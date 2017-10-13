«Какие, на хрен, люди из деревни грязной?»

Ксения Антипина — бывший директор школы села Балухарь Черемховского района Иркутской области, уволенная за отказ от участия в агитации на муниципальных выборах 10 сентября, заявила, что она и ее отец были избиты братом мэра города Черемхова, депутатом городской Думы Сергеем Семеновым. Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин связывает избиение все с теми же выборами, но «Новая» предполагает, что на самом деле все еще хуже.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Ксения Антипина

Как рассказала Ксения Антипина Лукину (ей самой дозвониться не удалось, в день подписания номера мобильный был выключен), днем 11 октября они с 68-летним отцом ехали по центру Черемхова, когда на дороге их машину подрезал джип Land Rover с госномером С767УР и стал сигналить, заставляя автомобиль Антипиной прижаться к обочине. Антипины проигнорировали сигналы и поехали дальше. Тогда Land Rover перегородил дорогу машине учительницы. Когда ее отец вышел наружу, неизвестный водитель Land Rover’а ударил его по лицу и в ухо, тот упал, после чего водитель схватил Антипину за шею и начал трясти, матом выкрикивая угрозы и обещая расправиться с ней и с ее семьей. Когда отец Антипиной встал и попытался помочь дочери, водитель Land Rover’а оттолкнул его, наотмашь ударил учительницу по лицу, сел в машину и уехал.

Вадим Семенов

Собравшиеся вокруг люди убеждали Антипину, что ее избил мэр Черемхова Вадим Семенов. Учительница не поверила, к тому же вспомнила, что, пока водитель тряс ее за шею, вокруг бегал работник соседнего торгового центра и кричал: «Дядя Сережа, не бейте их!»

Антипины обратились в ГАИ и, пробив личность владельца Land Rover’а по номерам, узнали, что это был Сергей Семенов — брат Вадима Семенова, депутат городской думы Черемхова, член партии «Единая Россия» и директор МУП «Центральный торговый комплекс» (то есть городского рынка).

Отец и дочь сняли побои в травмпункте и написали заявление в полицию. Как водится, принимать заявление долго отказывались. В итоге уведомление о том, что заявление принято, получил только Антипин, у которого в травмпункте зафиксировали большую гематому на лице и повреждение уха.

***

Про скандал вокруг главы Черемховского района «Новая» писала еще в сентябре. Напомним: тогда директора школ в девяти населенных пунктах Черемховского района, где 10 сентября прошли муниципальные выборы, оказались под угрозой увольнения. В начале учебного года трудовые договоры с ними заключили не на год, как обычно, а только на месяц. Как выяснил Лукин, директоров под страхом увольнения заставляли агитировать жителей своих сел голосовать за кандидатов, выдвинутых главой Черемховского района Виктором Побойкиным. Четверо директоров школ в селах Балухарь, Верхняя Иреть и Михайловка отказались. В результате Ксения Антипина из села Балухарь и Леонид Заводин из Верхней Ирети были уволены, директора двух школ в Михайловке написали заявление об увольнении по собственному желанию. «В других районах договоры с директорами продлили, — говорит Лукин. — Видимо, они вели себя хорошо».

Уполномоченный предложил уволенным учителям по суду вернуть свои должности, но они отказались. «Сказали: мы устали. Мне было так неудобно, что я не смог их защитить, — говорит Лукин. — Когда Антипину уволили, я хотел съездить в Балухарь, извиниться. Она сказала: да ладно, ну чё ты. Сказала, что все равно останется вести в школе географию и биологию — там же деревня, больше просто некому».

Сразу после увольнений Лукин написал официальный запрос главе Черемховского района Виктору Побойкину, требуя объяснить ситуацию: «Он от всего открестился. Подставил своего начальника отдела образования Светлану Шаманову, которая и требовала директоров агитировать на выборах. Написал мне, что она сама это придумала, что он ни при чем. Это вообще не по-мужски. Мне рассказывали, что Сергей Семенов — друг Побойкина, видимо».

***

Удивительно, но Сергей Семенов не стал утверждать, что не имеет отношения к нападению на семью уволенной учительницы. Иркутским журналистам он заявил, что «напали они, скорее. Чуть не задавили меня на дороге. Люди приехали из деревни, видно, не понимают, где и как едут».

Я также дозвонилась Сергею Семенову. Воспроизвести его комментарий целиком невозможно из-за запрета Роскомнадзора на ненормативную лексику (в монологах С. Семенова запрещенные слова помечены значком <...>). На мою фразу о том, что я пишу заметку о ситуации вокруг Антипиной, депутат с ходу начал кричать:

— Вы лучше напишите заметку обо всех дорожно-транспортных происшествиях за неделю. Причем тут мэр города и я? Почему обо мне все пишут? Вы соберите статистику со всего города — и нормально все будет <…>. Я ехал по дороге, в своем городе, ехал с работы на обед мой, мой законный обед. Чтобы покушать в ближайшем заведении. Я понятия не имел, что это Антипина. Я откуда, на хрен, могу знать людей, которые живут за 100 км от моего города в какой-то деревне грязной? Меня тупо подрезали <…>. За рулем деревенский мужик, едет, выталкивает мою машину с дороги. Вы бы как поступили, если бы вас вытолкнули с дороги? Я чувствовал угрозу своему здоровью и имуществу <…>. Я тоже пострадал. Мне пришлось ездить по бордюрам, меня обматерили и по маме, и по богу, и по Христу. У меня поднялось давление. Я физически на грани гипертонического криза.

— Какой гипертонический криз, вы же молодой человек.

— Мне 44 года. Не очень уже молодой.

В разговоре Семенов несколько раз повторил, что не понимает, почему такое мелкое происшествие вызвало столько шума: «Раздули такую ерунду из элементарного происшествия. Ну вышли, наговорили друг другу хамства и потрепали по шкирке». На мою реплику, что не каждый день в подобного рода происшествиях участвует депутат думы большого города, Семенов отреагировал:

— Да город-то маленький. Как депутат я не получаю <…>. Ну, это вообще общественная нагрузка, я ее исполняю по мере возможности. У меня нет депутатской неприкосновенности, и с мэром района я не общаюсь. Мне это вообще очень неприятно. У нас с ним нет ни общественных, ни социальных, ни личных, ни спортивных интересов. И вообще есть правоохранительные органы. Они разберутся.

К счастью, в этот раз органам действительно придется разобраться: уполномоченный Валерий Лукин лично обратился к замначальника полиции ГУ МВД по Иркутской области Василию Алексееву и попросил взять дело под свой контроль и дать правовую оценку действиям Сергея Семенова. Теперь скандал не удастся спустить на муниципальный уровень и замять.

Валерий Лукин уверен, что избиение стало местью за отказ от агитации на выборах. Но нельзя исключать, что Антипины действительно стали случайными жертвами и на их месте мог оказаться любой житель района, который попался бы на дороге депутату на Land Rover’е, спешащему на обед.