Звезда русского YouTube Юрий Дудь, похожий на среднестатистического хипстера, чувствовал себя в гостях у Ивана Урганта легко и раскованно. Сам Ургант, напротив, казался непривычно напряженным. Встреча была почти исторической. В эфире лицом к лицу столкнулись две реальности — интернетовская и телевизионная. Прежние столкновения если и случались, то исключительно в жанре гротеска с фриками и прочими дианами шурыгиными. И вот теперь зрители видят молодого бойкого человека, который за восемь месяцев существования своего видеоблога набрал сто миллионов просмотров. И это притом что Дудь занимается самым что ни на есть телевизионным делом — разговаривает со всякими разными людьми.

«Эффект Дудя» — штука забавная. Похоже, теперь успехом награждается не присутствие, а отсутствие на ТВ. Его передачи традиционны, то есть познерообразны. Он тщательно готовится к эфиру и берет классические подробные интервью. Единственное отступление от канона — щедрый мат, иногда мотивированный сюжетом, иногда не очень. У Дудя немало профессиональных проблем и с драматургией, и с остротой реакции, и с монтажом. Зато у него есть драйв, помноженный на свободу тем, персонажей, ракурсов — то есть все то, чего нет, а вскоре и вовсе не будет в ящике.

Его задача — рассказать «пацанам» про важных взрослых дядей, которые претендуют на их внимание. Когда дяди матерые, вроде Жириновского, Роднянского, Мартиросяна, Навального, получается скучно и предсказуемо. Тех, кто окутан облаком штампов, трудно вызвать на откровение. Зато ему нет равных в интервью с людьми своего поколения. Нейромонах Феофан, скрестивший лапти с электронной музыкой; хороший актер Александр Паль, бездонностью глаз напоминающий Сергея Бодрова; утомленный славой рэпер Гнойный и страдающий рэпер Гуф (интереснейший господин, отсидевший за тяжелые наркотики) — такая портретная галерея ТВ и присниться не могла.

Сопряжение двух реальностей Ургант увенчал роликом о том, как выглядел бы проект «вДудь» на Первом канале. Тут бы передача называлась «Калитка души». Тихая фортепьянная музыка, тающая свеча, умильная интонация, слезы и всхлипы доставили бурную радость минималисту Дудю.

Жизнь — лучший сценарист. Не успела захлопнуться калитка души на одном канале, как она незамедлительно распахнулась на другом. Вся та фальшь «человечинки», которую так хлестко спародировали на Первом, обернулась на «России» правдой жизни под названием «Судьба человека». Автор и ведущий — Борис Корчевников. Он, павший жертвой внезапного трансфера Андрея Малахова, наконец получил свои отступные. Проект решили начать с подлинного титана, то есть с Владимира Соловьева. От встречи с прекрасным Корчевникова прямо-таки трясло. Глаза увлажнены восторгом, голос дрожит от счастья. Персонаж Достоевского с говорящей фамилией Лебезятников словно списан с него, способного превратить в карикатуру все, чему искренне служит.

Пока ведущий пребывал в обмороке почтительности, Соловьев уже сам принялся раскрывать калитки своей многогранной души. Не называя того, кого на ТВ называть нельзя, он отвечает Навальному на вопросы о богатстве и недвижимости. И все так складно у него получается. Почему богат? Работаю много. Почему вилла на озере Комо? Потому что у меня семья большая (!!!). Да, я люблю свою страну, но патриотизм — это не подписка о невыезде. Да, я многим помогаю, но говорить об этом нескромно. Да, талантлив, но главный мой дар — видеть талант других, вот, запустил на орбиту Сатановского, Михеева, Куликова (за этих троих богатырей сыскной аналитики — отдельное спасибо от благодарных зрителей).

Ренессансная мощь Соловьева нуждалась в физическом подтверждении, и оно не заставило себя ждать. В студию притащили 80-килограммовую шину, которую взвалили на плечи Владимира Рудольфовича. Так он вместе с шиной и отжимался от пола, пока его не остановили. Физическое могущество Соловьева неотделимо от духовного. Он пишет книги, ведет мастер-классы, поет. И в студии запел — «Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза».

Работы у Корчевникова — непочатый край. Еще не увековечена жизнь и судьба Киселева, Мамонтова, а там и другие подтянутся. Вот, например, Эрнест Мацкявичус уже подтянулся, документалкой занялся. Такое кино про Сороса забабахал, «Квант разрушения» называется — кровь в жилах стынет. Адепт мобилизационной журналистики нашел, изыскал в гуще новейшей истории виновника всех наших, да и не наших бед, попал прямо в яблочко. И не забыть бы Корчевникову про основоположника Добродеева рассказать — там судьба шекспировского размаха.

Юрию Дудю нужно непременно посмотреть премьеру канала «Россия». Хотя бы для того, чтобы понять, в кого он превратится, перейдя из одной реальности в другую. Вроде бы предложений у него много, есть над чем задуматься. Я бы только на одно мгновение переместила Дудя из интернета в телевизор. Ключевая сцена «Судьбы человека» исполнена глубокого символизма. Соловьев берет на руки Корчевникова (после шины) и на мгновение застывает. Как было бы славно, если бы именно в этот миг Дудь задал им финальный вопрос всех своих интервью: что вы скажете Путину, оказавшись перед ним?

Что все они скажут Путину, оказавшись перед ним? Успеют ли в отведенное им время распахнуть калитки своих душ?