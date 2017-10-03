«Independencia!»
Каталония останется в Испании на своих условиях. Или не останется. Репортаж из Барселоны
Фото: Reuters
Юрий Сафроновсобкор в Париже
Во вторник в Каталонии началась всеобщая забастовка. Протестные акции следовали одна за другой, в Барселону из провинции — в знак протеста против испанской репрессивной машины — опять приехали тракторы. Один митинг созвали студенты, другой — пожарные… Потом к ним, кажется, присоединилось полгорода. Пожарных приветствовали бурно: они защищали людей от избиений в день голосования. Еще один подвид социальной группы «герои» — каталонская полиция, которая спустя рукава выполняла мадридский приказ о закрытии участков и изъятии избирательных урн. Во вторник полиция лениво следила за тем, как люди заполняют все центральные улицы Барселоны.
Накануне 15 тысяч студентов прошли по улицам Барселоны с заклеенными скотчем ртами (у тех, кто шагал в первых рядах). Остальные молчать не могли, остальные пели, скандировали и хлопали. Кричали: «Мы проголосовали!» Пели: «Мы хотим независимости!»
«Что за песня?» — спрашиваю. «Старая каталонская песня», — орали студенты, чтобы перекричать новую волну, полетевшую от начала колонны на сотни метров назад: «IN-INDE-INDEPENDЕNCIA!»
За несколько часов до этого объявили результаты: на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» — 90% ответили «да».
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— Но проголосовали всего только 2,3 миллиона из 5,3 миллиона каталонских избирателей, — настаивает евродепутат Хави Лопес (Социалистическая партия Каталонии), — это всего чуть больше, чем было при первом опросе, в 2014-м.
— Но послушайте, — говорю, — в это воскресенье сотни людей стояли в очередях на каждом участке. Стояли под дождем и ждали. Испанские власти обвалили сайт для регистрации избирателей, и люди часами не могли проголосовать.
— Ну может быть, если бы не помехи, то проголосовало бы не 42 с лишним процента, а чуть больше… Но все равно — нельзя признать референдумом то, что проводится в нарушение конституции, — говорит евродепутат.
Евросоюз и не признал, конечно. Так что зря люди ходят по Барселоне с плакатиками «Help Europe». Каталония может помочь себе только сама.
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Воскресный референдум депутат Лопес называет выражением позиции «одной половины Каталонии». Вторая в основном молчит.
Сторонники «жизни с Мадридом» вывесили на балконах официальные флаги Каталонии (такие же, желто-красные, но без «сепаратистской» звезды). Выходить на разгоряченную улицу они не хотят.
За пять дней мне удалось увидеть в Барселоне две группки людей с испанскими флагами. Вторая группка — штук пятнадцать испанских националистов — выглядела угрожающе даже на фоне тридцати спецназовцев, которые вежливо вывели ее за пределы площади Каталонии вечером в день референдума. До этого националисты без всяких последствий кричали «Да здравствует Испания!», а сотни стоявших вокруг каталонских «сепаратистов» в ответ скандировали «IN-INDE-INDEPENDЕNCIA!».
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Около половины жителей 7,5-миллионной Каталонии сегодня желают уйти от испанской зависимости. И это — показатель серьезнейшего государственного кризиса. Который нужно разумно и быстро решать.
Но за годы своего правления (с 2011-го) испанский премьер Рахой доказал, что эту задачу его мозг не считает приоритетной. За шесть лет число каталонцев, желающих уйти из-под власти Мадрида, выросло втрое.
Совсем уж разные эксперты сходятся на том, что основной виновник — именно Рахой, потому что не только инициировал решение Конституционного суда (2010) об отмене реформы каталонской автономии (2006), но и после этого не попытался даже выслушать, чего хотят каталонцы. И всегда разговаривал с ними не языком политика, а языком гособвинителя, угрожающего «ответом по закону», — говорит Марк Санджауме-Кальвет, исследователь барселонского Института изучения самоуправления. А каталонцы все-таки — отдельный и гордый народ.
