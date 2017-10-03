Новая газета
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Бойня № 4

После массового расстрела в Лас-Вегасе американцы снова спорят, что делать со Второй поправкой к Конституции

Фото: Reuters

Общество

Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон

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Ружье не стреляет само по себе, говорят сторонники права на личное оружие: исправлять надо не законы, а нравы. Исправлять надо законы, говорят противники, тогда невинные выживут и нравы смягчатся. Пока они спорят, Америка подсчитывает потери: 59 убитых и 527 раненых. И это еще не окончательное число жертв трагедии в Лас-Вегасе — самого кровавого в истории США массового расстрела, устроенного одиночкой.

Трагедия на музыкальном фестивале

В заключительную ночь фестиваля кантри-музыки, собравшего 20 тысяч зрителей, с 32-го этажа расположенного через улицу отеля и казино, 64-летний Стивен Пэддок, по версии следствия, расстрелял толпу прохожих и зрителей концерта, многие из которых пришли на фестиваль с детьми. Он открыл огонь около десяти вечера, бойня длилась несколько минут, свидетели отмечают, что стрельба шла безостановочно.

Когда полицейские ворвались в номер гостиницы, стрелявший был уже мертв, при нем нашли 16 стволов, в том числе автоматические винтовки. Стражи правопорядка утверждают, что подозреваемый покончил с собой.

Местный шериф Джозеф Ломбардо заявил, что стрельба — дело рук одиночки. Мотивы неясны: «Я не могу проникнуть в голову психопата», — сказал шериф на пресс-конференции.

Пэддок въехал в отель Мэнделэй Бэй за три дня до атаки, в четверг.

«Наша нация убита горем», — с этих слов начинается заявление президента Дональда Трампа. Как бывает при общенациональных трагедиях, американский флаг приспущен на несколько дней — до заката 6 октября — над всеми правительственными зданиями, включая посольства и консульства за рубежом, над судами, военными базами.

Атаки на почве ненависти, происходящие в США регулярно, вновь вызвали в обществе горячие споры по Второй поправке к Конституции. Право хранить дома и носить при себе оружие, утверждают защитники поправки, это — неотъемлемое право защищать себя, семью и свое жилище.

Поправка гласит, что американцы имеют право вооружаться и организовывать отряды самообороны (вооруженную милицию) в годы колониальной войны за независимость. Она со временем устарела, утверждают противники.

Полиция разыскивает для допроса Мэрилу Дэнли, проживавшую вместе с предполагаемым убийцей в городке Мескит, штат Техас, в 130 км от Лас-Вегаса. Ее не подозревают в соучастии. Подруга убийцы находится сейчас на Филиппинах. Тем не менее, сообщил шериф, для осуществления своего замысла Пэддок использовал некоторые ее документы.

Человек-загадка

Подозреваемый Стивен Пэддок работал бухгалтером и аудитором в аэрокосмической компании, но ушел на пенсию. У него есть лицензия на управление частными самолетами. Еще у него была охотничья лицензия, и за последний год Пэддок купил пистолет и две винтовки в местном магазине «Стволы и гитары». Как утверждает владелец магазина Кристофер Салливан, оружие было приобретено абсолютно законно, покупатель прошел необходимую проверку в федеральной базе данных. Как говорится, «не состоял, не привлекался». Помимо одноразового вызова в суд по незначительному поводу, в криминальных списках полиции не значился. Пэддок развелся 27 лет тому назад после 6 лет в браке, у него нет детей.

Его брат Эрик Пэддок, проживающий в Орландо, заявил, что никто в семье не знал, что у Стивена имеется автоматическое оружие. Подозреваемый не служил в армии и не проходил боевой подготовки. А еще брат сообщил, что Стивен любил ездить в Вегас, чтобы поиграть в покер и однажды «был очень мил с его детьми», когда они семьей приехали в игорную столицу Америки, где каждый американец стремится побывать хотя бы раз в жизни. «Он был обеспеченный парень, который мог, играя в видео-покер, установить ставку в 100 долларов», — говорит брат Пэддока.

