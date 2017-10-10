Из России выдворили выживших пассажиров «автобуса-призрака»

История с аварией пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области в минувшую пятницу, 6 октября, обрастает новыми уголовными делами. Помимо основной истории с нарушением правил безопасности на транспорте (это дело ведет СК) в производстве находится дело о выполнении услуг, которые повлекли из-за все тех же нарушений безопасности смерть 17 человек. После аварии в больнице умер пострадавший при столкновении ребенок, его маленькая сестренка находится в тяжелом состоянии. Мать пострадавших детей погибла на месте ДТП.

Фото: УМВД России по Владимирской области / ТАСС

А еще МВД активно раскручивает дело с организацией нелегальной миграции: у следствия во Владимирской области уже есть подозреваемый — его имя не разглашается, но известно, что ему 36 лет, и он гражданин Казахстана.

Схема была примерно следующей: с граждан Узбекистана собирали по пять тысяч рублей за то, что их — с просроченными миграционными картами или вообще без них — перевозили через границу России и Казахстана. Других подробностей пока не сообщается, однако протоколы были составлены и на самих выживших в аварии: те, кто ехал по уже просроченным миграционным картам (таких было, по некоторым данным, от 17 человек), получили на руки документы о нарушении миграционного законодательства, и в Узбекистан спецрейсом они улетели со статусом «выдворены».

В их карманах должно было лежать по пять тысяч рублей — это единственная компенсация за аварию, ее выплатила РЖД, — но как минимум часть этих денег ушла на оплату штрафа за незаконное пребывание в России (от двух до все тех же пяти тысяч рублей).

Будут ли другие компенсации — непонятно, поскольку многое будет зависеть оттого, кого признают виновным в аварии на переезде, говорит адвокат Ирина Фаст из компании «Гражданские компенсации». То есть водитель автобуса, конечно, нарушил правила, однако стало ли это причиной аварии — должно выяснить следствие. Выжившего водителя из Казахстана арестовали до начала декабря. Правоохранительным органам предстоит решить степень его вины в трагедии, а также насколько велико его участие в схеме незаконной миграции.

Проблема в том, что все прекрасно знают о масштабах этой схемы, но никто ничего не делает, говорит президент узбекского землячества в Москве Усман Баратов. За три дня до аварии во Владимирской области задержали другой автобус с мигрантами: там из 43 пассажиров 18 были без регистрации, но и это капля в море.

«Каждый месяц сотни автобусов перевозят людей из Узбекистана в Россию и назад. Все автобусы работают нелегально. Сейчас сезон, люди едут на границу Казахстана с Узбекистаном — домой или обновить документы, — объясняет Баратов. — Кто владельцы автобусов и на каких основаниях они занимаются перевозками — никто не знает».

Собственно, никто и не спрашивает. Такие автобусы при наличии миграционных нарушений — единственный способ добраться до дома без угрозы попасться и получить запрет на дальнейший въезд в Россию. Билет на такой автобус стоит до 120 долларов, и, по словам Баратова, люди иногда ездят на складных лавочках или даже стоя до самого Узбекистана — это позволяет сэкономить до трети стоимости проезда.

Раньше для обнуления миграционных карт граждане из Узбекистана ездили на границу с Украиной в Брянской области, а теперь маршрут увеличился, увеличилась и аварийность. Решить вопрос можно по-разному, говорит Усман Баратов: «Надо России отменять всю эту мороку с обязательным выездом через 90 дней. И патентные системы, за которые нужно платить, тоже надо отменять. Бюрократией и репрессивными мерами Россия сама убивает курицу, которая несет ей золотые яйца».

Узбекистан тоже мог бы позаботиться о своих гражданах в России, добавляет президент землячества: например, обеспечить бесплатный проезд или проезд со скидкой тем мигрантам, которые приносят в бюджет страны определенную сумму. Но до этого, конечно, далеко: то, что Узбекистан прислал за своими гражданами спецборт, по-своему уникальное событие: предыдущий президент Ислам Каримов называл тех, кто едет подметать улицы в Москве, «ленивыми».

Пока же два миллиона официальных мигрантов из Узбекистана и еще миллион нелегальных продолжат ездить на автобусах, пытающихся проскользнуть мимо полицейских постов. Автобусах, которые просто опасны для жизни по техническим характеристикам. Пострадавшие в аварии рассказали владимирским СМИ, что, когда авария стала неминуемой, оставшиеся в салоне женщины и дети (мужчины ушли толкать автобус) решили поскорее убежать. Но средняя дверь автобуса просто не открывалась, и все столпились около переднего выхода. Именно туда пришелся основной удар поезда.