Давят сверху: проповедью и звонком

На заседании высшего церковного совета в Храме Христа Спасителя глава РПЦ высказал свое суждение о картине, ни разу не упомянув названия фильма Алексея Учителя, словно не желая осквернять уста крамольным именем. Патриарх полагает, что в «ставшем печально известным» и еще не вышедшем на экраны фильме есть «домыслы, которые не только являются фальшивкой, но и еще способны ранить огромное количество людей».

Патриарх веско обличал ложь и лукавство — немыслимые свойства и качества для честного человека, но стрелы обвинений направил не в адрес нынешних мифотворцев, перелицовывающих историю, отвергающих нелицеприятные факты, а создателей фильма, не претендующим стать пособием по истории России начала ХХ века. Это им вменено в обязанность избегать домыслов, это они задели честь царственных страстотерпцев, это они виновны в уничтожении духовного наследия… Как тут не вспомнить реплику Шурика из «Кавказской пленницы»: «Простите, часовню тоже я развалил?»

Патриарх разъясняет, чем художественный вымысел отличается от лжи. Его пастве очевидно: несдобровать авторам вредоносного кино про порочную балерину.

Но тут неожиданно возникает странная параллель между скромными усилиями авторов фильма и грешниками, ввергнувшими страну в ад кровопролития. Филиппика по адресу «пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий…» явно выходит за рамки любого художественного произведения. Завершает патриарх свою речь очень строго: «Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого — в том числе в форме произведений искусства — будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей». И снова косвенным образом виноватыми объявляются не одиозные депутатши, «использующие заведомо ложную информацию» о содержании фильма, а его создатели, новая волна гнева против которых накануне премьеры такой проповедью обеспечена.

Все федеральные каналы уже отреагировали на неудовольствие церковных иерархов: они отказались показывать рекламный ролик фильма, компании-прокатчику возвращают приобретенные за трансляцию деньги. Синхронность этого коллективного решения может быть объяснена только давлением сверху. Похоже, секулярная идеология становится доминирующей в некогда светском государстве.

Создатели фильма признаются, что картину лишили основной рекламной площадки, не объяснив причины. И уже не важно, что для телевизора, дабы не оскорблять чувств смотрящих, был специально подготовлен 15-секундный ролик. Например, в нем не было кадра с обнаженной грудью балерины.

Неизвестно, какова судьба четырехсерийной версии фильма, которую планировалось показать по Первому каналу. Ясно, что Константин Эрнст будет принимать решение с учетом «за», «против» и … мнения сверху.

А Кремль со своей точкой зрения на «больную тему» не спешит определяться. С одной стороны, Песков заявил, что Кремль считает неприемлемым давление на прокатчиков «Матильды» Алексея Учителя, но и указаний правоохранителям для пресечения хулиганских выходок счел не давать. Известно, что президенту Путину понравился фильм «Салют 7» о подвиге космонавтов, а вот то, что он думает про бандитскую истерию вокруг «Матильды» так и неизвестно.

И «страсти по Матильде» продолжают «разжигаться» дальше. На днях участники движения «Царский крест» обратились к президенту с просьбой воздействовать на решение об отзыве прокатного удостоверения «кощунственному фильму». Православные активисты передали в приемную президента 100 000 подписей людей, недовольных предстоящим выходом в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

Появился и кино-ответ Алексею Учителю — «Оболганный государь» («Ложь Матильды»). Лента обещает «пролить свет на историю вокруг якобы имевшего место быть романа императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской». Снял ее уральский православный режиссер и меценат Сергей Алиев. В фильме приняли участие: спортсмен Федор Емельяненко, режиссер Николай Бурляев, балерина Ильзе Лиепа, политик Адам Делимханов и бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Режиссер обвиняет балерину в распущенности. В одной из версий фильм даже назывался «Ложь проститутки». А дневники государя, хранящиеся в РГАЛИ, участники этой стряпни называют подделкой.

Но есть новости и обнадеживающие. Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащая Александру Мамуту, неожиданно решила вернуть «Матильду» в прокат («Новая» писала про его отказ показывать «Матильду» из-за потенциальной угрозы для зрителей). В сообщении компании указано, что принятию решения способствовала эффективная работа правоохранительных органов, направленная на предупреждение правонарушений, связанных с выходом картины на экраны.

Однако депутат Поклонская складывать оружия не собирается. Она обратилась к Генпрокурору Юрию Чайке с призывом внести представления в профильные министерства и отозвать прокатное удостоверение у «провокационного» фильма Алексея Учителя.

Знала бы заслуженная артистка Императорских театров, что ее имя вызовет такую бурю страстей на территории необъятной России! И что причиной интереса к ее имени будет не 32 фуэте, которые она первой среди российских танцовщиц исполнила, а бывший прокурор Крыма.

Прямая речь

Алексей Учитель режиссер

— Конечно, после решений телеканалов фильм неизбежно потеряет в сборах. Ведь телевизионная реклама рассчитана прежде всего на тех, кто сидит у телеэкрана, не является завсегдатаем кинотеатров. Была вероятность пробудить их интерес к фильму. Увы.

Конечно, из-за потерь в телеинформации, и прокатчики будут быстрее снимать картину с сеансов.

Но что меня расстраивает больше всего: получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Людей запугали так, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать.

«В итоге побеждают силы, отнимающие у зрителя право смотреть то, что он сам сочтет нужным».

При том, что фильм официально разрешен и законов не нарушает. Постепенно нас всех накрывает мрак мракобесия. Дело не только в «Матильде». Фильм может нравиться или нет. Но ограничения и неослабевающее давление со стороны темных сил — это воздействие не только на меня. Не только на конкретную картину.

Теперь подобное может случиться с любым фильмом, любым автором. Может выстроиться целая очередь жертв внешней и внутренней цензуры.