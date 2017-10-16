А была ли вообще защита диссертации Мединского?

В качестве официальных оппонентов в автореферате диссертации Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» указаны: доктор исторических наук, профессор Борисов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Лавров Владимир Михайлович и доктор исторических наук, профессор Гасанов Басир Камильевич. Последний умер, а двое других в беседе с «Новой газетой» под запись заявили, что не были оппонентами. Если так, то защита диссертации Мединского не состоялась. Более того, два члена предыдущего Экспертного совета (2007–2013 гг.), через который должна была пройти научная работа Мединского (защищена якобы в 2011 г.), заявили, что совет не готовил по ней положительного отзыва. Сооснователь «Диссернета» считает, что это может стать поводом не только для лишения министра ученой степени, но и для возбуждения уголовного дела.

«Я не был у него оппонентом», — заявил «Новой» Александр Борисов, отметив, что тема, по его мнению, «совершенно искусственная» и ее «не надо раскручивать». Борисов затруднился ответить на вопрос, почему его фамилия указана в автореферате министра. «Понятия не имею. Я могу вам только сказать, что я верю двум своим коллегам, двум профессиональным советам. Это был вначале МГУ, и потом был второй совет… белгородский? Я сейчас могу ошибиться, надо уточнить. По-моему, белгородский. Как же мне моим коллегам, историкам, которые специально этим занимались, [не доверять]? Я, конечно, верю профессионалам, прежде всего, а не тому, что блогеры [пишут]», — заверил Борисов корреспондента «Новой».

По словам Борисова, он не верит и Экспертному совету ВАК, который накануне рекомендовал лишить ученой степени Мединского, потому что в МГУ «главная историческая школа», а экспертов из ВАК Борисов лично «не знает». «Не берусь оценивать этих экспертов. Потом, это же не окончательная инстанция. Над ними же еще стоит президиум», — добавил он.

Кроме этого, Борисов признался: автореферата диссертации он не видел, а подпись под ней, предположил он, могла принадлежать и другому «Борисову», поскольку их много.

«То, что я не был оппонентом, это я совершенно определенно говорю, но я и не видел этот автореферат. Фамилия «Борисов» очень популярная, как вы знаете», — стал размышлять собеседник «Новой газеты».

Но, по данным РГБ, доктор исторических наук Борисов Александр Юрьевич в РФ один-единственный.

«Я не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал, — заявил и другой официальный оппонент Владимир Лавров. Он признал: Мединский действительно советовался с ним по поводу своей диссертации. — Да, он спросил, могу ли я быть у него оппонентом. Я ответил, что могу, поскольку преподаю весь курс русской истории, но я не специалист непосредственно по этому периоду, которому посвящена диссертация, и [будет] намного лучше, если он пригласит кого-то, кто является специалистом. Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить».

По процедуре, после представления отзывов оппонентов и защиты в диссертационном совете диссертацию должен утверждать Экспертный совет ВАК, который дает на нее свое заключение.

Вадим Рогинский, член Экспертного совета 2007–2013 годов, не

знает, как появился положительный отзыв экспертного совета на

диссертацию министра..

«Я не знаю. Я знаю, что его не было, а он откуда-то появился», — заявил он «Новой».

«Он же [защищался] по специальности 02 — «Отечественная история». Его даже не обсуждали… Просто сказали: вот у Мединского диссертация, ее надо обсудить. Это был декабрь 2011 года, а в феврале мы пришли, и нам сказали, что по решению ВАК, который большой (президиум ВАК. — Ю. Р.), все зависшие диссертации — там много образовалось зависших диссертаций — по правилам надо утвердить», — рассказал Рогинский.

Он добавил, что указанные в автореферате оппоненты «вообще не связаны» с темой диссертации, а сама она «не соответствует названию». «Я посмотрел, что у него в диссертации — там памфлет. Он пишет диссертацию в легком жанре памфлета», — заключил Рогинский.

справка Ученую степень доктора наук Мединскому присудили на президиуме 30.12.2011, защита диссертации состоялась якобы в июне 2011-го.

Еще один член предыдущего Экспертного совета, Виктория Уколова, сообщила, что совет не утверждал диссертацию министра.

«Мне помнится, что это было незадолго до Нового года. Эту диссертацию просто не обсуждали, решили отложить почему-то. Почему — не помню. Отзыва никакого не было — это точно. А потом мы узнали, что она утверждена», — рассказала она.

По словам Уколовой, совет о том, что диссертация утверждена, «официально не уведомляли». «Но мы узнали — рядовые члены совета, я, по-моему, даже замом была… Как-то это мимо нас прошло, мне кажется. Она не возвращалась в совет и не обсуждалась», — сказала собеседница.

«Диссертация должна была прийти к нам в совет. Но этого не было. Точно. Я бы запомнил», — заявил председатель Экспертного совета 2007–2013 годов Юрий Пивоваров.

«Фактически ученая степень Мединскому не присуждалась. В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам: в связи с тем, что защиты как таковой — с оппонентами и их отзывами — не было, рассмотрения в ЭС не было. А в отношении лиц, которые обманули ЭС и президиум ВАК, протащив через него дело с отсутствующими или подложными документами, — возбуждать уголовное дело в связи со служебным подлогом», — считает сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

«Меня подобное совершенно не удивляет, — говорит активист «Диссернета» Иван Бабицкий. — С тех пор как я выяснил, что автореферат Мединского после защиты был подменен и из него были аккуратно «вычищены» четыре из пяти его несуществующих монографий, я склонен подозревать, что вся защита этой диссертации в РГСУ была историей одного большого подлога».

Заместителем председателя Экспертного совета по истории в 2011 году был профессор Александр Данилов. Он также был председателем диссовета Д 212.154.01, распущенного в результате специального расследования Минобрнауки. Тогда комиссия при ведомстве рекомендовала запретить Данилову и другим фигурантам расследования занимать какие-либо должности, связанные с присуждением научных степеней. Председателем совета Д 212.341.02, который рассматривал диссертацию министра культуры России, был доктор исторических наук, профессор Василий Жуков. Он, Мединский и Данилов были избраны сопредседателями Научно-педагогического союза историков России по результатам учредительного съезда, который состоялся за три недели до защиты диссертации Мединского. Таким образом,

Мединский был избран сопредседателем историков, сам формально еще не будучи историком: до этого у него были степени только по политологии.

Напомним, диссертация Мединского была защищена в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

На прошлой неделе Экспертный совет ВАК в его нынешнем составе рекомендовал лишить министра ученой степени доктора исторических наук на том основании, что его диссертация ненаучна, причем историки впервые обосновали свое решение именно отсутствием науки в работе.

А спустя несколько дней, после передачи Владимира Соловьева «Научная инквизиция в худшем виде», опубликовали открытое заявление, в котором подчеркнули: нам безразличны политические взгляды Мединского, мы — люди науки и в своем решении опирались исключительно на науку.