Последний год подозреваемый в массовом расстреле людей прожил в восточном пригороде Далласа — Меските, в квартале, который населяли американцы от 55 лет и старше, большинство — такие же, как он, пенсионеры. Пэддок с подругой жили тихо, и сейчас соседи пожимают плечами: им нечего сказать журналистам. В местной общине, где все друг друга знают, друг за другом смотрят, а любая мелочь становится событием, это — своеобразное достижение. После обыска в доме, расположенном в глухом переулке, полиция нашла оружие и аммуницию, но более ничего примечательного.

Любопытно, что отец стрелка, Бенджамен Патрик Пэддок, — известный грабитель банков. За вооруженные грабежи старшего Пэддока осудили на 20 лет, но через 7 он смог сбежать из федеральной тюрьмы Ла Туна. В 70-е Бен Пэддок входил в список «десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников».

Фото: Reuters

Зачем он это сделал?

Группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взяла на себя ответственность за акт, но американские спецслужбы не нашли никакой связи подозреваемого с иностранными террористами. Спецслужбы полагают, что ИГИЛ приписывает себе это преступление.

Из того, что пока известно, следствие делает вывод: расстрел в Вегасе — не террористический акт, а преступление одиночки.

Их называют здесь «одинокими волками», и в истории США их очень много. Разными были мотивы, а общим — психическое нездоровье и легкий доступ к огнестрельному оружию.

Хроника самых кровавых «волчьих атак»

  • 12 июня 2016 года в Орландо 29-летний охранник Омар Матин застрелил 49 и ранил 58 человек в ночном клубе «Пульс», где собрались геи и латиноамериканцы. Убийца набрал «9-11» (номер полиции, а также экстренной помощи врачей и пожарных) и по телефону принес присягу лидеру ИГИЛ. Однако ЦРУ сообщило, что не обнаружило никаких доказательств связи Матина с «Исламским государством». А ФБР назвало «бездоказательными» сообщения о том, что Матин был завсегдатаем клуба и посещал гей-сайты знакомств.
  • 16 апреля 2007 года старшекурсник Вирджинского политехнического института Чо Сын Хи в общежитии и позже в учебном корпусе убил 32 и ранил 17 человек, затем покончил с собой. Убийца был гражданином Южной Кореи. Американский закон, защищающий личную медицинскую информацию, стал в этом случае препятствием: то, что у студента были серьезные психические проблемы, известные докторам, скрывалось от преподавателей и студентов. Несмотря на диагноз «прогрессирующая шизофрения», студент смог купить два пистолета, потому что закон штата Вирджиния запрещает продавать стрелковое оружие только тем, кто находится на принудительном лечении или признан умственно отсталым.
  • 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза застрелил дома свою мать, затем приехал в школу «Сэнди-Хук», где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста, шестерых взрослых и ранил двоих, после чего покончил с собой. Всего от его рук погибли 27 человек. Мать Лэнзы увлекалась стрельбой, и сын применил ее личное оружие. Он не оставил предсмертной записки и уничтожил жесткий диск компьютера. Мотивы убийства маленьких детей и учителей полиция так и не выяснила. Обама объявил тогда четырехдневный траур.

Подозреваемый Стивен Пэддок пока для следствия — «человек-загадка». Но главная тайна — не в мотивах очередного массового стрелка-убийцы, а в том, что делать с «Америкой стреляющей»? Президент Обама после трагедии в начальной школе «Сэнди-Хук» пытался ужесточить закон о личном оружии, хотя бы процедуру проверки при его выдаче. Но мощное оружейное лобби и его ставленники на Капитолийском холме не допустили даже минимального ущемления своих интересов. Два законопроекта были провалены, а исполнительные указы Обамы не изменили ситуацию в корне.

Настали другие времена. Президент Трамп и не собирался ужесточать правила владения личным оружием. Наоборот, на выборах он обещал: «нападки» на право обладать огнестрельным оружием «ушли в прошлое». Но осталась проблема. По данным организации Everytown for gun safety («За безопасность в каждом городе»), каждый день в США от стрелкового оружия погибает в среднем 93 человека, из них — 7 детей и подростков. На каждого убитого приходится двое раненных. 62% смертей — самоубийства. Показатели домашнего насилия с применением оружия в США в 25 раз выше, чем в других развитых странах. Трагедия в Лас-Вегасе — первое массовое убийство во время правления Трампа. Чем еще, кроме приспущенного флага, ответит на него 45-й президент?

Теги:
лас-вегас, убийство, сша, оружие

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