Ружье не стреляет само по себе, говорят сторонники права на личное оружие: исправлять надо не законы, а нравы. Исправлять надо законы, говорят противники, тогда невинные выживут и нравы смягчатся. Пока они спорят, Америка подсчитывает потери: 59 убитых и 527 раненых. И это еще не окончательное число жертв трагедии в Лас-Вегасе — самого кровавого в истории США массового расстрела, устроенного одиночкой.

Трагедия на музыкальном фестивале

В заключительную ночь фестиваля кантри-музыки, собравшего 20 тысяч зрителей, с 32-го этажа расположенного через улицу отеля и казино, 64-летний Стивен Пэддок, по версии следствия, расстрелял толпу прохожих и зрителей концерта, многие из которых пришли на фестиваль с детьми. Он открыл огонь около десяти вечера, бойня длилась несколько минут, свидетели отмечают, что стрельба шла безостановочно.

Когда полицейские ворвались в номер гостиницы, стрелявший был уже мертв, при нем нашли 16 стволов, в том числе автоматические винтовки. Стражи правопорядка утверждают, что подозреваемый покончил с собой.

Местный шериф Джозеф Ломбардо заявил, что стрельба — дело рук одиночки. Мотивы неясны: «Я не могу проникнуть в голову психопата», — сказал шериф на пресс-конференции.

Пэддок въехал в отель Мэнделэй Бэй за три дня до атаки, в четверг.

«Наша нация убита горем», — с этих слов начинается заявление президента Дональда Трампа. Как бывает при общенациональных трагедиях, американский флаг приспущен на несколько дней — до заката 6 октября — над всеми правительственными зданиями, включая посольства и консульства за рубежом, над судами, военными базами.

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Атаки на почве ненависти, происходящие в США регулярно, вновь вызвали в обществе горячие споры по Второй поправке к Конституции. Право хранить дома и носить при себе оружие, утверждают защитники поправки, это — неотъемлемое право защищать себя, семью и свое жилище.

Поправка гласит, что американцы имеют право вооружаться и организовывать отряды самообороны (вооруженную милицию) в годы колониальной войны за независимость. Она со временем устарела, утверждают противники.

Полиция разыскивает для допроса Мэрилу Дэнли, проживавшую вместе с предполагаемым убийцей в городке Мескит, штат Техас, в 130 км от Лас-Вегаса. Ее не подозревают в соучастии. Подруга убийцы находится сейчас на Филиппинах. Тем не менее, сообщил шериф, для осуществления своего замысла Пэддок использовал некоторые ее документы.

Человек-загадка

Подозреваемый Стивен Пэддок работал бухгалтером и аудитором в аэрокосмической компании, но ушел на пенсию. У него есть лицензия на управление частными самолетами. Еще у него была охотничья лицензия, и за последний год Пэддок купил пистолет и две винтовки в местном магазине «Стволы и гитары». Как утверждает владелец магазина Кристофер Салливан, оружие было приобретено абсолютно законно, покупатель прошел необходимую проверку в федеральной базе данных. Как говорится, «не состоял, не привлекался». Помимо одноразового вызова в суд по незначительному поводу, в криминальных списках полиции не значился. Пэддок развелся 27 лет тому назад после 6 лет в браке, у него нет детей.

Его брат Эрик Пэддок, проживающий в Орландо, заявил, что никто в семье не знал, что у Стивена имеется автоматическое оружие. Подозреваемый не служил в армии и не проходил боевой подготовки. А еще брат сообщил, что Стивен любил ездить в Вегас, чтобы поиграть в покер и однажды «был очень мил с его детьми», когда они семьей приехали в игорную столицу Америки, где каждый американец стремится побывать хотя бы раз в жизни. «Он был обеспеченный парень, который мог, играя в видео-покер, установить ставку в 100 долларов», — говорит брат Пэддока.

Последний год подозреваемый в массовом расстреле людей прожил в восточном пригороде Далласа — Меските, в квартале, который населяли американцы от 55 лет и старше, большинство — такие же, как он, пенсионеры. Пэддок с подругой жили тихо, и сейчас соседи пожимают плечами: им нечего сказать журналистам. В местной общине, где все друг друга знают, друг за другом смотрят, а любая мелочь становится событием, это — своеобразное достижение. После обыска в доме, расположенном в глухом переулке, полиция нашла оружие и аммуницию, но более ничего примечательного.

Любопытно, что отец стрелка, Бенджамен Патрик Пэддок, — известный грабитель банков. За вооруженные грабежи старшего Пэддока осудили на 20 лет, но через 7 он смог сбежать из федеральной тюрьмы Ла Туна. В 70-е Бен Пэддок входил в список «десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников».

Фото: Reuters

Зачем он это сделал?

Группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взяла на себя ответственность за акт, но американские спецслужбы не нашли никакой связи подозреваемого с иностранными террористами. Спецслужбы полагают, что ИГИЛ приписывает себе это преступление.

Из того, что пока известно, следствие делает вывод: расстрел в Вегасе — не террористический акт, а преступление одиночки.

Их называют здесь «одинокими волками», и в истории США их очень много. Разными были мотивы, а общим — психическое нездоровье и легкий доступ к огнестрельному оружию.

Хроника самых кровавых «волчьих атак» 12 июня 2016 года в Орландо 29-летний охранник Омар Матин застрелил 49 и ранил 58 человек в ночном клубе «Пульс», где собрались геи и латиноамериканцы. Убийца набрал «9-11» (номер полиции, а также экстренной помощи врачей и пожарных) и по телефону принес присягу лидеру ИГИЛ. Однако ЦРУ сообщило, что не обнаружило никаких доказательств связи Матина с «Исламским государством». А ФБР назвало «бездоказательными» сообщения о том, что Матин был завсегдатаем клуба и посещал гей-сайты знакомств.

в Орландо 29-летний охранник Омар Матин застрелил 49 и ранил 58 человек в ночном клубе «Пульс», где собрались геи и латиноамериканцы. Убийца набрал «9-11» (номер полиции, а также экстренной помощи врачей и пожарных) и по телефону принес присягу лидеру ИГИЛ. Однако ЦРУ сообщило, что не обнаружило никаких доказательств связи Матина с «Исламским государством». А ФБР назвало «бездоказательными» сообщения о том, что Матин был завсегдатаем клуба и посещал гей-сайты знакомств. 16 апреля 2007 года старшекурсник Вирджинского политехнического института Чо Сын Хи в общежитии и позже в учебном корпусе убил 32 и ранил 17 человек, затем покончил с собой. Убийца был гражданином Южной Кореи. Американский закон, защищающий личную медицинскую информацию, стал в этом случае препятствием: то, что у студента были серьезные психические проблемы, известные докторам, скрывалось от преподавателей и студентов. Несмотря на диагноз «прогрессирующая шизофрения», студент смог купить два пистолета, потому что закон штата Вирджиния запрещает продавать стрелковое оружие только тем, кто находится на принудительном лечении или признан умственно отсталым.

старшекурсник Вирджинского политехнического института Чо Сын Хи в общежитии и позже в учебном корпусе убил 32 и ранил 17 человек, затем покончил с собой. Убийца был гражданином Южной Кореи. Американский закон, защищающий личную медицинскую информацию, стал в этом случае препятствием: то, что у студента были серьезные психические проблемы, известные докторам, скрывалось от преподавателей и студентов. Несмотря на диагноз «прогрессирующая шизофрения», студент смог купить два пистолета, потому что закон штата Вирджиния запрещает продавать стрелковое оружие только тем, кто находится на принудительном лечении или признан умственно отсталым. 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза застрелил дома свою мать, затем приехал в школу «Сэнди-Хук», где убил 20 детей шести- и семилетнего возраста, шестерых взрослых и ранил двоих, после чего покончил с собой. Всего от его рук погибли 27 человек. Мать Лэнзы увлекалась стрельбой, и сын применил ее личное оружие. Он не оставил предсмертной записки и уничтожил жесткий диск компьютера. Мотивы убийства маленьких детей и учителей полиция так и не выяснила. Обама объявил тогда четырехдневный траур.

Подозреваемый Стивен Пэддок пока для следствия — «человек-загадка». Но главная тайна — не в мотивах очередного массового стрелка-убийцы, а в том, что делать с «Америкой стреляющей»? Президент Обама после трагедии в начальной школе «Сэнди-Хук» пытался ужесточить закон о личном оружии, хотя бы процедуру проверки при его выдаче. Но мощное оружейное лобби и его ставленники на Капитолийском холме не допустили даже минимального ущемления своих интересов. Два законопроекта были провалены, а исполнительные указы Обамы не изменили ситуацию в корне.

Настали другие времена. Президент Трамп и не собирался ужесточать правила владения личным оружием. Наоборот, на выборах он обещал: «нападки» на право обладать огнестрельным оружием «ушли в прошлое». Но осталась проблема. По данным организации Everytown for gun safety («За безопасность в каждом городе»), каждый день в США от стрелкового оружия погибает в среднем 93 человека, из них — 7 детей и подростков. На каждого убитого приходится двое раненных. 62% смертей — самоубийства. Показатели домашнего насилия с применением оружия в США в 25 раз выше, чем в других развитых странах. Трагедия в Лас-Вегасе — первое массовое убийство во время правления Трампа. Чем еще, кроме приспущенного флага, ответит на него 45-й президент?