Один день велосипедного мастера из Брюсселя

Дарья Каретниковадля «Новой газеты»
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Николя, 54 года, коренной брюсселец. Обитает на дырявой барже, пришвартованной к берегу канала на окраине Брюсселя. Официально и принципиально безработный. Окончил среднюю школу. Живет починкой велосипедов. Просит не писать его настоящее имя.
- Нас было четыре брата и сестра. Но мой отец был не мой отец. Своего я никогда не видел. А у того, кто был мне отцом, были проблемы с алкоголем.
- Наша школа не дает ничего для выживания. Да, в школе я, наверное, что-то читал. Три-четыре книги. Когда я читаю, я очень быстро засыпаю. Вот стану старым и буду читать.
- Когда я был маленьким, друзья приносили мне свои игрушки на починку. Потом я починил свой собственный велосипед. Теперь я чиню все. В доме нет ни одной вещи, которую я бы купил, кроме моей последней игрушки — паяльной машины.
- Давным-давно все системы для велосипедных педалей были одинаковые. Их было две или три, а сейчас их 20, и детали друг к другу не подходят. Капиталисты, которые такое придумывают, вот они настоящие террористы.
- 25 лет назад, когда у меня родилась дочь, у нас не было ничего, кроме фургона. Я думал купить дом, но купил баржу, чтобы можно было путешествовать. Потом родился сын. Меня вытурили из семьи по большей части из-за баржи. Я знал, что она не совсем исправна, но не думал, что вся продырявлена. Я до сих пор ее ремонтирую. Ее зовут Hibou (филин, сова — фр.). Она 1926 года.
- Этот хлеб — из булочной через канал. Иногда полячка-владелица дарит мне что-то. Но только когда ее сына-очкарика нет в булочной. Он за ней следит и ругает ее, если она делает мне подарки.
- У меня есть компьютер, но я им не пользуюсь. Я не хочу быть рабом этой системы.
- Cадовники — я их ненавижу. То, чем они занимаются, — это какой-то геноцид, а не стрижка травы. А все потому, что канал — собственность «владельца порта Брюсселя». Да я тут был, когда он еще не родился! А теперь он собственник.
- Мои главные враги — голуби. Они съедают всю смородину еще зеленой.
- Мне кажется, Путин очень сильный, но я не был в России. Ну ладно, за то, что нельзя курить на верандах — ему минус.