Ростов опять горит

Крупнейший на Юге России вещевой рынок тушили почти 17 часов. Сообщение о возгорании торговых рядов в районе Верхнего Темерника поступило ростовским спасателям в 21.08 в воскресенье, 8 октября, а полностью с пожаром они справились к двум часам дня 9-го. Очевидцы рассказывают, что прибывшие на место пожарные машины долго не могли пробиться к месту ЧП: все подъезды к рынку были заняты машинами торговцев.

Информация о возгорании разнеслась мгновенно: многие из работников рынка живут в многоэтажках напротив. К моменту приезда пожарных на рынке вовсю шла операция по спасению товара. Те, с кем удалось поговорить утром 9 октября, говорят, что торговые ряды были заполнены мародерами, которые словно готовились к чрезвычайной ситуации.

«Когда начался пожар, электричество вырубилось по всей территории. Мы видели, как люди хватали вещи и убегали. У моих соседей украли мешок с шубами. Мы видели мужиков с топорами, которые подбегали к контейнерам и сбивали с них замки. Было непонятно, что делать: выносить вещи или гоняться за преступниками», — рассказывает одна из потерпевших, назвавшая себя Юлией. Ее торговое место размещено в старой части «Темерника» — так в Ростове называют рынок «Восточный», расположенный в микрорайоне Верхний Темерник. В воскресенье 8 октября сгорела его более новая, верхняя часть, где несколько лет назад образовался оптовый рынок, потом расцвела и розничная торговля. Наиболее бережливые ростовчане именно здесь покупали себе вещи, которые часто оказывались дешевле, чем на старом рынке.

Арендаторы не верят предварительной версии, будто причиной пожара стала искра от электросварки. Хотя в секторе велись ремонтные работы, предприниматели считают, что пожару сильно помогли.

«Как всегда воды в гидрантах не было! — говорит один из торговцев. — Пожарные стояли с пустыми рукавами и смотрели, как это все горит. Люди им кричали: «Что же вы не тушите?!», а они говорят: «Ждем команду». Потом оказалось, что воды нет, и пришлось рукава тянуть от жилого сектора, все это заняло слишком много времени. Вот все и сгорело».

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Утром в понедельник тушение пожара продолжалось, вода подавалась из жилого сектора, который находится в 150 метрах от первых торговых рядов.

По официальным данным ГУ МЧС РФ по Ростовской области, огнем было охвачено 6000 квадратных метров территории рынка. Данных об ущербе пока нет.

Предприниматели рассказали «Новой», что аренда одного торгового места на рынке обходится в 60—80 тысяч рублей в зависимости от расположения. Отдельно оплачиваются «услуги» рынка по охране, содержанию противопожарной сигнализации и т.д. — это около 20 тысяч ежемесячно.

«Можно купить торговое место, это стоит порядка 1,5 млн рублей, но «услуги» рынка все равно приходится оплачивать, а сама сделка выглядит весьма условно», — на условиях анонимности рассказывают торговцы с «Восточного».

Ростовские чиновники несколько раз предлагали перенести «Восточный» подальше от жилого микрорайона. За 20-летнюю историю существования «Темерника» это было бы уже его третье перемещение по окраине города. За это время вокруг рынка, где торгуют преимущественно выходцы из азиатских стран, вырос настоящий микрорайон, а на смену первым мигрантам-торговцам пришли уже их дети — прекрасно говорящие по-русски, граждане России. Перенос рынка высвободил бы новые площади под жилую застройку и прибавил бы микрорайону привлекательности в глазах покупателей недвижимости: пока квартиры здесь пользуются спросом лишь у тех, кто связывает свою жизнь с работой на рынке.

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После пожара в старом центре Ростова, когда в результате поджога было уничтожено 117 строений и более 500 человек остались без крыши над головой, в донской столице каждая новость о возгорании воспринимается с особой нервозностью.

Так, в ночь пожара на «Восточном» губернатор области Василий Голубев и глава горадминистрации Виталий Кушнарев прибыли на место ЧП, но ни в тот день, ни позже никаких официальных заявлений они не сделали. Власти предпочитают делать вид, что сгоревшие миллионы рублей мелких предпринимателей — не более чем частный случай. На момент подготовки материала основной версией причин произошедшего остается нарушение правил ведения технических работ.

Как и в случае с рынком, власти «не обратили внимания» на причины крупного пожара в отеле «Торн Хаус», который был реконструирован к чемпионату мира по футболу-2018 и сгорел 21 сентября. В результате пожара в 10-этажной гостинице погибли два человека и полностью выгорели семь машин, припаркованных рядом. Отель находится в нескольких десятках метров от мэрии Ростова. Как выяснилось, он принадлежал семейной паре предпринимателей, которая находится в процессе расторжения брака.

А вечером 9 октября загорелся павильон на стихийном рынке Батайска по ул. Кирова. По данным пожарных, огонь охватил 30 кв. метров. О причинах возгорания пока ничего неизвестно, но горожане не замедлили связать произошедшее с чередой странных пожаров в Ростове, до которого от Батайска 10 км.

«Мне трудно говорить, что же на самом деле происходит в Ростове, пока нет выводов экспертов, — говорит уполномоченный по защите прав арестованных предпринимателей Александр Хуруджи. — В случае с крупным пожаром в частном секторе уже подтверждено, что это был поджог. Я не удивлюсь, если и поджигателей найдут. Но вряд ли мы увидим на скамье подсудимых истинных заказчиков этого преступления. В этом и есть главная проблема: многие громкие преступления против частной собственности и бизнеса в Ростове остаются нерасследованными. А безнаказанность опьяняет. Нет ничего нового в схеме, когда преступники поджигают неугодных, чтобы завладеть земельным участком или отнять бизнес. Повторяю — это делают преступники, а не коммерсанты. Но в Ростове никто не собирается бороться с этим. Сразу после пожара в районе Театральной площади многие специалисты говорили, что новых поджогов Ростову не избежать. Теперь мы имеем пожар на темерницком рынке; непонятно что произошло на рынке в Батайске. Хорошо, что обошлось без жертв. Но какой удар по репутации региона!»

Елена РОМАНОВА — специально для «Новой»,

Ростов-на-Дону