Новая Австрия и канцлер Курц

В Австрии прошли выборы в нижнюю палату парламента — Nationalrat. На первое место вышла Австрийская народная партия (ÖVP), набравшая 31,6 % голосов, за ней следует Социалистическая партия Австрии (SPÖ) — 26,9 %. На третьем месте оказалась правопопулистская Австрийская партия Свободы (FPÖ) — за нее проголосовало 26 % избирателей.

Вообще-то выборы должны были состояться в 2018 году. Однако партнеры по «большой коалиции» SPÖ и ÖVP явно охладели другу к другу. Основной причиной тому стал постоянно падающий рейтинг обеих партий, который наглядно проявился в ходе президентских выборов 2016 года. Тогда впервые за послевоенные годы партийные кандидаты не вошли во второй тур голосования.

Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство, что крупнейшие австрийские партии слишком поздно отреагировали на миграционный кризис. Нерешительность и медлительность властей вызвала недовольство у консервативно настроенной части населения, а попытки исправить положение радикальными мерами стали предметом острой критики со стороны либералов, левых и творческой интеллигенции.

Ведущие политики обеих партий от сотрудничества в парламенте перешли к взаимным обвинениям. Деятельность правительства фактически была парализована.

Финальную точку в кризисе поставил лидер «народников» и министр иностранных дел Себастьян Курц, отказавшись после официального избрания председателем ÖVP занять пост вице-премьера в кабинете министров. Досрочные парламентские выборы назначили на 15 октября.

Молодой политик (Курцу всего 31 год), нацелившись на пост канцлера, энергично взялся за дело. Он не только добился практически единоличной власти в партии, но и вообще отказался от упоминания партийного имени в избирательной кампании. Вместо ÖVP избирателям предлагалось голосовать за «Движение — список Себастьяна Курца», обещающего серьезно обновить политическую жизнь страны. Местные наблюдатели сразу усмотрели за этим стремление повторить успех Эммануэля Макрона и его движения «Вперед, Республика!» за счет расширения электоральной базы.

Другим новшеством Курца стало то, что он в ходе предвыборной кампании начал активно играть на поле правых популистов из «Австрийской партии Свободы». Это в основном касалось миграционной политики и отношения к исламу. Правда, то, что в программных положениях и лозунгах «свободников» звучало крайне радикально, Курц смог трансформировать в постулаты классического консерватизма: вместо тотального отказа от приема беженцев строго дозированная квота и жесткие условия по интеграции, вместо повального закрытия мечетей запрет на политические исламские организации.

Тактика Курца сработала. «Народники» уверенно лидировали по всем опросам общественного мнения.

На руку ÖVP обернулись и обвинения в адрес главных соперников социалистов в нечистоплотной избирательной кампании. Ответственные за агитацию функционеры правления SPÖ наняли для выборов известного политтехнолога Таля Зильберштейна.

В свое время Зильберштейн помог Эхуду Ольмерту избраться президентом Израиля, консультировал Юлию Тимошенко, участвовал в выборных кампаниях в Боливии и Румынии.

Основной метод израильского специалиста состоял в троллинге политических оппонентов заказчика.

То же он применил и в Австрии. В социальных сетях появились сайты, которые, выдавая себя за сторонников Курца, публиковали от его имени порочащие лидера ÖVP заявления и высказывания. Другие сайты, выступая под маской конкурентов, распространяли негативную критику, в частности, упирая на молодость претендента, называли его «Kinder-Kanzler» («канцлер-ребенок») и обвиняли в том, что он намерен «орбанизировать» Австрию (т.е. проводить политику в стиле премьера Венгрии Виктора Орбана).

Однако за два месяца до австрийских выборов Зильберштейна арестовала израильская полиция по обвинению в отмывании денег, подкупе должностных лиц и препятствованию органам правосудия. В Вене разразился скандал. Канцлер и председатель SPÖ Кристиан Керн был вынужден оправдываться, ссылаясь на то, что не знал всех деталей предвыборной кампании собственной партии.

Но соцпариия, как выяснили австрийские журналисты, выделила Зильберштейну только на интернет-проекты сумму в 500 тысяч евро. Сколько стоил весь контракт, осталось в тайне.

Ясно, что скандал оказал отрицательное воздействие на рейтинг социалистов. В этой связи воспрянули духом «свободники» — у них появилась надежда на второе место. Глава FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе, также мечтающий возглавить правительство, после фиаско в борьбе кандидата правых Норберта Хофера за пост президента во многом смягчил резкую антиевропейскую риторику и позиционировал себя на фоне переругавшихся соперников в качестве умудренного опытом политика, достойного управлять государством.

Свободной партии совсем чуть не хватило, чтобы стать второй по значимости в парламенте. Тем не менее, Штрахе вполне может войти в правительство в качестве вице-канцлера.

Пока итоги выборов носят предварительный характер. Еще предстоит посчитать голоса, подданные по почте — около 900 тысяч или примерно 12,5% от общего числа избирателей. Окончательный результат ожидается в четверг. И хотя вряд ли он внесет кардинальные изменения в расклад сил, австрийские власти с учетом прошлогоднего конфуза с повторным проведением президентских выборов решили подстраховаться и провести подсчет бюллетеней более тщательным образом.

В любом случае победа ÖVP почти стопроцентно гарантирует Себастьяну Курцу должность канцлера. По австрийской конституции президент поручает главе крупнейшей парламентской партии формировать кабинет министров. Но для этого «народникам» потребуется коалиционный партнер, а в этом у них выбор небогатый.

Еще в ходе избирательной кампании Курц неоднократно заявлял, что возврата к прежнему парламентскому сотрудничеству с социалистической партией не будет. При этом уклончиво отвечал на вопросы о коалиции с FPÖ, не отрицая и не подтверждая такую возможность.