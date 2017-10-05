Первый и последний бой «Славянского корпуса»

Сообщение о двух россиянах, захваченных террористами запрещенного в России «Исламского государства» в ходе нападения на блокпост в окрестностях города Эш-Шола, агентство Amaq, работающее как пресс-служба ИГ, распространило еще 28 сентября. Видеоподтверждение появилось спустя пять дней, 2 октября. На 37-секнудной записи — двое изможденных, избитых мужчин, один из которых представляется сам, называет имя своего товарища, рассказывает, как они оказались в руках террористов.

Григорий Цуркану и Роман Заболотный. Кадр с видео

На сегодняшний день достоверно известно, что ИГИЛ захватил 38-летнего Романа Васильевича Заболотного, уроженца Ростовской области, и 39-летнего Григория Михайловича Цуркану, уроженца Подмосковья.

И Заболотный, и Цуркану — контрактники частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнера».

Про Заболотного известно, что в Сирию он прибыл в мае, после двух месяцев подготовки на базе близ хутора Молькино Краснодарского края (там же расположены тренировочные полигоны в/ч 51532, известной, как «10-я бригада спецназа ГРУ». — И.М.).

Цуркану — контрактник-ветеран. Его первая командировка в Сирию состоялась еще в сентябре 2013 года.

«Славянский корпус»

Посетители популярного в Москве бара «Тема» едва ли догадывались, что в этом же здании, расположенном по адресу Потаповский переулок, дом 5, прямо над баром, располагался офис частной военной компании Moran Security Group, занимавшейся подбором кадров, организацией их тренировок и охраны морских судов в пиратоопасных районах Мирового океана.

Офис на Потаповском, 5. Яндекс.карты

Именно сюда, в дом №5 на Потаповском переулке летом 2013 года приехал Григорий Цуркану, прознавший о наборе охранников для сопровождения морских судов.

Но крепкому парню, прошедшему срочную службу разведроте ВДВ, предложили другую работу. Более денежную. И он согласился.

Дело в том, что летом 2013 года Moran Security Group получила предложение от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии набрать, обучить и направить с Сирию «специалистов» по охране объектов добычи, транспортировки и переработки нефти.

Оценив все риски, компания решила не связываться с официальным Дамаском. Но совсем от контракта не отказалась. Несколько менеджеров Moran Security Group зарегистрировали в Гонконге компанию Slavonic Corps Limited («Славянский корпус»), и уже эта компания, хотя и в офисе Moran Security Group, рекрутировала 267 добровольцев по контракту с министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Среди первых 267 добровольцев был и Григорий Цуркану.

К слову, в этой группе оказался и будущий командир «ЧВК Вагнера» — Дмитрий Уткин.

Нефтяная вышка в Сирии. Фото: Reuters

Отставной подполковник Уткин заключил контракт с Moran Security Group после увольнения с должности командира 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, дислоцированного в Печорах Псковской области. На работу его взяли сходу, без испытательного отбора и сразу — командиром группы сопровождения. И прежде чем отправиться в Сирию, Дмитрий Уткин успел отработать несколько заданий по сопровождению морских судов в пиратоопасных районах.

В сентябре 2013 года 267 добровольцев «Славянского корпуса» добрались в Сирию через ливанский Бейрут. В Латакии их разместили учебном центре недалеко от местного порта.

Только добравшись до Сирии, многие узнали, что прежде чем приступить к охране «объектов добычи, транспортировки и переработки нефти», эти самые объекты еще необходимо было отбить у боевиков.

Но первый же бой «Славянского корпуса» оказался и последним.

13 октября «Славянский корпус», разделенный на две роты — «казачью» и «славянскую», — загрузился в обшитые самодельной броней автобусы Hyundai и джипы JMC и взял курс в направлении нефтяных месторождений в районе Дейр-эз-Зора.

17 октября 2013 года в провинции Хомс, в районе города Эс-Сахна «Славянский корпус» попал в засаду. Бойцы рассредоточились, заняли круговую оборону, даже успели окопаться и несколько часов отбивались от яростной атаки нескольких тысяч боевиков, которые пытались окружить россиян.

— Так бы и полегли там все — рассказывает один из участников боя. — Мы уже почти весь бэка расстреляли… Но налетела песчаная буря. В нескольких метрах друг друга не видели. Дима Уткин, командовавший «славянской» ротой, повел своих пацанов на прорыв врукопашную, мол, иначе подохнем все здесь. За «славянами» рванули и «казаки». Но буря напугала и «черных», наш прорыв они прозевали. Так и вышли к Сухне. И шестерых «трехсотых» (раненых. — Ред.) вынесли, из них двое были тяжелыми.

«Уже в Латакии выяснилось, что один из «казаков» — Леша Малюта — потерял планшет с документами. Игиловцы тогда раструбили, что в Сирии воюют русские».

«Славянский корпус» экстренно эвакуировали в Россию. Два самолета, приземлившиеся во Внуково, окружили бойцы спецподразделения ФСБ «Альфы», всех контрактников задержали. Для двух руководителей «Славянского корпуса» Вадима Гусева (по совместительству замдиректора Moran Security Group) и Евгения Сидорова (кадровика Moran Security Group) вояж в Сирию завершился уголовными делами и приговорами с реальными сроками по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Остальные, среди которых был и Григорий Цуркану, отделались «профилактическими беседами».

