Уходя, гасите всех

На этой неделе в Кыргызстане пройдут президентские выборы, и обстановка перед ними накалилась до предела. Мало того что два главных кандидата — Сооронбай Жээнбеков и Омурбек Бабанов — устраивают взаимную пикировку с войнами компроматов через третьих лиц, так еще и уходящий президент Алмазбек Атамбаев устроил напоследок дипломатическую войну с соседним Казахстаном. В середине сентября кандидат от оппозиции Бабанов встречался в Астане с президентом Нурсултаном Назарбаевым, и официальный Бишкек уже тогда посылал ноту протеста — мол, негоже так открыто показывать, за кого вы. Это, конечно, лукавство: с кандидатом от партии власти в Казахстане встречались месяцем ранее, о чем Астана не преминула упомянуть своим соседям.

Новый конфликт, кажется, выглядит серьезнее. 7 октября в Кыргызстане в ДТП погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, и на вручении госорденов в тот же день Атамбаев не только произнес чувственную речь в память о коллеге, но и высказался в отношении вмешательства Казахстана в будущие выборы.

«Я понимаю, почему нам так хочет навязать именно таких руководителей (имеется в виду Бабанов. — В. П.) казахская власть. Они любят Бакиева (Курманбек Бакиев — предыдущий президент, который в ходе госпереворота в 2010 году бежал из страны. — В. П.)! Бакиевы до сих пор проводят у них свои праздники в Алматы. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей. Я это слышал», — уже одной этой тирадой Алмазбек Атамбаев разжег страшный дипломатический скандал, но это было только начало.

Дальше президент Кыргызстана, которого называют возможным будущим премьером страны в случае победы провластного кандидата, «прошелся» по экономическим успехам соседней страны, а затем ударил по больному.

«Я поддерживаю слова Назарбаева о том, что он говорит на встрече с Бабановым: «Хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане!». Но у нас самый старший президент в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева! А я — на 16 лет с лишним. Так кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану? — импульсивно заявил Атамбаев. — Казахи — наши братья! У нас одна кровь. Казахи — это мы, которые больше 500 лет назад выбрали султаном себе чингизида. Но иногда такое чувство, что до сих пор чингизиды правят Казахстаном, а не казахи. Не надо к нам соваться учить — мы нашли свою дорогу.

Те, которые сегодня поют соловьями, — я до первого декабря с каждым жестко разберусь! Обещаю! Вы знаете мой характер! Если только я не погибну, как Темир Жумакадырович Курмангазиев — я с каждым разберусь!»

Реакция не заставила себя ждать: в тот же день МИД Казахстана оперативно выступил с резким заявлением. «Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорится в заявлении. В ответ Атамбаев отменил свое участие в заседании Совета глав стран СНГ 10—11 октября, где в том числе должен быть Назарбаев. В казахстанском обществе на заявления Атамбаева реакция смешанная: с одной стороны, публичное осуждение, но с другой, внутреннее согласие с некоторыми тезисами (в первую очередь, экономическими и про возраст главы государства).

Смешно то, что ругаться с Казахстаном кыргызский президент в теории и не собирался. Его главная цель — дискредитация Омурбека Бабанова, говорит казахстанский политолог Досым Сатпаев. «Это слишком серьезный конкурент для его протеже Жээнбекова, и все говорит о том, что даже для самого Атамбаева накал выборов и их непредсказуемость слишком уж велики, — говорит Сатпаев. — В этом смысле можно говорить, что он перегнул палку. Но выборы рано или поздно заканчиваются, и наступает похмелье. Я думаю, что прагматизм превысит эмоциональность, и до серьезных разногласий не дойдет».

Наличие скандала будет мешать самому Кыргызстану, добавляет эксперт, поскольку он сильно связан с Казахстаном экономическими нитями: они вместе входят в Евразийский союз, да и торговля у Кыргызстана, пока соседний Узбекистан не догнал Казахстан по реформам, бойче идет с Астаной. Но вот в каких отношениях после этих высказываний будут находиться взаимоотношения двух стран — не очень понятно. Кандидат от оппозиции Бабанов победит вряд ли, считает эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов: лучшее, что его ждет, — второй тур. Но даже если произойдет что-то невероятное, Атамбаев из политики просто так не уйдет. «Он не будет премьером, как хотел раньше, но он придумает себе такую должность — во главе той же Социал-демократической партии (составляет большинство в парламенте Кыргызстана. — В. П.), — что позволит ему оставаться теневым лидером страны», — говорит Дубнов. И дипломатический скандал между двумя странами — это не конец истории.

Выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября. На пост президента претендует 11 кандидатов. Впрочем, вне зависимости от того, кто выиграет, победа не сделает его президентом, поскольку современная история Кыргызстана показывает, что стать триумфатором мало — нужно этот триумф удержать.