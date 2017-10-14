Языки Немцов-форума

На этой неделе в Берлине прошел второй ежегодный Форум Немцова. Организаторы надеются, что однажды это собрание вернется домой и будет проходить в Москве или в Нижнем Новгороде — на родине убитого политика. Форум в этот раз был посвящен будущему, то есть скорее вопросу о том, как мы намерены преодолевать затянувшееся настоящее.

Профессор Михаил Савва, бывший политзаключенный, а ныне политэмигрант, вел сессию о международной политике. Художник Дмитрий Врубель и писатель Владимир Каминер организовали дискуссию об актуальной российской эстетизации политики и политизации искусства. Видеоблогер Дмитрий «Камикадзе» Иванов делился наблюдениями о новых форматах массовых коммуникаций и просил не называть себя журналистом. Молодая писательница Алиса Ганиева произнесла яркую речь, посвященную отступлению в России от ценностей свободы. Ее тезис в том, что события в республиках Северного Кавказа могут служить зеркалом для Большой России, где идут похожие процессы. Это уродливая урбанизация — стягивание людей в крупные города ради выживания, — рост авторитарной религиозности, демонтаж конституционного порядка, мучительные поиски идентичности и солидарности (вспомним протесты дагестанских дальнобойщиков).

Несколько групп участников форума сильно отличались друг от друга по своей риторике. Герхард Баум, бывший министр внутренних дел Германии и член Свободной демократической партии, предпочитал анализировать ситуацию в терминах проблем и решений. Среди проблем он ожидаемо упоминал рост популистских настроений и мобилизацию избирателей правыми — на фоне притока в страну мигрантов (главная немецкая тема даже на Форуме Немцова — это итоги недавних парламентских выборов и успех на них ультраправой «Альтернативы для Германии»).

Менее очевидный повод для беспокойства для Баума — это проблема данных в интернете, контроля за ними со стороны не только государств, но и новых игроков — корпораций и негосударственных политических образований, включая террористические.

Россия в этом ряду анализировалась так: нынешняя власть пришла в Кремль на время, а вот восточный сосед у немцев будет всегда. Даже если диалог с российскими властями заходит в тупик, это не значит, что нужно сворачивать общение с гражданами России и делать вид, будто бы проблема тем самым закрыта.

Российские участники, не имея, в отличие от европейцев, твердой почвы в виде институтов демократического представительства, предпочитали говорить не столько о решении проблем, сколько моральной и даже экзистенциальной перспективе своего политического выбора. Молодые спикеры форума предлагали оставить предрассудки и принять вызов, брошенный властью в сфере медиа и идеологии. Алиса Ганиева рассуждала о том, что толерантность мешает интеллигенции защищаться от атак клерикализма и отстаивать светские ценности. Блогер Дмитрий Иванов прямо требовал от собравшихся перестать стесняться термина «пропаганда» и вместе с ним заняться в России пропагандой здравого смысла. Выступление Иванова, кажется, произвело на публику неоднозначное впечатление: многие критики власти в стране уверены, что смысл их деятельности состоит в оппонировании любым видам пропаганды.

Самые важные для старшей части аудитории слова произнесла Елена Панфилова из Transparency International. Вопрос о будущем сегодня — это вопрос о том, чтобы успеть подготовить людей, которые придут нам на смену.

Сменяемость оппозиции не менее важная проблема, чем сменяемость власти.

Особенно если речь идет об оппозиции, которая в самом деле готова однажды взять на себя ответственность за судьбу страны.