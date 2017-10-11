«Без Олега не уйдем!»

Перед всероссийской акцией в поддержку Алексея Навального в Калининграде пропали заместитель координатора штаба Олег Алексеев, заявитель пикета Андрей Степаненко и активист Владимир Неманов. В течение нескольких часов соратники безуспешно искали их по отделениям полиции. Пропавших там не было: полицейские совместно с Центром по борьбе с экстремизмом незаконно катали задержанных на машине по Калининградской области.

Фото Валерьяны Попихиной

Андрея Степаненко «приняли» на пороге собственного дома. Он сел в машину без сопротивления — думал, что его повезут в УМВД для составления протокола. Вместо этого сотрудники полиции и Центра по борьбе с экстремизмом четыре часа катали его по Калининградской области. По словам Андрея, во время поездки ему прочли реферат о плавучести тел в реке Немане, предложили сотрудничать и после его отказа пригрозили пересмотреть возбужденные против него в прошлом уголовные дела.

За час до анонсированного начала пикета Андрея привезли обратно в Калининград и выгрузили возле драмтеатра. Он прошёл пару метров и его вновь задержали уже другие сотрудники полиции, которые, как уверен Степаненко, даже не знали о первом задержании. На этот раз обошлось без экскурсий — Степаненко доставили в УМВД на улице Галковского, где составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Андрей считает, что доказать это обвинение в суде будет невозможно: на пикет он никого не звал, постов с призывами не писал.

Активист уверен, что сотрудники полиции это понимают: «Они говорили, что вообще не понимают, чем в последнее время занимаются, и что этот цирк им самим надоел».

Почти одновременно со Степаненко в это же здание УМВД доставили Олега Алексеева. Его тоже подкараулили возле дома, причины задержания не объяснили. По дороге Олег сделал попытку сообщить о своем задержании, но сотрудник Центра Э попытался отобрать у него телефон. В это же время активисты обзванивали отделения полиции, разыскивая Олега. Сотрудники УМВД на Галковского просто клали трубку.

Перед тем, как составить протокол о задержании, прокурор предъявил Алексееву «документ — предостережение», в котором было сказано, что Алексеев является организатором «несанкционированного митинга» о деятельности «Александра Навального», проводить который нельзя, поскольку он «может повлечь совершение преступлений экстремистской направленности». За три часа, которые задержанный мог находиться в отделении, протокол задержания Алексеева так и не составили. Как рассказывает Олег, сотрудники полиции предложили ему два варианта: если он позвонит адвокату — его оставят в отделении на все выходные до понедельника, если нет — выпустят вечером. Олег выбрал первый.

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Самой абсурдной оказалась история Владимира Неманова, активиста штаба Навального. В день митинга он вышел в магазин за хлебом. Прямо перед магазином остановилась серая лада-приора, Неманова, по его словам, подхватили под руки и затолкали в машину двое людей в штатском, за рулем был человек в полицейской форме, сели по обе стороны от него. Неманов тоже ожидал, что его повезут в участок для составления протокола, но повезли его кататься по области. Всю дорогу с ним «шутили»: сначала про Навального, когда машина выехала за город, «про лес». Телефон у активиста забрали, позвонить родным не позволили. «Остановились в безлюдном месте у реки, - рассказывает Неманов, — Вели разговоры про Навального, как мы им всем надоели, как их *** (достало) то, чем мы занимаемся, нет бы реальным делом заняться».

Поскольку никаких документов полицейские Неманову не предъявляли и цель поездки не объяснили, активист воспринял ее как похищение.

Спустя два часа Владимира привезли обратно в город, также в УМВД на Галковского. Сотрудники полиции к этому времени уже расслабились и даже дали активисту пирожок.

Когда его вели к входу, Неманов вырвался, бросился на улицу, и с криками: «Помогите! Спасите! Убивают! Держат насильно! Я из штаба Навального!» — выбежал на многолюдный Ленинский Проспект. Сотрудники полиции бросились за ним. Не разобравшись, патруль ГАИ попытался их задержать.

«Я забежал в магазин МТС под камеры, — вспоминает активист. — Продавца попросил вызывать полицию. Они забежали за мной, стали орать, сказали, что убьют меня, и я бегать вообще больше не буду уже. Руки заломали и повели меня обратно в участок, метров 400 вели лицом вниз. Я на обратном пути тоже кричал, обращал внимание прохожих. Но люди как-то не особо реагировали. По пути один два раза ударил меня рукой по лицу. Обещали, что жестко меня изобьют, на следующий день вообще буду ползать».

В УМВД Владимира отвели в отдел по работе с несовершеннолетними. Задержание не документировали, в просьбе связаться с родственниками отказали, попытались заставить дать отпечатки пальцев.

Пикет в поддержку участия Алексея Навального в выборах главы государства состоялся в 18:00, без задержанных активистов. Но лозунг «Свободу Алексею Навальному!» быстро сменился на «Свободу Олегу Алексееву!». Пикетирующие совершили шествие до здания УМВД на улице Галковского, столпились под окнами и начали кричать, требуя выпустить задержанных. «Я слышал, как снаружи ребята кричат: «Без Олега не уйдём!», «Без Андрея не уйдём!» — вспоминает Андрей Степаненко.

Фото Валерьяны Попихиной

Стало очевидно, что в попытке органов предотвратить протест, нейтрализовав его значимых активистов, что-то пошло не так. «Внутри все перепугались, объявили «план-крепость» и даже вызвали «космонавтов», — вспоминает Олег. — Это было очень круто».

В итоге всех задержанных выпустили, составив протоколы об административном задержании.

Валерия Добральская, специально для «Новой», Калининград