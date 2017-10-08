Поздравленческое

Сцена изображает верховный кабинет. В нем толпятся силовики с мешками

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Первый силовик:

— Владим Владимыч, к вам сейчас нельзя ли? Вы в возрасте цветенья и весны, мы кой-чего на обысках изъяли и как бы вам в подарок принесли. Вы скрепа и эпическая сила...

Юбиляр (устало):

— О Господи, какая чепуха. Что там в мешке?

Первый силовик:

— Вот телефон Куцылло, с него она звонила МБХ.

Юбиляр (брезгливо):

— Как прав Лавров! Действительно дебилы, безынициативны и верны... Я что же, не куплю себе мобилы? К тому ж я ей не пользуюсь. Верни.

Первый силовик (поспешно):

— Вот есть еще Белковского компьютер, при обыске отобранный к чертям; там у него написано, что Путин...

Юбиляр:

— Я знаю все, что он напишет там! Хоть «Грани», блин, хоть «Новая газета», хоть «Эхо» на газпромовской волне... Чего еще — за восемнадцать лет-то — они не написали мне? Чего мне ждать от них, от погорелых? Что наш бюджет похож на решето? Что я сатрап? Что раб я на галерах? Я это все читал, и дальше что? Народ такой, они хотят такого, в болоте апельсины не растут... Кого взамен? Явлинского? Рыжкова? Иль этого, ну как его...

Второй силовик (торжествующе):

— Он тут!

(В кабинет вкатывают клетку и сдирают черное покрывало)

Навальный (из клетки):

— Подменены закона дух и буква! У власти полоумные скоты! Ты узурпатор, тыква, клюква, брюква, ты пареная репа, хрюква ты! Ты брюква, ты окурок, ты огарок, освободи кремлевский кабинет...

Юбиляр:

— Достаточно. И это ваш подарок?

Второй силовик (накидывая покрывало на клетку):

— Я думал, вы обрадуетесь...

Юбиляр (сухо):

— Нет. Уже и оппозиция в развале, и признаки стагнации везде. Возьмите, положите там, где взяли... ну, суток через двадцать...

Второй силовик (со вздохом):

— Будет сде.

Юбиляр (с горечью):

— Другим приносят Нобелевку мира, а мне такой сомнительный улов; другим поет торжественная лира, а мне — Белковский, Быков и Орлов! Махатме Ганди я не современник...

Третий силовик:

— Рамзан поздравил!

Юбиляр:

— Этакая честь... Что вы еще изъяли? Может, денег?

Третий силовик:

— Искали. Денег нет. Но люди есть!

(Вталкивает в кабинет толпу задержанной молодежи)

Молодежь:

— Мы здесь! Мы власть! Мы здесь идем гуляем! Мы школота, крутая ребятня! Ты надоел!

Юбиляр:

— Таким щенячьим лаем вы позабавить думали меня?

Третий силовик (распихивая молодежь по автозакам):

— Мы думали, что будет вам приятно... Задерживали как бы день-деньской... Мы думали...

Юбиляр:

— Везите их обратно и высадите там же на Тверской. О, шапка Мономаха! Тяжела ведь. Отечество, тебя не излечить. Ужели двадцать лет еще мне править, чтоб стоящий подарок получить? Что мне затеять? Мировую третью? Всех посадить? Повесить большинство? Как сделать так, чтоб к моему столетью тут не осталось вовсе никого?

Голос свыше:

— Сценарий, если вдуматься, похожий на истину. Ты слышишь этот хруст?

Юбиляр (смущенно):

— Так кто же я тогда? Не бич ли Божий?

Голос свыше:

— Не думаю. Скорее Божий дуст.