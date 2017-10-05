Студенты и сотрудники Европейского университета в Петербурге написали ректору Николаю Вахтину письмо, в котором пожаловались на отсутствие полной информации о происходящем в вузе и призвали к согласованным действиям по его спасению. В ответ на это 3 октября Вахтин созвал общее собрание, на котором побывала и «Новая».

Выступление Алексея Кудрина в Европейском университете. Фото: vk.com

В отношении ЕУ Смольный действует несогласованно

18 сентября на встрече с главой Комитета по имущественным отношениям Михаилом Мокрецовым Николай Вахтин договорился об отсрочке выселения университета из дворца Кушелева-Безбородко — оно должно быть завершено к концу октября. Одновременно с этим Европейский университет получил бумагу за подписью районного чиновника из другого ведомства — Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Университету предписывалось покинуть особняк до 10 октября 2017 года. Все письменные обращения и звонки руководства вуза с просьбой дать разъяснения остались без ответа.

Университет опасается необоснованных претензий к содержанию памятника культуры

На сегодняшний день ЕУ отказался продолжать борьбу за историческое здание на ул. Гагаринской, 3, которое брали в аренду на условиях охранного обязательства. Однако, прежде чем покинуть здание, руководство вуза настаивает на проведении ведомственной проверки с описью всех элементов культурного наследия в особняке. «Я отсюда никуда не уеду, пока не увижу акта, подписанного КГИОП (Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. — Ред.) и КИО (Комитетом имущественных отношений. — Ред.) о сдаче федерального объекта в полной сохранности, — обозначил свою принципиальную позицию Вахтин. — А дальше — маски-шоу, автозаки, что хотите…»

Постановления Роскомнадзора будут оспорены

На многочисленные просьбы ректора раскрыть суть претензий к вузу со стороны надзорных органов в ведомстве сообщили, что Роскомнадзор — орган контрольный, а не консультативный. «Ищите сами!» — процитировал членов проверяющей комиссии Николай Вахтин. Ректор напомнил, что одна из претензий (уже к временному зданию, куда сейчас переезжает ЕУ) касается отсутствия инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Одним из ее элементов является лифт, которого во дворце Кушелева-Безбородко не было в принципе. Но все последние 25 лет, что здесь квартировал вуз, надзорные органы это не смущало. «Более-менее понятно, что речь идет об избирательной политике Рособрнадзора, — сказал ректор и пообещал не оставлять попыток восстановить для ЕУ образовательную лицензию. — Мы будем подавать документы раз за разом, до тех пор, пока от нас не устанут и не сдадутся».

Студенты и сотрудники Европейского университета на Марше в защиту Петербурга 1 мая 2017 года. Фото: vk.com

«План А» и «План Б»

В Европейском университете продолжают надеяться на благоприятный исход событий и допускают минимальный шанс, что 1 ноября процесс набора студентов может быть вновь запущен. В случае если сделать этого не удастся, вуз продолжит работу по двум направлениям, которые предусмотрены в его уставе помимо образовательной деятельности, — это научно-исследовательская и просветительская работа. Учитывая пристрастное отношение к вузу, его руководство выступает за «чтение отдельных лекций, которые даже в самом воспаленном воображении не будут выстраиваться в образовательный курс».

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Главная задача — сохранить коллектив

«Знаю, что заветная мечта всех профессоров — университет без студентов», — пошутил Николай Вахтин. С момента лишения ЕУ образовательной лицензии всем учащимся было предложено либо отчислиться, либо перевестись в другие вузы. Как только ситуацию удастся разрешить, все студенты смогут продолжить обучение, а выпускники — получить дипломы. Пока же перед коллективом сотрудников стоит задача удвоить научную деятельность и подключить к этой работе молодых коллег. С иностранными студентами (их в ЕУ несколько десятков) сложнее — их будущее будет решаться в каждом конкретном случае.

Деньги пока есть

Несмотря на то что работа со спонсорами затруднена, на ближайшие 2–3 года Европейский университет полностью обеспечен финансово. Как отметил ректор, «если в течение этого времени ситуация не разрешится, то значит, она не разрешится в принципе».

Серафим Романов, «Новая газета в Санкт-Петербурге»

Кто, как и зачем закрывал Европейский университет. Расследование «Новой» читайте в ближайших номерах.