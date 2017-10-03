«Independencia!»

​​​​​​​Во вторник в Каталонии началась всеобщая забастовка. Протестные акции следовали одна за другой, в Барселону из провинции — в знак протеста против испанской репрессивной машины — опять приехали тракторы. Один митинг созвали студенты, другой — пожарные… Потом к ним, кажется, присоединилось полгорода. Пожарных приветствовали бурно: они защищали людей от избиений в день голосования. Еще один подвид социальной группы «герои» — каталонская полиция, которая спустя рукава выполняла мадридский приказ о закрытии участков и изъятии избирательных урн. Во вторник полиция лениво следила за тем, как люди заполняют все центральные улицы Барселоны.

Накануне 15 тысяч студентов прошли по улицам Барселоны с заклеенными скотчем ртами (у тех, кто шагал в первых рядах). Остальные молчать не могли, остальные пели, скандировали и хлопали. Кричали: «Мы проголосовали!» Пели: «Мы хотим независимости!»

«Что за песня?» — спрашиваю. «Старая каталонская песня», — орали студенты, чтобы перекричать новую волну, полетевшую от начала колонны на сотни метров назад: «IN-INDE-INDEPENDЕNCIA!»

За несколько часов до этого объявили результаты: на вопрос «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» — 90% ответили «да».

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— Но проголосовали всего только 2,3 миллиона из 5,3 миллиона каталонских избирателей, — настаивает евродепутат Хави Лопес (Социалистическая партия Каталонии), — это всего чуть больше, чем было при первом опросе, в 2014-м.

— Но послушайте, — говорю, — в это воскресенье сотни людей стояли в очередях на каждом участке. Стояли под дождем и ждали. Испанские власти обвалили сайт для регистрации избирателей, и люди часами не могли проголосовать.

— Ну может быть, если бы не помехи, то проголосовало бы не 42 с лишним процента, а чуть больше… Но все равно — нельзя признать референдумом то, что проводится в нарушение конституции, — говорит евродепутат.

Евросоюз и не признал, конечно. Так что зря люди ходят по Барселоне с плакатиками «Help Europe». Каталония может помочь себе только сама.

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***

Воскресный референдум депутат Лопес называет выражением позиции «одной половины Каталонии». Вторая в основном молчит.

Сторонники «жизни с Мадридом» вывесили на балконах официальные флаги Каталонии (такие же, желто-красные, но без «сепаратистской» звезды). Выходить на разгоряченную улицу они не хотят.

Здесь живет сторонник Каталонии в составе Испании. Фото: Анна Цигима, «Громадское», специально для «Новой газеты»

За пять дней мне удалось увидеть в Барселоне две группки людей с испанскими флагами. Вторая группка — штук пятнадцать испанских националистов — выглядела угрожающе даже на фоне тридцати спецназовцев, которые вежливо вывели ее за пределы площади Каталонии вечером в день референдума. До этого националисты без всяких последствий кричали «Да здравствует Испания!», а сотни стоявших вокруг каталонских «сепаратистов» в ответ скандировали «IN-INDE-INDEPENDЕNCIA!».

***

Около половины жителей 7,5-миллионной Каталонии сегодня желают уйти от испанской зависимости. И это — показатель серьезнейшего государственного кризиса. Который нужно разумно и быстро решать.

Но за годы своего правления (с 2011-го) испанский премьер Рахой доказал, что эту задачу его мозг не считает приоритетной. За шесть лет число каталонцев, желающих уйти из-под власти Мадрида, выросло втрое.

Совсем уж разные эксперты сходятся на том, что основной виновник — именно Рахой, потому что не только инициировал решение Конституционного суда (2010) об отмене реформы каталонской автономии (2006), но и после этого не попытался даже выслушать, чего хотят каталонцы. И всегда разговаривал с ними не языком политика, а языком гособвинителя, угрожающего «ответом по закону», — говорит Марк Санджауме-Кальвет, исследователь барселонского Института изучения самоуправления. А каталонцы все-таки — отдельный и гордый народ.

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— Мы хотим признания нашего языка, нашей культуры и учетов наших особых экономических интересов. В Каталонии промышленная революция началась в XVIII веке. В Испании — в 60-е годы XX века. И этот разрыв привел к созданию разных обществ. Развитию разных менталитетов, — говорит Жоан Кулья-и-Клара, профессор истории Автономного университета Барселоны. Профессор — сторонник независимости, но, «как и большинство каталонцев», «не родился с этой мыслью», а «пришел к ней в последние пять-шесть лет».

