса. Министерство Азарова ничего не сделало для предотвращения катастрофы, но прокуратура тогда не нашла оснований привлечь Азарова к ответственности.

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Впрочем, эта история не помешала в 2010 году Азарову избраться мэром Самары – тогда он соперничал с действующим главой города Виктором Тарховым и победил с результатом 66,94% голосов. В 2012 году Азаров был одним из авторов «муниципального фильтра» для губернаторов, тогда же он упоминался в связи с концепцией «открытого правительства» — также как один из создателей. В 2014 году Азаров был избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления.

Формально следующие выборы в Самарской области должны состояться в сентябре 2018 года, но почти наверняка будет проведено досрочное голосование. И приход Азарова пока воспринимается всеми с осторожным оптимизмом: он местный, ему не нужно времени на раскачку, да и по общей стилистике он похож на «молодых технократов», на которых меняли губернаторов в прошлом году. «Очевидно, что с приходом Азарова регион ждет «чистка» от представителей команды Меркушкина», — считает Михаил Матвеев.

Кроме того, добавляет Александр Кынев, что этот ход может быть вполне достаточным для того, чтобы «ответить на потребность общества в обновлении» — хотя бы на местном уровне. Тут нужно добавить, что отставка Меркушкина может стать не единственной: в начале недели «Коммерсант» со ссылкой на источники в АП сообщил также о возможной отставке еще минимум девяти глав регионов – в том числе Красноярского края и одного или двух субъектов на Северном Кавказе. О будущих отставках заявил на своем прощальном брифинге и Николай Меркушкин: он считает, что сейчас есть тренд на омоложение глав регионов, и «надо, чтобы этот тренд поняла элита в стране».