Государство не лечится

Капли от насморка нафтизин и аскорбинка по рецепту? Такая новость выглядит дурацкой шуткой. Тем не менее в ближайшие месяцы россияне все чаще будут сталкиваться с тем, что на самые привычные и безобидные препараты в аптеках могут потребовать рецепт. Некоторые уже в полном недоумении выходили из аптеки с пустыми руками.

Инициатива «рецептурного террора» исходит от Роспотребнадзора, который устами ее главы Анны Поповой летом прошлого года выступил с инициативой продавать по рецепту вообще все лекарства — хоть сильнодействующие, хоть гомеопатические. А еще Попова предложила категорически запретить продажу лекарств через интернет. Намерения благие: миллионы россиян лечатся без рекомендаций врача, наобум, чем, по мнению главы ведомства, еще больше наносят вред здоровью. Логика понятная, но абсолютно дефективная, учитывая отечественные реалии. Для большинства сограждан, особенно работающих, запись к участковому (а в стране, по данным экспертов, не хватает около 30% специалистов этого звена) превращается в тот еще квест. Теперь эту очередь пополнят еще и нуждающиеся в рецептах.

Но карательная инициатива была подхвачена Минздравом, который больше года назад выпустил приказ № 647-н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения». Примечательно, что в приказе нет ужесточения норм, которые увеличили бы количество рецептурных препаратов. А мало-мальски читающий больной знает, что практически на каждой инструкции к лекарству есть приписка — «отпускается по рецепту врача». На них никто давно не обращает внимания, в том числе и аптечные работники. Но дьявол, как известно, в деталях.

Так вот, с 1 марта этого года вступили в силу новые правила отпуска рецептурных препаратов и контроля за соблюдением правил их продажи. И вот именно здесь Минздрав заложил мину замедленного действия, которая спустя несколько месяцев сработала. Штрафы за отпуск аптекой лекарств без рецепта врача выросли в разы: фармацевта или провизора теперь могут оштрафовать на 5—10 тыс. рублей, должностное лицо — на 20—30 тысяч, юрлицо — на 100—150 тыс. рублей (раньше на 20—30 тысяч), а могут и вовсе приостановить деятельность аптеки на срок до 90 суток.

С какой страстью контролирующие органы могут прицепиться к аптеке, продавшей бабушке таблетки от давления, можно предположить. Нормативное увеличение штрафов эту страсть только подогреет. И аптечный работник может огрести штраф за то, что продаст без рецепта даже средство от насморка.

Если дело пойдет успешно, то в ближайшие месяцы «нарисуется» следующая картина. В патовую ситуацию попадут люди с хроническими заболеваниями: астматики, гипертоники, аллергики, гастритчики — а по сути, все граждане от сорока лет и старше.

Увеличится число острых состояний и приступов, которые люди привыкли снимать в домашних условиях привычными лекарствами. А, например, банальный приступ астмы, если нет под рукой ингалятора, за считаные минуты может привести к смерти.

Резко увеличится смертность в глубинке, где до ближайшего врача — десятки километров и один рейсовый автобус в сутки. Жители депрессивных сел после того, как «съедят» последний анальгин, будут выживать исключительно по воле Божьей.

Непременно образуется ресурс по нелегальному оформлению рецептов, который позволит решить проблему за несколько сот рублей.

Участятся увольнения участковых врачей из-за банальной перегрузки: работать еще и с контингентом, пришедшим за рецептом, будет абсолютно нереально.

В общем, «поправить» здоровье страны удастся в сжатые сроки и с минимумом вложений. Просто выживут наиболее здоровые.