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— Мы хотим признания нашего языка, нашей культуры и учетов наших особых экономических интересов. В Каталонии промышленная революция началась в XVIII веке. В Испании — в 60-е годы XX века. И этот разрыв привел к созданию разных обществ. Развитию разных менталитетов, — говорит Жоан Кулья-и-Клара, профессор истории Автономного университета Барселоны. Профессор — сторонник независимости, но, «как и большинство каталонцев», «не родился с этой мыслью», а «пришел к ней в последние пять-шесть лет».
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— За последние годы испанское правительство совершило все ошибки, которые можно было совершить, — сказал в интервью моим коллегам с украинского «Громадского» ТВ Перe Виланова, профессор политических наук Международного института Барселоны. — Испанское руководство, за несколькими исключениями, веками не понимало, что Каталония — отдельный вопрос. Она может быть частью Испании (как и Страна Басков), но на собственных условиях.
Профессор Виланова — противник выхода Каталонии и жестко критикует «безответственные действия» каталонского правительства, которое пообещало народу то, чего физически не сможет исполнить.
Объявить независимость вопреки мнению международного сообщества — что после этого бывает, известно на примере Крыма. Впрочем, не надо путать Крым с Барселоной: хотя бы потому, что в первом случае «вежливые люди» «помогали» местным жителям голосовать, во втором — мешали. Да и слышал ли кто-нибудь до этого о массовой борьбе жителей Крыма за отделение от Украины?
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— Я не знаю, дошли бы мы сегодня до этого, если бы в Мадриде в последние годы было другое правительство. Я сомневаюсь, — говорит историк Жоан Кулья-и-Клара. — Я думаю, что с правительством, которое имело бы хоть немного больше того, что принято называть эмоциональным интеллектом, все было бы по-другому. Период правления Рахоя был абсолютно разрушительным… По моему мнению, произошедшее в день референдума привело к трещине, которую невозможно будет склеить. Это трещина между миллионами каталонцев и идеей единой Испании. Конечно, это не «идея единой Испании» отправила полицию, а лично господин Рахой, но вы знаете… люди у нас видели испанских полицейских, раздающих удары направо и налево, хватающих людей за волосы, разбивающих двери избирательных участков. Люди знают, что испанское правительство отправило в Каталонию десять тысяч полицейских со всей страны. И когда эти полицейские отправлялись из своих казарм, им аплодировали и кричали: «Покажите им урок!» Все это создало здесь, в Каталонии, психологический эффект, который невозможно будет стереть из памяти…
— Конечно, далеко не вся Испания относится к Каталонии так. Но есть блок, в который входит почти вся мадридская пресса, большая часть интеллектуалов (см. под текст. — Ю. С.) и три из четырех главных партий. (Третья, соцпартия, правда, занимает чуть более взвешенную позицию.) И этот блок создает очень много шума, его очень хорошо слышно, — говорит профессор Кулья-и-Клара.
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Тем не менее, несмотря на все обиды, Каталония не должна объявлять независимость — не должна никогда, считает евродепутат Лопес, и говорит, что Соцпартия Каталонии (как и испанские социалисты) призывает стороны к переговорам:
— Виноваты ведь оба — и глава каталонского правительства Пучдемон, и испанский премьер Рахой, — уверен Лопес. — К слову, коррупционных скандалов в Каталонии тоже хватало.
У правительства Рахоя после референдума — очень слабая позиция. Повышать давление на Каталонию он больше не может. Отступать — очень рискованно: можно лишиться поддержки испанских «патриотов» и потерять шаткую власть. А профессиональные каталонские борцы за независимость могут и подождать. Например, хороших предложений из Мадрида. Даже если их сделает уже не Рахой.
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Впрочем, многие каталонцы не хотят быть с Мадридом ни при каких условиях. Но и им лучше подождать, уверен историк Кулья-и-Клара:
— Я не стал бы отстреливать все патроны на этой неделе. В день референдума идея каталонской независимости завоевала серьезный успех в мире. Так что теперь нужно правильно распорядиться этим политическим капиталом. В ближайшие дни, недели, месяцы нужно его использовать с большой тонкостью и не провозглашать независимость ни завтра, ни послезавтра, ни в ближайшее время… Сегодня (во вторник) проходит всеобщая забастовка. Если забастовка будет масштабной, это добавит сил каталонскому правительству…
Забастовка была масштабной. Но явно не последней.
Барселона