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— За последние годы испанское правительство совершило все ошибки, которые можно было совершить, — сказал в интервью моим коллегам с украинского «Громадского» ТВ Перe Виланова, профессор политических наук Международного института Барселоны. — Испанское руководство, за несколькими исключениями, веками не понимало, что Каталония — отдельный вопрос. Она может быть частью Испании (как и Страна Басков), но на собственных условиях.

Профессор Виланова — противник выхода Каталонии и жестко критикует «безответственные действия» каталонского правительства, которое пообещало народу то, чего физически не сможет исполнить.

Объявить независимость вопреки мнению международного сообщества — что после этого бывает, известно на примере Крыма. Впрочем, не надо путать Крым с Барселоной: хотя бы потому, что в первом случае «вежливые люди» «помогали» местным жителям голосовать, во втором — мешали. Да и слышал ли кто-нибудь до этого о массовой борьбе жителей Крыма за отделение от Украины?

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— Я не знаю, дошли бы мы сегодня до этого, если бы в Мадриде в последние годы было другое правительство. Я сомневаюсь, — говорит историк Жоан Кулья-и-Клара. — Я думаю, что с правительством, которое имело бы хоть немного больше того, что принято называть эмоциональным интеллектом, все было бы по-другому. Период правления Рахоя был абсолютно разрушительным… По моему мнению, произошедшее в день референдума привело к трещине, которую невозможно будет склеить. Это трещина между миллионами каталонцев и идеей единой Испании. Конечно, это не «идея единой Испании» отправила полицию, а лично господин Рахой, но вы знаете… люди у нас видели испанских полицейских, раздающих удары направо и налево, хватающих людей за волосы, разбивающих двери избирательных участков. Люди знают, что испанское правительство отправило в Каталонию десять тысяч полицейских со всей страны. И когда эти полицейские отправлялись из своих казарм, им аплодировали и кричали: «Покажите им урок!» Все это создало здесь, в Каталонии, психологический эффект, который невозможно будет стереть из памяти…

— Конечно, далеко не вся Испания относится к Каталонии так. Но есть блок, в который входит почти вся мадридская пресса, большая часть интеллектуалов (см. под текст. — Ю. С.) и три из четырех главных партий. (Третья, соцпартия, правда, занимает чуть более взвешенную позицию.) И этот блок создает очень много шума, его очень хорошо слышно, — говорит профессор Кулья-и-Клара.

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Тем не менее, несмотря на все обиды, Каталония не должна объявлять независимость — не должна никогда, считает евродепутат Лопес, и говорит, что Соцпартия Каталонии (как и испанские социалисты) призывает стороны к переговорам:

— Виноваты ведь оба — и глава каталонского правительства Пучдемон, и испанский премьер Рахой, — уверен Лопес. — К слову, коррупционных скандалов в Каталонии тоже хватало.

У правительства Рахоя после референдума — очень слабая позиция. Повышать давление на Каталонию он больше не может. Отступать — очень рискованно: можно лишиться поддержки испанских «патриотов» и потерять шаткую власть. А профессиональные каталонские борцы за независимость могут и подождать. Например, хороших предложений из Мадрида. Даже если их сделает уже не Рахой.

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Впрочем, многие каталонцы не хотят быть с Мадридом ни при каких условиях. Но и им лучше подождать, уверен историк Кулья-и-Клара:

— Я не стал бы отстреливать все патроны на этой неделе. В день референдума идея каталонской независимости завоевала серьезный успех в мире. Так что теперь нужно правильно распорядиться этим политическим капиталом. В ближайшие дни, недели, месяцы нужно его использовать с большой тонкостью и не провозглашать независимость ни завтра, ни послезавтра, ни в ближайшее время… Сегодня (во вторник) проходит всеобщая забастовка. Если забастовка будет масштабной, это добавит сил каталонскому правительству…

Забастовка была масштабной. Но явно не последней.

Барселона

Автор благодарит Александру Дмитриеву (г. Луго), Елену Сыроватченко, Imma Muñoz и Montserrat Radigales (все — Барселона) за помощь и участие. Видео: Юрий Сафронов («Новая») и Анна Цигима («Громадское», специально для «Новой»).