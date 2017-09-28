За «ВИМ-авиа» заплатят туроператоры, бюджет и «Аэрофлот»

Крах авиакомпании «ВИМ-Авиа» может затронуть больше 100 тысяч пассажиров. Какие меры по решению кризиса приняли российские авиационные власти, и когда проблема будет решена?

На фоне волны критики в адрес высокопоставленных чиновников правительства из-за ситуации вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Кремле заявили, что вопрос смены кадров сейчас вторичен, важнее решить проблемы, возникшие из-за краха 10-ой из крупнейших российских авиакомпаний. По данным Росавиации, с билетами авиакомпании на руках остались более 100 тысяч пассажиров. «Новая» разобралась, когда и как российские авиационные власти смогут решить эту проблему.

Как рассказал «Новой газете» официальный представитель Росавиации Сергей Извольский, «ВИМ-Авиа» успела распродать билеты до 29 октября. С билетами авиакомпании на международные регулярные рейсы остались около 60 тысяч пассажиров, Кроме того, за границей находятся десятки тысяч человек с обратными чартерными билетами «ВИМ-Авиа» (билеты, купленные в составе турпакета). Большинство таких пассажиров ждут самолеты в Турции (около 35 тыс. человек).

По словам Извольского, возврат пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» из-за рубежа полностью обеспечен — ежедневно только самолетами «ВИМ-Авиа» из Турции забирают около 1,5 тысяч человек. Также вывозом российских туристов занимаются и другие авиакомпании: «ЮТэйр» «Уральские авиалинии», а также греческая «Ellinair».

На внутренних рейсах перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» займутся восемь авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «АйФлай», Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия», а также сама «ВИМ-Авиа» (до середины октября). Всего таких пассажиров — около 24 тысяч человек. Внутренние перевозки авиакомпаниям компенсируют из бюджета — на эти цели выделено 200 млн рублей. По информации Минтранса, по маршруту Москва — Благовещенс уже перевезено 88 пассажиров «ВИМ-Авиа», по маршруту Москва – Симферополь 275 человек, Москва-Магадан-Анадырь — 252 пассажира, Москва – Краснодар — около 50 пассажиров.

По словам представителя Росавиации, две три всех пассажиров, которые купили билеты у «ВИМ-Авиа», будут перевезены до середины октября. Как раз 16 октября «ВИМ-Авиа» прекратит работу, отметил собеседник. Остальных клиентов компании будут вывозить уже другие перевозчики.

В свою очередь, по данным Ростуризма, пассажиров с обратными билетами «ВИМ-Авиа» за границей остается 30,6 тыс. человек. За последние три дня в Россию вывезли 8,7 тысячи. Из Антальи (Турция) уже вернулись 7 тысяч 204 из 31 142 клиентов «ВИМ-Авиа», из Даламана (Турция) – 1323 из 3840 человек, из Римини (Италия) – 184 из 1734, из Аль-Мактума (Дубай — ОАЭ) – 102 из 256, из Энфиды (Тунис) – 331 из 880, из Ираклиона (Греция) – 297 из 591, из Салоников (Греция) – 220 из 895, из Ларнаки (Кипр) – 190 из 291.

Вывоз российских туристов оплачивают туроператоры, через которые пассажиры приобретали билеты «ВИМ-Авиа». Они же ищут самолеты для перевозки и оплачивают размещение и питание пассажиров на период ожидания рейсов. По словам заместителя председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрия Давыденко, проблема «ВИМ-Авиа» затронула всех туроператоров, которые «входят в большую семерку компаний».

«По сути, попали сейчас только туроператоры. Но это их риски», — подчеркнул Давыденко. Специалист считает, что на туристах эти проблемы почти не скажутся.

При этом, как сообщило издание The Bell, «Аэрофлот» потратит 1,8 миллиарда рублей на вывоз пассажиров «ВИМ-Авиа». По данным РБК, такое решение совет директоров крупнейшей российской авиакомпании принял после получения директивы от вице-премьера Аркадия Дворковича. В документе говорится, что «Аэрофлот» должен использовать собственные средства для финансирования «ВИМ-Авиа». Компенсировать потраченные средства «Аэрофлот» сможет за счет взаиморасчетов с отраслью, отмечается в документе.

Судьба самой авиакомпании «ВИМ-Авиа», как рассказал «Новой газете» знакомый с ситуацией источник, будет решена по итогам внеплановой проверки, которую проводит Росавиация.

По словам собеседника, «ВИМ-Авиа» задолжала около 1,1 млрд рублей аэропортам и топливно-заправочным организациям. Компания имеет кредиторскую задолженность перед банками (около 7 млрд) рублей, а также задолженность за лизинг самолетов (тоже несколько миллиардов рублей). «В общем, ситуация у ВИМ-Авиа скверная», — заключил источник. По его мнению, в случае развала авиакомпании, ее пилотам найдется место у других перевозчиков.

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«Сейчас рынок авиаперевозок находится на подъеме, пилоты всем авиакомпаниям нужны. Почти у всех рост 10—15, а то и 20%. Многие компании расширяют флот, поэтому увеличение экипажа необходимо», — считает собеседник.

Заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко также считает, что крах «ВИМ-Авиа» «сильно на рынок не повлияет».