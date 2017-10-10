Не прогорели

В воскресенье, 8 октября, сгорел торговый центр строительных материалов «Синдика», расположенный на 65-м километре по внешней стороне МКАД, близ столичных районов Строгино и Мякинино. Площадь пожара превысила 55 тысяч кв. м, обрушилось около 1 тысячи кв. м кровли. Тушили пожар около трехсот сотрудников МЧС, было задействовано свыше 180 единиц техники, включая вертолеты, которые сбросили на пылающий рынок более 600 тонн воды.

По предварительной информации штаба пожаротушения, возгорание произошло на складе стройматериалов, где также хранились лакокрасочные изделия и газовые баллоны, которые начали взрываться. По вентиляционным шахтам огонь распространился на кровлю и подземную стоянку, где были припаркованы сотни автомобилей работников рынка и посетителей.

На схеме: ТЦ «Синдика» работал в условиях жесткой конкуренции с расположенными рядом торговыми центрами «Леруа Мерлен» и «Ваш Дом», ассортимент которых мало чем отличался от товаров, которые предлагала «Синдика».

Пожар, уничтоживший рынок «Синдика» 8 октября 2017 года, — не первый. Еще в сентябре 2009 года, когда на месте торгового центра стояли только лишь фургончики, вспыхнули контейнеры с лакокрасочными материалами. Огонь быстро распространился более чем на 1000 метров, тушили пламя 100 пожарных и три вертолета. Рынок быстро восстановили, и он продолжил работу.

В 2013 году рядом с уличным рынком началось возведение торгового комплекса, который заработал в 2014 году. В феврале 2015 года там произошел новый пожар — вспыхнули стройматериалы. Огонь, который успел распространиться на 300 квадратных метров, быстро потушили.

В феврале 2017 года соблюдение норм противопожарной безопасности «Синдики» проверяли инспекторы МЧС. Проверка обнаружила в подвале гигантский склад, в котором хранились легковоспламеняющиеся материалы. Инспекторы вынесли предписание об устранении нарушений. Меньше месяца назад, 18 сентября, прошла повторная проверка, которая установила, что нарушения, выявленные в сентябре, так и не были устранены.

Можно предположить, что сотрудники МЧС не проявляли настойчивость и не закрыли ТК «Синдика», потому что были хорошо осведомлены о том, кто является бенефициаром пожароопасного объекта. Дело в том, что рынок входит в АО «Холдинговая компания «Синдика», которую контролируют близкие родственники члена Совета Федерации от Кабардино-Балкарии и бывшего президента этой республики Арсена Канокова. 49% акций компании принадлежат супруге сенатора Фатиме Каноковой, а управляет бизнесом его двоюродный брат — Антемиркан Каноков.

Арсен Каноков был делегирован в Совет Федерации 25 декабря 2013 года. До этого восемь лет возглавлял Кабардино-Балкарию. Перед назначением в 2005 году на должность президента республики Каноков успел поработать депутатом Госдумы, куда был избран от ЛДПР, но вскоре перешел в «Единую Россию».

До избрания депутатом Госдумы Каноков занимался бизнесом. Еще в конце 80-х годов он организовал торгово-закупочный кооператив «Кодекс», на базе которого в последующем и был создан холдинг «Синдика», включивший в себя кроме одноименного рынка гостинично-офисный комплекс «Милан» на Каширском шоссе, торговые центры «Троицкий», «Покровский», «Усачевский», «Братиславская», «Тушинский», Межрегиональный клиринговый банк, гостиницы «Интурист» в Пскове и Нальчике, санаторий «Целебный нарзан» в Кисловодске, сеть торгово-развлекательных комплексов «Галерея». В 2016 году Forbes оценил состояние сенатора Канокова в 550 млн долларов.

Фото: Агентство «Москва»

Пожар, уничтоживший торговый центр строительных материалов «Синдика», по всей видимости, не нанесет серьезного финансового ущерба семье сенатора Канокова. Дело в том, что ТЦ был застрахован на 4,2 миллиарда рублей в «ВТБ-страховании». Причем максимальная выплата, которую произведет «ВТБ-страхование», — 3 млн евро, а основная нагрузка по страховке ляжет на международных страховщиков, у которых «ВТБ-страхование» предусмотрительно перестраховала договор с «Синдикой».