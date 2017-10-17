Оппоненты Мединского нашлись в твиттере

Утром во вторник в твиттере Российского исторического общества (РВИО), где должность советника председателя занимает Владимир Мединский, был опубликован вариант автореферата диссертации министра. На скане напротив графы «оппоненты» указаны фамилии: Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. В беседе с «Новой газетой» исполнительный директор РВИО Владислав Кононов заявил, что версия автореферата, на которую ссылалась газета, является черновой, а в твиттере опубликован «итоговый вариант».

У нас вопрос к ребятам из этих нов.газет и их спикерам: вы поиском пользоваться умеете? Междустрочный интервал и переносы проверять будете? pic.twitter.com/IQzuIr6Kb4 — Военная история (@rvio_ru) October 17, 2017

— Вы могли обратиться в РГСУ, где происходила защита, могли обратиться в ВАК: каким образом так оказалось, что автореферат диссертации в вордовском файле, который вы все комментируете — это черновой автореферат, а настоящий автореферат вы не нашли. Собственно, поэтому мы утром в одной из социальных сетей разместили титульный лист автореферата. Обращайтесь к оппонентам, которые там указаны. Оппонентов назначает всегда вуз, не диссертант их себе выбирает, — заявил Кононов.

— Почему тогда, с ваших слов, в РГБ лежит черновой вариант?

— Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что вы разместили вчера эту статью, основываясь на каком-то вордовском документе. Я не знаю, где вы его взяли. Поэтому комментировать не могу.

— Тот вариант, что есть у «Новой», и тот, что разместили вы, подписаны секретарем диссовета.

— Может, было бы правильным, чтобы вы обратились к секретарю диссовета или к кому-то из членов диссовета, прежде чем делать такие громкие заявления, что оппоненты Мединского не участвовали в его защите? Поэтому мы сейчас, даже не мы, а люди, имевшие отношение к защите, сейчас делают заявления и расскажут всем про то, как «Новая газета» работает.

— А как вы можете подтвердить, что тот вариант, который вы предоставили, является не черновым, а именно итоговым?

— Он хранится в Ленинской библиотеке. Любой желающий может зайти и посмотреть. Любой автореферат, изданный типографским способом, имеет опознавательные знаки, фамилию и подпись секретаря. Это титульный лист, это место, где он был напечатан, тираж и так далее.

Комментарий сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина:

Вчера «Новая газета» опубликовала интервью с двумя официальными оппонентами Мединского и тремя членами Экспертного совета, который должен был утверждать работу в 2011 г. Оппоненты оказались лжеоппонентами — отзывов на диссертацию они не давали. И Экспертный совет, как оказалось, не давал положительного заключения на диссертацию. Утверждал работу Президиум ВАК под Новый год, вместе с другими накопившимися диссертациями, минуя Экспертный совет.

Казалось бы, Мединскому нужно завернуться в свою диссертацию и ползти в ВАК с заявлением о добровольном сложении степени. Но нет. Сегодня РВИО показал новую — уже третью! — версию автореферата Мединского. Напомним, что до сих пор (см. заявление о лишении ученой степени на Мединского) существовали две версии автореферата: версия РГСУ и ВАК, и версия РГБ. Они отличались количеством упомянутых лжекниг и лжестатей Мединского, но не составом оппонентов: всюду были Борисов, Гасанов, Лавров. В версии РВИО оппонентами названы Семин, Тымчик, Королев.

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В интервью «Новой» представитель РВИО заявил: «Вы могли обратиться в РГСУ, где происходила защита, могли обратиться в ВАК». Так вот, обратились, в том числе с письменными запросами! Правда, г-жа Починок (ректор РГСУ) нас не почтила индивидуальным ответом на наш запрос, а ВАК отказался поднимать дело Мединского, но на сайтах ВАК и РГСУ продолжает лежать версия с Борисовым, Гасановым, Лавровым.

Г-н Кононов из РВИО заявляет, что их версия автореферата хранилась в РГБ. Сюрприз-сюрприз! У заявителей по делу Мединского лежат нотариально заверенная распечатка автореферата с сайта РГСУ и заверенная гербовой печатью РГБ версия РГБ, вот она — см. иллюстрацию. В ней оппоненты — Борисов, Гасанов, Лавров.

Нотаризованная распечатка автореферата с сайта РГСУ и заверенная гербовой печатью РГБ версия РГБ

Г-н Кононов из РВИО восклицает: «Каким образом оказалось, что автореферат диссертации в вордовском файле, который вы все комментируете — это черновой автореферат, а настоящий автореферат вы не нашли». Должен разочаровать г-на Кононова: во-первых, в нашей стране действует «принцип действительности реестра». Реестродержателем печатных изданий в нашей стране является РГБ, получающая из книжной палаты нужное количество копий каждого издания. И в ВАК, и в РГБ хранится в качестве того автореферата, по которому проходила защита, версия с Лавровым-Борисовым. Поэтому что в РГБ попало — то и есть автореферат. Именно на такую позицию стал Тверской суд Москвы в рассмотрении дела «Пешков против Заякина», когда г-н Пешков заявил, что в РГБ ушел «черновой вариант» диссертации. Суд тогда решил, что диссертацией Пешкова по определению следует называть тот экземпляр, который попал в РГБ. Аналогичную позицию занял ВАК по делу курского спикера Кичигина: диссертацией признали по определению экземпляр РГБ, а не постфактум возникший чистовик.

Что же на картинке, предъявленной нам РВИО?

Есть следующие альтернативы. Во-первых, на ней может быть подмененный перед защитой автореферат, т.е. исправленный, в нарушение положения, не только после отсылки его в Рособрнадзор (март 2011), но и после отсылки в РГБ (май 2011), с замененными оппонентами.

Замена автореферата и оппонентов на этой стадии с необходимостью влекла новое представление к защите. Этого сделано не было, следовательно, вся защита недействительна.

Вторая альтернатива — просто поддельный документ, то есть нечто, не имеющее к защите отношения. Это более логичная версия, так как автореферат с «новыми оппонентами» не рассылался вообще никуда: его нет на сайте РГСУ, нет в ВАКе на сайте, нет в РГБ. В таком случае мы возвращаемся к защите без оппонентов, которая, разумеется, недействительна.

И последнее. Если защита проводилась по автореферату, который никуда не рассылался — это также фатальное нарушение, которое делает защиту недействительной.