Эш-Шола

Фото: Ammar Safarjalani \ Zuma \ TASS

5 сентября 2017 года Министерство обороны распространило пресс-релиз, в котором рассказало, что с борта фрегата «Адмирал Эссен», выполняющего задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, «осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. Удар нанесен по укрепленному району в окрестностях города Эш-Шола, который удерживался бандформированием, состоявшим в основном из боевиков — выходцев из стран СНГ, в том числе из России».

Боевики покинули Эш-Шолу, расположенную на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира, в городок вошло подразделение сирийской армии и отделение десантно-штурмовой роты «ЧВК Вагнера».

Но 28 сентября ИГИЛ развернул крупномасштабное контрнаступление, назвав его «газаватом шейха Абу Мухаммада аль-Аднани», практически одновременно атаковав блокпосты по всему участку трассы Пальмира — Дейр-эз-Зор.

Наши источники утверждают, что контратаку организовали федаины (бывшие сотрудники спецслужб Саддама Хусейна). А непосредственно военным действиям предшествовали сепаратные переговоры лидеров курдских военизированных формирований «Пешмерга» с лидерами «Федаинов Саддама», наиболее профессиональной и боеспособной части ИГИЛа.

Посредником в переговорах якобы выступил бывший вице-президент Ирака Тарик Хашими, про которого известно, что еще в декабре 2011 года он бежал из Ирака в Курдистан, чтобы избежать ареста за организацию «эскадронов смерти». Потом он перебрался в Саудовскую Аравию, а уже оттуда в Турцию. 9 сентября 2012 года иракский суд заочно приговорил Хашими к смертной казни.

справка «Федаины Саддама» — первоначально добровольческая милиция, созданная сыном Саддама Хусейна Удеем в 1995 году. Во время военной операции США в Ираке именно федаины оказали наиболее ожесточенное сопротивление американской армии. В последующем федаины ушли в подполье, а после образования ИГ примкнули к боевикам, обеспечив военные успехи этой террористической организации как в Ираке, так и в Сирии.

По сведениям нашего источника, переговоры прошли успешно. Договорились, что курды на время перестанут «беспокоить» ИГИЛ, а ИГИЛ перебросит силы к Дейр-эз-Зор. Цель — не допустить сирийскую правительственную армию, усиленную «ЧВК Вагнера» и группами Сил спецопераций российской армии, при поддержке авиации ВКС России и ВВС Сирии на левобережье Евфрата и взять под контроль нефтяные месторождения Умар и Танак, на которых ИГИЛ ежедневно добывает до 20 тысяч баррелей нефти. В долгосрочной перспективе эти месторождения должны перейти под контроль курдов. «Федаинам Саддама» взамен обещана амнистия.

28 сентября мобильные группы федаинов атаковали блокпосты на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. Сирийцы стремительно отступили, бросив вагнеровцев. Поддержки с воздуха тоже практически не было, поскольку ИГИЛ атаковал блокпосты одновременно в нескольких десятках точек.

Российские штурмовики Су-25 только и успевали приземляться на авиабазе Хмеймим, заправлять, загружать боекомплект и тут же взлетали снова.

В результате стремительной атаки боевики захватили несколько населенных пунктов вдоль трассы, включая Эш-Шолу, где и попали в плен Роман Заболотный и Григорий Цуркану.

Жертвы нефтяных амбиций

Еще 26 июня интернет-газета «Фонтанка» обнародовала документы, из которых следует, что нефтяные месторождения, контролируемые ИГИЛом, после освобождения этих территорий от боевиков будут осваиваться российским ООО «Евро Полис».

Между ООО «Евро Полис» и министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии в декабре 2016 года был подписан меморандум, согласно которому «Евро Полис» обязуется освободить захваченные террористами «нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры», а затем их охранять. Сирия обязуется рассчитаться с ООО «Евро Полис», перечисляя компании четверть доходов с освобожденных месторождений. И кроме того, Сирия обязалась отдельно оплатить расходы на боевые действия по освобождению нефтяных и газовых месторождений.

ООО «Евро Полис» развернуло в Сирии бурную деятельность, уже в мае открыв свой офис в Дамаске.

«Фонтанка» выяснила, что «Евро Полис» — это компания, аффилированная с известным петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Евгений Пригожин. Фото: Reuters

К середине лета уже стало очевидно, что авиация ВКС России и группы ССО серьезно потрепали ИГИЛ, боевые возможности которого сильно скукожились. Наши источники, как в Сирии, так и в Министерстве обороны, утверждают, что командование российской группировки в Сирии не собиралось форсировать разблокирование Дейр-эз-Зора и переносить боевые действия на левобережье Евфрата. Планировалось сделать ставку на зачистку уже освобожденных территорий от ушедших в подполье боевиков, усилить переговорную работу с теми, с кем еще можно вести переговоры.

Но летняя активизация Пешмерги и так называемой «Сирийской демократической армии», которую в США и Европе считают оппозицией Башару Асаду, внесла корректив в планы командования российской военной группировки в Сирии.

Мы не знаем, кто пролоббировал форсирование разблокирования Дейр-эз-Зора. То ли это сирийское военно-политическое руководство, то ли влиятельные представитель российского истеблишмента, но события начали развиваться по самому скверному для России сценарию. Погибли генерал-лейтенант Валерий Асапов и полковник Валерий Федянин. ИГИЛ захватил вагнеровцев Романа Заболотного и Григория Цуркану.