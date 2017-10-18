Сказка Венского леса

Когда в 2000 году Австрийская партия свободы (АПС) во главе с Йоргом Хайдером вошла в коалиционное правительство, возглавляемое правоцентристской Австрийской народной партией (АНП), Евросоюз объявил Австрии бойкот и даже ввел санкции. Потому что Хайдер не скрывал своих нацистских корней и политических симпатий к Гитлеру, и АПС считалась, соответственно, неонацистской. Сегодня, когда по итогам выборов в Альпийской Республике маячит точно такая же коалиция, Евросоюз готов с будущим правительством «нормально работать».

Европа сильно изменилась за два десятка лет. То, что вчера было уродливым отклонением, сегодня почти норма.

Европа вроде бы преодолела экономический кризис и финансовые разборки между «богатыми» и «бедными» членами ЕС, проскочила критический момент миграционного кризиса 2015 года, но осадок остался.

Популистские движения поймали момент, предлагают простые решения, разрушают политические табу, в то время как партии мейнстрима изъясняются «деревянным языком», неохотно признавая ответственность за беды граждан.

Британские популисты с минимальным перевесом сподвигли избирателей на «Брексит», партия Марин Ле Пен стала одной из самых влиятельных во Франции, «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые вошла в бундестаг, став третьей политической силой страны. Добавим сюда некоторых неофитов ЕС из бывшего социалистического лагеря (Венгрию, Польшу, Чехию). И вот теперь Австрия.

Окончательные итоги состоявшихся в воскресенье выборов в федеральный парламент ожидаются в четверг, но уже ясно, что умеренно консервативная АНП молодого лидера Себастьяна Курца стала главной, получив, по предварительным подсчетам, 31% голосов. Ее старший партнер по уходящей коалиции, Социалистическая партия (СПА), и правопопулистская АПС оспаривают второе место, имея примерно по 26%.

Пока Курц воздерживается от разговоров о том, кого он пригласит в коалицию, но многое говорит о том, что это будет АПС.

48-летний лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что на самом деле это его победа, потому что Курц перехватил антимиграционную программу и лозунги АПС. Мол, на деле теперь мы, националисты, стали политическим мейнстримом.

Отчасти он прав. Курц действительно, будучи главой МИД Австрии, выступил за ограничение приема беженцев, хлынувших через нее в Германию. Эта проблема сильно волновала австрийцев: через страну прошло более миллиона мигрантов, а число осевших в ней превысило один процент собственного населения со всеми последствиями для социальной системы с ее пособиями, школами и больницами. Несколько месяцев назад опросы сулили первое место АПС, но вторгся молодой Курц, избранный в мае новым лидером АНП, большинство избирателей не решились отдавать голоса за партию со шлейфом неонацистского прошлого, а предпочли традиционную, но заговорившую новым языком.

Исторически сложилось так, что изначально в АПС большинство составляли отставные офицеры вермахта и ваффен-СС. Сейчас ее состав естественным образом поменялся, партия отказалась от пещерного антисемитизма, от требования выхода Австрии из ЕС, зато вовсю эксплуатирует антимусульманские и антимигрантские настроения.

Курц, который называет себя консерватором, заявил, что народ дал ему мандат на обновление страны, шанс на реальные перемены. «Это означает новый стиль в политике, настало время для новой политической культуры», — сказал он в воскресенье своим фанатам в Вене.

Это главная причина его победы. Он нашел новый язык общения с электоратом, язык, который понимает молодежь, прослыл «правдорубом», переступившим через барьер традиционной политкорректности. Итоги воскресных выборов в Австрии — это восстание против системы правления двух крупнейших партий, которые определяли судьбу страны 44 года из 72 послевоенных лет.

Одна из них, правда, осталась главной благодаря молодому лидеру. Курц победил, умело сдрейфовав вправо. В глазах избирателей виновниками бесконтрольной иммиграции остались австрийские социалисты, возглавлявшие правительство.

Ангела Меркель, чей ХДС/ХСС входит в ту же политическую семью, что и АНП, понесла у себя заметные потери, наоборот, из-за дрейфа в сторону либералов и левых. Поздравляя Курца, «мамочка» призналась, что не хотела бы видеть подобного политического расклада в Германии. Успех АПС, по ее словам, это серьезный вызов другим партиям Австрии.

Социалисты и «зеленые», недавно популярные в Европе, теряют позиции и голоса. Политический центр сдвигается вправо, играя на поле националистов и популистов. Неонацисты же, оседлав антимиграционные настроения людей в ЕС, готовятся войти во власть, облагораживая свой облик публичным отказом от немодного антисемитизма и одиозного восхваления Гитлера.

Мы переживаем интересное время. В практическом плане очередной шаг к поправению Европы может привести к тому, что Макрону и Меркель будет труднее продвигать углубление европейской интеграции (хотя, как заверил Курц, любое будущее правительство Австрии будет проевропейским, то есть за укрепление ЕС). Лидерам ЕС труднее будет поддерживать экономические санкции против России (Путин идейно близок европейским правым государственникам), ругать страны Центральной и Восточной Европы за отход от европейских ценностей, ограничение демократических свобод.