«Росгвардеец ударил меня по голове дубинкой. Сразу же потекла кровь…»

«Новая газета» связалась с пострадавшей в Санкт-Петербурге женщиной. Ее зовут Марина Букина, она — активист «Группа помощи задержанным». Публикуем ее рассказ.

Фото: Илья Варламов / Twitter

— Я стояла спиной к полицейским машинам, когда меня совершенно неожиданно схватили за рюкзак и повалили. После этого понесли и затолкали в «газель». И вслед за мной занесли знакомого мне журналиста — Давида Френкеля. Его стали заталкивать головой под сидение, ломать ноги.

Я вступилась за него — начала кричать, и меня ударили по голове. Росгвардеец. Дубинкой.

Сразу же потекла кровь. Была какая-то суета: я просила вызвать мне скорую, никто не вызывал; куда-то ехали, заворачивали. Парни, которые были со мной, помогали, чем могли. Потом всех выгрузили, отпустили журналистов, а меня из этой «газели» перевели вместе с другими задержанными в автобус. Я уже, естесственно, ничего видеть не могла: кровь заливала глаза. Не очень хорошо помню, что происходило вокруг.

Сейчас я еду в скорой в больницу, почти приехали. Говорят, рассечение сантиметров семь. Что будет дальше, пока не знаю. Со мной сотрудница полиции и врач.