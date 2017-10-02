На смерть генерала

В Сирии погиб наш генерал. Его похоронили с воинскими почестями. И хотя сопровождалось все это милитаристским бредом, что убили его американцы, правильно, что с почестями. Как бы ни относиться к войне — ​он был солдатом, хоть и в генеральском звании. И он был нашим соотечественником. Мир праху его.

Но погиб-то он не один. Это же был не выстрел снайперской винтовки, а мина. А значит, погибли и те, кто был рядом. Один, без российских военных, он там быть не мог. Говорят, что погиб и переводчик — ​вряд ли это был сириец. Говорят о двух полковниках — ​не сержанты же его сопровождали. Наверняка была своя охрана — ​ведь не могли наши полностью доверять солдатам Асада, это было бы безумием. Но ни о ком из этих людей, никак не меньше, чем генерал Асапов, заслуживающих уважения пославшей их на войну страны, не сказано ни слова. Не названы их имена, не показаны по телевизору портреты.

Это знакомая нам практика — ​псковские десантники, о которых рассказал Лев Шлосберг, были похоронены в безымянной могиле. Раненые в Афганистане лежали в госпиталях в ужасающих условиях, а по телевизору продолжали врать про воинов-интернационалистов. А на огромной территории к западу от Волги дикий лозунг «Можем повторить!» гремит над останками так и не преданных земле бойцов.

Уверен, не могут совершать такие подлости люди, хотя бы раз бывшие в бою. Это делали и делают те, кто посылает в бой других.

Для начальства важен не человек, а звание, чин. И здесь, и на том свете. РПЦ еще в двухтысячном канонизировала Николая Второго и его семью. Не мое дело спорить, заслуживал ли он этого? Но РПЦ НЕ канонизировала тогда доктора Боткина и слуг, убитых в том же подвале (по отношению к доктору Боткину это было сделано много позже, слуг — ​не канонизировали до сих пор). Хотя у них, в отличие от самого Николая и его близких, был выбор. Они могли, может быть, и не в день убийства, но раньше, бросить царя и спастись. Но они остались верны долгу. Они действительно совершили подвиг. Но они были не царских кровей, а потому государственная церковь предпочла забыть о них, как государство — ​забыть о своих солдатах.

Сегодняшнего презрения к человеку не было даже при советской власти. Летчика, погибшего вместе с Гагариным, похоронили рядом с ним на Красной площади. Не отягощенные ни интеллектом, ни моралью члены Политбюро понимали, что надо соблюдать хоть какие-то приличия. Нынешним — ​плевать на все.

Такое отношение к своим мертвым отлично демонстрирует, что на самом деле важно для государства. Только оно само, никак не люди. Царь и генерал — ​элементы властной иерархии, персонификаторы государства. Скорбя по ним, государство и его церковь скорбят по самим себе. Осуждая эти убийства, они осуждают покушения на себя, которое в их системе ценностей является не просто преступлением — ​святотатством. (Святотатством, кстати, является и любое невосторженное отношение к нынешним властям — ​школьника прессуют за значок «Навальный 2018» — ​какой закон он нарушил?) А обычные люди, убитые в том подвале и в Донбассе, превращенные в лагерную пыль — ​«время такое было»; погибшие в Сирии или лежащие в больницах без воды и с туалетами на улице — ​да бог с ними. Страна наша — ​и ее экономика, и ее политика — ​устроена так, что ни труд их, ни сами они значения не имеют — ​они важны только как массовка на выборах. А чтоб массовка вела себя более или менее дисциплинированно, приходится заниматься благотворительностью — ​подкидывать ей что-то, демонстрировать по телевизору неустанную заботу да успокаивать тем, что в других местах еще хуже — ​геи насилуют, и вообще мрак.

И Аллея правителей во дворе Военно-исторического общества — ​не о Сталине, хотя сам факт появления его бюста отвратителен, а все о том же. Есть власть, государство. Они вечны, неизменны — ​попробуйте отличить один бюст от другого, — ​они похожи друг на друга, как медвежата того же автора на Манежной площади. Носители власти священны. И не важно, кто из них кого убил — ​это их внутреннее дело, не ваше. Пройдет время — ​будут новые бюсты. Чьи — ​разберутся без вас