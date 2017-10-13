Наследие Турчака

Губернатор Псковской области Андрей Турчак стал одиннадцатым главой региона, покинувшим свой пост с наступлением осени. На его должность был назначен замполпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Новоявленный врио губернатора унаследовал от Турчака не только регион, но и политического оппонента — депутата областного собрания Льва Шлосберга, который уже заявил о планах составить ему конкуренцию на выборах.

До назначения на губернаторский пост Андрей Турчак был известен во многом благодаря своему отцу — Анатолию Турчаку — руководителю военно-промышленного холдинга «Ленинец». С 20 лет младший Турчак занимал руководящие посты в холдинге, а в 2005 году вступил в «Единую Россию» и стал координатором молодежной политики партии. С тех пор политическая карьера Андрея Турчака стремительно шла в гору.

Всего за два года в рядах партии ему удалось стать сенатором от Псковской области, а в 2009 году 33-летний Турчак возглавил Псковскую область, став одним из самых молодых руководителей регионов.

Спустя восемь лет он оставил губернаторское кресло «по собственному желанию». Менее чем через час после отставки стало известно о его новом назначении — исполняющим обязанности секретаря Генерального совета «Единой России». Несмотря на некоторое недовольство партийцев, а, по слухам, и самого премьера Дмитрия Медведева, которые пожелали бы видеть на важной должности человека с незапятнанной репутацией, Турчака с большой долей вероятности на новый пост все-таки утвердят. Но нет никаких сомнений, что неудачи и провалы, допущенные на губернаторском посту, ему при любой возможности еще припомнят.

Этапы Турчака

Псковская область при Андрее Турчаке неоднократно оказывалась на последних местах в рейтингах социально-экономического благополучия. В 2014 и 2015 году регион был признан самым бедным в России.

«За время его работы кредитная нагрузка на регион увеличилась в 80 раз и превысила величину доходов области. Проценты по кредитам перевалили за миллиард. В последнее время он брал новые кредиты, чтобы гасить проценты по старым. В регионе не хватает лекарств, даже таких жизненно важных, как инсулин. Только за 2016 год население сократилось на 11 тысяч человек, и 9 тысяч из них умерли от сердечных заболеваний», — говорит руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак.

Однако Турчак запомнился не только низкими рейтингами, но, в основном, скандалами, связанными с делом о покушении на журналиста Олега Кашина, изгнанием оппозиционного политика Льва Шлосберга из псковского парламента и историей о незадекларированном имуществе своей супруги.

Нападение на Кашина произошло в ноябре 2010 года, спустя несколько месяцев после онлайн-конфликта между журналистом и губернатором. В 2015 году сам Кашин сообщил о раскрытии дела и задержании исполнителей. По его словам, трое подозреваемых в нападении работали в охране предприятия «Механический завод», входящий в холдинг «Ленинец». Глава Псковской области свою связь с избиением журналиста всячески отрицал. Президенту даже предлагали отстранить Турчака от должности на время следствия, но Путин такую идею не поддержал, отметив, что решение должно основываться на достоверных фактах, а не на публикациях в прессе. И хотя Турчаку удалось выйти «сухим из воды», история с покушением до сих пор роняет тень на его репутацию.

В 2015 году досрочно были прекращены полномочия депутата псковского областного собрания Льва Шлосберга, последовательного оппонента Турчака. Формальной причиной для этого послужило то, что Шлосберг представлял в судах учрежденный им же «Центр социального проектирования «Возрождение», хотя по статусу депутата это запрещено. Однако закон не предусматривает лишения полномочий за подобное нарушение. Со стороны ситуация выглядела как попытка Турчака «задвинуть» человека, который постоянно его критиковал, да еще и быстро набирал популярность, обнародовав доказательства участия профессиональных российских военных в боевых действия в Донбассе.

Имя Андрея Турчака звучало в федеральной повестке и в связи с «офшорным скандалом», когда в рамках международного расследования, известного, как «Панамагейт», выяснилось, что супруга губернатора владела компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Об этом, конечно же, ни слова не говорилось в сведениях о ценных бумагах, которые Турчак подавал в ходе выдвижения. И это не единственный случай, когда Псковский губернатор указывал сомнительные сведения в своих декларациях. Например, Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального также обнаружил у него незадекларированную виллу во Франции. Если верить Турчаку, за 2016 год на посту губернатора он заработал всего 719 тысяч рублей, то есть, ежемесячная зарплата главы региона не превышала 60 тысяч рублей.

Несмотря на негативный информационный шлейф Андрея Турчака, необходимо отдать ему должное как весьма либеральному губернатору, считает политолог Александр Кынев.

«При нем не было больших скандалов, связанных с недопуском кого-то до выборов. На прошедших в сентябре муниципальных выборах кандидаты от партии «Яблоко» прошли почти во все районные советы. Это не было бы возможно, если бы администрация мешала. В псковском областном парламенте представлены пять партий, и это выглядит очень живо на российском политическом пейзаже, так как обычно в регионах представлены две-три партии. Не замечать этого было бы неправильно», — утверждает он.

Конкурент

Андрея Турчака на посту главы Псковской области сменил Михаил Ведерников, заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, который до этого также работал замполпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Эксперты, опрошенные «Новой газетой» не решились предугадывать поведение Ведерникова на новой должности, заявив, что он «кот в мешке». О его взглядами ценностях на самом деле толком ничего неизвестно: Ведерников работал в полпредствах и в публичном пространстве никаких заявлений не делал. Недостаток информации о врио губернатора восполнил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Михаил Юрьевич на любых должностях оставался и остается человеком с большой буквы, настоящим другом и соратником. Несмотря на свою молодость, он обладает взвешенной позицией и высоким профессионализмом. Уверен, что практика и опыт работы, в том числе и у нас в округе, будут способствовать решению новых задач», — написал он в инстаграме.

Андрей Турчак и Михаил Ведерников. Фото: Сергей Герасимов / пресс-служба администрации Псковской области / ТАСС

Новому губернатору едва ли позавидуешь, ему придется справляться со всеми социально-экономическими проблемами, оставленными после себя Турчаком. Однако у назначенца Михаила Ведерникова в первый же день работы обозначился конкурент — давний оппонент Турчака Лев Шлосберг заявил о намерении баллотироваться в губернаторы Псковской области.

Чтобы возглавить регион, ему нужно прежде всего преодолеть муниципальный фильтр. Для преодоления сложной его части необходимо собрать 44 подписи из 20 муниципалитетов (гарантированно у Шлосберга 28 из 19). Кроме того, понадобятся подписи сельских и городских депутатов, точное число которых определит избирательная комиссия. Однако даже если необходимые подписи удастся собрать, Льву Шлосбергу не победить на выборах, уверен политолог Кынев.

«На победу у Шлосберга шансов нет, но он может добиться неплохого результата на выборах, если его зарегистрируют. Самостоятельно преодолеть фильтр не получится, ситуация будет зависеть от муниципальной власти. Политика как велосипед: не крутите педали — не едете, то есть, если в выборах не участвуете — значит не политик», — говорит он.

По мнению Кынева, участие Шлосберга в выборах будет иметь значение важное значение для его личного авторитета, а также для усиления политических позиций «Яблока» в регионе.