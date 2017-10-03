Вражда и горе

Трагедия в США, где погибли десятки людей и были ранены сотни, — не повод вновь заявлять об уникальном месте России в мире.

Советская идеология времен холодной войны проводила различие между враждебными силами капитала и его агентами, империалистическими государствами, с одной стороны, и народами, живущими в соответствующих странах, — с другой. Порицать можно было американскую военщину, но про простых американских людей говорить следовало с неизменным сочувствием — они, дескать, страдают там от безработицы и завидуют советским гражданам. Этот своеобразный гуманистический пафос даже становился предметом анекдотов про «колхозников канзащины и оклахомщины».

А нынешняя трагедия в США, в ходе которой погибли десятки людей и были ранены сотни, с этой точки зрения есть всего лишь еще один повод напомнить о таком положении вещей, заявить о нашем уникальном месте в мире.

Сенатор Алексей Пушков так и пишет в своем твиттере по мотивам трагедии в Лас-Вегасе: «Не думаю, что нас может чему-то учить страна, где регулярно случаются массовые расстрелы — то в школах, то в магазинах, то на улицах городов».

Не думаю,что нас может чему-то учить страна, где регулярно случаются массовые расстрелы - то в школах, то в магазинах, то на улицах городов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 2, 2017



В рамках этого мышления любое горе американских граждан следует немедленно использовать в качестве доказательства нашей извечной российской правоты. Пушков предлагает нам свыкнуться с мыслью о том, что ради величия родины в конечном счете никого не жалко, ни чужих, ни своих.

Здесь приходится напоминать о прописных истинах: что бы там люди с экранов ни вещали о «геополитике» и в каких бы отношениях ни находились наши страны, это не может быть поводом для злорадства. Гибель людей — это всегда повод для солидарности и, когда это необходимо, помощи. В рамках человеческих отношений горе вашего врага заставляет вас по крайней мере на время забыть о вражде. Почему же в российскую международную политику кто-то хочет протолкнуть другие правила?

Интересно, что об этом — в отличие от низовых идеологов — не успели забыть в Кремле. Президент Путин немедленно после новостей из США выразил соболезнования родственникам погибших и Дональду Трампу. Вероятно, так же на месте Путина поступил бы и Трамп. Стандартный дипломатический протокол становится «общечеловеческой ценностью» и источником здравомыслия.